FPT và Mitsubishi Motors hợp tác thúc đẩy lĩnh vực công nghệ số và phần mềm ô tô

Thỏa thuận hợp tác giữa FPT và Mitsubishi Motors được đánh giá là bước đi chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp phần mềm và công nghệ cho thế hệ phương tiện mới, đồng thời mở ra khả năng hình thành liên doanh giữa hai bên trong tương lai.

Theo nội dung hợp tác, FPT và Mitsubishi Motors sẽ cùng nghiên cứu các cơ hội trong lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin, phát triển phần mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành ô tô. Hai doanh nghiệp đặt mục tiêu tận dụng thế mạnh riêng để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, đồng thời tăng tốc đổi mới trong lĩnh vực phương tiện thông minh và xe điện hóa.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT và ông Takao Kato, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mitsubishi Motors tại lễ ký kết. Ảnh: FPT.

Việc hợp tác với Mitsubishi Motors cho thấy tham vọng ngày càng lớn của FPT trong ngành công nghệ ô tô toàn cầu. Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp Việt Nam liên tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ dành cho ngành xe hơi, đặc biệt ở các mảng phần mềm điều khiển, AI, dữ liệu và giải pháp dành cho phương tiện kết nối.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho biết, việc hợp tác với Mitsubishi Motors không chỉ giúp mở rộng hoạt động trong ngành công nghiệp ô tô mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu. AI và dữ liệu được xem là nền tảng quan trọng giúp các hãng xe phát triển phương tiện thế hệ mới với khả năng tự động hóa, kết nối và tối ưu trải nghiệm người dùng.

“Nhật Bản đang theo đuổi tầm nhìn phát triển dựa trên các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, y học tái tạo và robot hàng hải. Với vai trò đối tác lâu dài của Nhật Bản, FPT cam kết đồng hành cùng các tập đoàn hàng đầu nước này trong hành trình chuyển đổi đó. Hợp tác với Mitsubishi Motors đánh dấu một bước tiến quan trọng theo định hướng này. Hai bên sẽ cùng thúc đẩy chuyển đổi dựa trên AI và dữ liệu, qua đó góp phần tăng cường đổi mới sáng tạo trong ngành công nghiệp ô tô”. Ông Bình chia sẻ.

Ở chiều ngược lại, Mitsubishi Motors đánh giá cao năng lực công nghệ và nguồn nhân lực của FPT trong lĩnh vực phần mềm. Ông Takao Kato, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors, cho rằng sự kết hợp giữa kinh nghiệm sản xuất ô tô của hãng với năng lực CNTT của FPT có thể tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới trong thời gian tới.

“Kết hợp kinh nghiệm của Mitsubishi Motors trong lĩnh vực ô tô cùng năng lực công nghệ và đội ngũ nhân sự chất lượng cao của FPT trong lĩnh vực CNTT và phần mềm, chúng tôi tin rằng Biên bản ghi nhớ này sẽ mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới cho cả hai bên”. Ông Takao Kato nhấn mạnh.

Nhật Bản hiện là một trong những thị trường quốc tế quan trọng nhất của FPT. Sau nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng mạng lưới 18 văn phòng và trung tâm nghiên cứu tại quốc gia này, với khoảng 5.000 nhân sự làm việc trực tiếp. Bên cạnh đó, FPT còn phối hợp cùng đội ngũ chuyên gia toàn cầu để cung cấp dịch vụ cho hàng trăm khách hàng quốc tế.

Sự hiện diện lâu dài tại Nhật Bản giúp FPT tích lũy kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án công nghệ quy mô lớn, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất và công nghiệp ô tô – ngành đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn ở mức rất cao. Đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản.

Giới chuyên gia nhận định, hợp tác giữa FPT và Mitsubishi Motors phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp ô tô: các hãng xe truyền thống đang tăng cường bắt tay với doanh nghiệp công nghệ để đẩy nhanh quá trình phát triển phương tiện thông minh. Trong cuộc cạnh tranh mới, phần mềm, dữ liệu và AI đang trở thành yếu tố quyết định thay vì chỉ tập trung vào công nghệ cơ khí như trước đây.

Đối với FPT, thỏa thuận với Mitsubishi Motors không chỉ mở rộng thị trường quốc tế mà còn góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ ô tô toàn cầu. Đây cũng được xem là bước tiến mới trong chiến lược AI-First mà FPT theo đuổi, với mục tiêu đưa các giải pháp công nghệ do doanh nghiệp Việt phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.