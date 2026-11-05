Nhận định chứng khoán 05/11: VN-Index kiểm định vùng 1.740–1.770 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 05/11/2026 với tâm lý tích cực hơn sau nhịp tăng mạnh trước đó. Kết phiên 04/11, VN-Index đạt 1.733,02 điểm, tăng 33,40 điểm (+1,97%), trong khi VN30 tăng 2,56% và HNX-Index tăng 2,57%.

Điểm khác biệt của phiên phục hồi là dòng tiền lan tỏa từ ngân hàng, chứng khoán sang công nghệ, bất động sản, bán lẻ và một số cổ phiếu công nghiệp. Tuy nhiên, thị trường vừa trải qua bốn phiên giảm liên tiếp, vì vậy lực cầu trở lại trong một ngày chưa đủ xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc.

Dữ liệu HOSE cho thấy giá trị khớp lệnh đạt 15.361 tỷ đồng trong phiên 04/11. Khối ngoại vẫn bán ròng gần 65,5 tỷ đồng trên sàn này, dù mức bán đã giảm đáng kể so với phiên trước. Điều đó đặt ra yêu cầu quan sát sức bền của dòng tiền trong nước khi chỉ số tiến gần các vùng giá cao hơn.

Vùng 1.740–1.770 điểm là phép thử của nhịp hồi

Về kỹ thuật, mốc 1.700 điểm đã phát huy vai trò hỗ trợ tâm lý trong phiên 04/11, khi VN-Index có lúc lùi về 1.692,36 điểm rồi đảo chiều tăng mạnh. Chỉ số chạm mức cao nhất 1.738,20 điểm trước khi đóng cửa tại 1.733,02 điểm. Vì vậy, khu vực 1.738–1.740 điểm là ngưỡng cản gần cần quan sát trong phiên 05/11.

Trong báo cáo sau phiên 04/11, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đánh giá VN-Index có khả năng phục hồi về vùng quanh 1.770 điểm, song lưu ý áp lực cung tại vùng giá cao có thể gia tăng. Nhận định này cho thấy thị trường vẫn cần vượt qua thử thách về lực bán trước khi hình thành xu hướng tăng rõ ràng hơn.

Kịch bản tích cực là VN-Index vượt được vùng 1.740 điểm, duy trì thanh khoản tốt và xuất hiện thêm các nhóm cổ phiếu tham gia đà tăng. Khi đó, chỉ số có thể hướng tới khu vực 1.750–1.770 điểm. Đây là vùng mục tiêu theo kịch bản phục hồi, không phải mức đóng cửa được dự báo chắc chắn cho ngày 05/11.

Ở kịch bản thận trọng, lực chốt lời có thể xuất hiện sau phiên tăng gần 2%, đặc biệt tại những mã vừa tăng sát biên độ. VN-Index khi đó có thể dao động, kiểm tra lại khu vực 1.720–1.730 điểm. Nếu đánh mất mốc 1.700 điểm với thanh khoản bán tăng, tín hiệu hồi phục sẽ suy yếu và rủi ro quay lại vùng thấp hơn cần được tính đến.

Yếu tố quyết định không chỉ là điểm số. Nhà đầu tư cần theo dõi tương quan số cổ phiếu tăng và giảm, giá trị khớp lệnh, sức mạnh của VN30 và mức độ đồng thuận giữa các nhóm ngành. Một nhịp tăng có thanh khoản duy trì tốt và nhiều cổ phiếu tham gia sẽ đáng tin cậy hơn trạng thái chỉ số tăng nhờ một vài mã vốn hóa lớn.

Theo dõi nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và dòng tiền luân chuyển

Nhóm chứng khoán là tâm điểm cần theo dõi đầu tiên. Phiên 04/11, TCX tăng 6,98%, VND tăng 6,90%, VCI tăng 6,86%, VIX tăng 6,78% và SSI tăng 6,53%; MBS, SHS cũng tăng hơn 7%. Biên độ tăng lớn có thể thu hút dòng tiền theo xu hướng, nhưng đồng thời làm gia tăng khả năng chốt lời ngắn hạn tại một số mã.

Ở nhóm ngân hàng, VCB, CTG và VPB là những cổ phiếu nâng đỡ chỉ số rõ nét trong phiên trước. Tuy nhiên, giao dịch nước ngoài còn phân hóa khi MBB và ACB bị bán ròng mạnh, trái ngược với lực mua ròng tại CTG. Vì vậy, khả năng giữ nhịp của ngân hàng cần được đánh giá qua độ rộng cả nhóm, không chỉ một số cổ phiếu trụ.

Đối với công nghệ và điện tử viễn thông, FPT là mã đáng quan sát sau phiên tăng 6,94%; CTR tăng 4,12% và VGI tăng 1,89%. Nếu dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm hạ tầng số, phần mềm và viễn thông, đà phục hồi có thể mở rộng. Ngược lại, việc FPT suy yếu ngay sau phiên tăng mạnh sẽ làm giảm một trong những động lực của thị trường.

Nhóm bất động sản cần được theo dõi tại VHM, DXG và TCH sau khi tăng lần lượt 2,10%, 6,57% và 6,69%. Sức cầu tại các mã vốn hóa vừa có thể tiếp diễn, nhưng khả năng phân hóa cao khi dòng tiền còn nhạy cảm với lãi suất, tín dụng và tiến độ dự án. Ở bán lẻ, MWG, FRT và DGW là các mã cần quan sát thêm để đánh giá khả năng lan tỏa của nhịp hồi sang nhóm tiêu dùng.

Trong lĩnh vực logistics, GMD tăng 4,02% và VSC tăng 5,43% ở phiên 04/11, trong khi STG giảm 6,97%. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư chưa đánh giá đồng đều triển vọng của từng doanh nghiệp vận tải, cảng biển và kho bãi. Các mã công nghiệp, hạ tầng như CTR cũng cần được đặt trong bối cảnh kết quả kinh doanh từng doanh nghiệp.

Với nhóm điện, năng lượng và dầu khí, có thể theo dõi POW, PVS, PVD, BSR và PLX để xác định liệu lực cầu phục hồi có tiếp tục duy trì. POW đã tăng 3,75% trong phiên trước, còn dòng vốn ngoại bán ròng đáng kể tại BSR. Ở nhóm y tế, mức tăng yếu hơn của chỉ số ngành VNHEAL cùng diễn biến phân hóa tại các cổ phiếu dược cho thấy khả năng hút tiền ngắn hạn chưa nổi bật.

Tổng thể, phiên 05/11 có thể là phép kiểm tra đầu tiên đối với nhịp hồi vừa hình thành. Chiến lược thận trọng là tránh mua đuổi sau những nhịp tăng nóng, ưu tiên đánh giá chất lượng dòng tiền và mức độ duy trì hỗ trợ của chỉ số.

Nếu VN-Index vượt vùng 1.740 điểm cùng thanh khoản và độ rộng tích cực, triển vọng hồi phục sẽ được củng cố; ngược lại, cần lưu ý rủi ro rung lắc khi lực bán quay trở lại.