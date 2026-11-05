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Nhận định chứng khoán 05/11: VN-Index kiểm định vùng 1.740–1.770 điểm

Đình Tưởng
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08:27 | 05/11/2026
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Sau phiên tăng gần 2%, VN-Index có cơ hội nối dài nhịp hồi, nhưng vùng 1.740–1.770 điểm có thể xuất hiện áp lực chốt lời.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 05/11/2026 với tâm lý tích cực hơn sau nhịp tăng mạnh trước đó. Kết phiên 04/11, VN-Index đạt 1.733,02 điểm, tăng 33,40 điểm (+1,97%), trong khi VN30 tăng 2,56% và HNX-Index tăng 2,57%.

Điểm khác biệt của phiên phục hồi là dòng tiền lan tỏa từ ngân hàng, chứng khoán sang công nghệ, bất động sản, bán lẻ và một số cổ phiếu công nghiệp. Tuy nhiên, thị trường vừa trải qua bốn phiên giảm liên tiếp, vì vậy lực cầu trở lại trong một ngày chưa đủ xác nhận xu hướng điều chỉnh ngắn hạn đã kết thúc.

Dữ liệu HOSE cho thấy giá trị khớp lệnh đạt 15.361 tỷ đồng trong phiên 04/11. Khối ngoại vẫn bán ròng gần 65,5 tỷ đồng trên sàn này, dù mức bán đã giảm đáng kể so với phiên trước. Điều đó đặt ra yêu cầu quan sát sức bền của dòng tiền trong nước khi chỉ số tiến gần các vùng giá cao hơn.

Vùng 1.740–1.770 điểm là phép thử của nhịp hồi

Nhận định chứng khoán 05/11: VN-Index kiểm định vùng 1.740–1.770 điểm

Về kỹ thuật, mốc 1.700 điểm đã phát huy vai trò hỗ trợ tâm lý trong phiên 04/11, khi VN-Index có lúc lùi về 1.692,36 điểm rồi đảo chiều tăng mạnh. Chỉ số chạm mức cao nhất 1.738,20 điểm trước khi đóng cửa tại 1.733,02 điểm. Vì vậy, khu vực 1.738–1.740 điểm là ngưỡng cản gần cần quan sát trong phiên 05/11.

Trong báo cáo sau phiên 04/11, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đánh giá VN-Index có khả năng phục hồi về vùng quanh 1.770 điểm, song lưu ý áp lực cung tại vùng giá cao có thể gia tăng. Nhận định này cho thấy thị trường vẫn cần vượt qua thử thách về lực bán trước khi hình thành xu hướng tăng rõ ràng hơn.

Kịch bản tích cực là VN-Index vượt được vùng 1.740 điểm, duy trì thanh khoản tốt và xuất hiện thêm các nhóm cổ phiếu tham gia đà tăng. Khi đó, chỉ số có thể hướng tới khu vực 1.750–1.770 điểm. Đây là vùng mục tiêu theo kịch bản phục hồi, không phải mức đóng cửa được dự báo chắc chắn cho ngày 05/11.

Ở kịch bản thận trọng, lực chốt lời có thể xuất hiện sau phiên tăng gần 2%, đặc biệt tại những mã vừa tăng sát biên độ. VN-Index khi đó có thể dao động, kiểm tra lại khu vực 1.720–1.730 điểm. Nếu đánh mất mốc 1.700 điểm với thanh khoản bán tăng, tín hiệu hồi phục sẽ suy yếu và rủi ro quay lại vùng thấp hơn cần được tính đến.

Yếu tố quyết định không chỉ là điểm số. Nhà đầu tư cần theo dõi tương quan số cổ phiếu tăng và giảm, giá trị khớp lệnh, sức mạnh của VN30 và mức độ đồng thuận giữa các nhóm ngành. Một nhịp tăng có thanh khoản duy trì tốt và nhiều cổ phiếu tham gia sẽ đáng tin cậy hơn trạng thái chỉ số tăng nhờ một vài mã vốn hóa lớn.

Theo dõi nhóm ngân hàng, chứng khoán, công nghệ và dòng tiền luân chuyển

Nhận định chứng khoán 05/11: VN-Index kiểm định vùng 1.740–1.770 điểm

Nhóm chứng khoán là tâm điểm cần theo dõi đầu tiên. Phiên 04/11, TCX tăng 6,98%, VND tăng 6,90%, VCI tăng 6,86%, VIX tăng 6,78% và SSI tăng 6,53%; MBS, SHS cũng tăng hơn 7%. Biên độ tăng lớn có thể thu hút dòng tiền theo xu hướng, nhưng đồng thời làm gia tăng khả năng chốt lời ngắn hạn tại một số mã.

Ở nhóm ngân hàng, VCB, CTG và VPB là những cổ phiếu nâng đỡ chỉ số rõ nét trong phiên trước. Tuy nhiên, giao dịch nước ngoài còn phân hóa khi MBB và ACB bị bán ròng mạnh, trái ngược với lực mua ròng tại CTG. Vì vậy, khả năng giữ nhịp của ngân hàng cần được đánh giá qua độ rộng cả nhóm, không chỉ một số cổ phiếu trụ.

Đối với công nghệ và điện tử viễn thông, FPT là mã đáng quan sát sau phiên tăng 6,94%; CTR tăng 4,12% và VGI tăng 1,89%. Nếu dòng tiền tiếp tục tìm đến nhóm hạ tầng số, phần mềm và viễn thông, đà phục hồi có thể mở rộng. Ngược lại, việc FPT suy yếu ngay sau phiên tăng mạnh sẽ làm giảm một trong những động lực của thị trường.

Nhóm bất động sản cần được theo dõi tại VHM, DXG và TCH sau khi tăng lần lượt 2,10%, 6,57% và 6,69%. Sức cầu tại các mã vốn hóa vừa có thể tiếp diễn, nhưng khả năng phân hóa cao khi dòng tiền còn nhạy cảm với lãi suất, tín dụng và tiến độ dự án. Ở bán lẻ, MWG, FRT và DGW là các mã cần quan sát thêm để đánh giá khả năng lan tỏa của nhịp hồi sang nhóm tiêu dùng.

Trong lĩnh vực logistics, GMD tăng 4,02% và VSC tăng 5,43% ở phiên 04/11, trong khi STG giảm 6,97%. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư chưa đánh giá đồng đều triển vọng của từng doanh nghiệp vận tải, cảng biển và kho bãi. Các mã công nghiệp, hạ tầng như CTR cũng cần được đặt trong bối cảnh kết quả kinh doanh từng doanh nghiệp.

Với nhóm điện, năng lượng và dầu khí, có thể theo dõi POW, PVS, PVD, BSR và PLX để xác định liệu lực cầu phục hồi có tiếp tục duy trì. POW đã tăng 3,75% trong phiên trước, còn dòng vốn ngoại bán ròng đáng kể tại BSR. Ở nhóm y tế, mức tăng yếu hơn của chỉ số ngành VNHEAL cùng diễn biến phân hóa tại các cổ phiếu dược cho thấy khả năng hút tiền ngắn hạn chưa nổi bật.

Tổng thể, phiên 05/11 có thể là phép kiểm tra đầu tiên đối với nhịp hồi vừa hình thành. Chiến lược thận trọng là tránh mua đuổi sau những nhịp tăng nóng, ưu tiên đánh giá chất lượng dòng tiền và mức độ duy trì hỗ trợ của chỉ số.

Nếu VN-Index vượt vùng 1.740 điểm cùng thanh khoản và độ rộng tích cực, triển vọng hồi phục sẽ được củng cố; ngược lại, cần lưu ý rủi ro rung lắc khi lực bán quay trở lại.

dự báo chứng khoán ngày mai nhận định VN-Index xu hướng VN-Index thị trường chứng khoán 05/11 VN-Index 1.740 điểm kháng cự VN-Index dòng tiền chứng khoán Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản Cổ phiếu công nghệ nhóm dầu khí nhóm năng lượng SSI FPT VCB CTG VPB DXG VHM POW

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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AUD 17431 17703 18282
CAD 17822 18096 18715
CHF 30700 31076 31722
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EUR 28132 28347 29427
GBP 33681 34070 35002
HKD 0 3134 3337
JPY 155 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 14118 14708
SGD 19528 19808 20381
THB 682 745 799
USD (1,2) 25358 0 0
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