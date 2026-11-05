Thiết bị quang NPO đầu tiên của InnoLight bước vào sản xuất tại Mỹ

Ngày 3/11/2026, Tower Semiconductor Ltd. (Israel) và InnoLight (Trung Quốc) công bố bước tiến mới trong hợp tác phát triển công nghệ quang học gần gói chip (Near-Package Optics – NPO), phục vụ hệ thống trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo hồ sơ Form 6-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), thiết bị NPO đầu tiên của InnoLight đã bước vào giai đoạn sản xuất ban đầu bằng quy trình quang tử silicon PH18M tại nhà máy Tower ở California, Mỹ.

Song song với cột mốc này, InnoLight đã hoàn tất giai đoạn thiết kế cuối cùng (tape-out) cho nhiều sản phẩm NPO khác trên nền tảng quang tử silicon sử dụng wafer 300 mm của Tower, hướng tới các thế hệ thiết bị tiếp theo.

Đáng chú ý, hai kết quả phản ánh những giai đoạn phát triển khác nhau. Trong khi thiết bị đầu tiên đã chuyển sang sản xuất ban đầu, các sản phẩm trên wafer 300 mm mới hoàn tất thiết kế để đưa vào chế tạo.

Công nghệ sản xuất wafer bán dẫn phục vụ các thiết bị điện tử và truyền thông thế hệ mới. Nguồn: Getty Images / The Motley Fool.

Công nghệ NPO được phát triển nhằm đưa các thành phần kết nối quang đến gần bộ xử lý hơn so với kiến trúc sử dụng mô-đun quang cắm ngoài truyền thống.

Cách tiếp cận này hướng tới rút ngắn đường truyền tín hiệu điện, đáp ứng nhu cầu băng thông ngày càng lớn giữa các bộ xử lý và hệ thống mạng trong trung tâm dữ liệu AI.

Theo Tower, kiến trúc NPO thường đòi hỏi số lượng kênh quang lớn hơn đáng kể so với các mô-đun thông thường, có thể tích hợp từ 16 kênh trở lên trên một thiết bị.

Số lượng kênh gia tăng đồng nghĩa với yêu cầu cao hơn về độ đồng đều của quy trình chế tạo, khả năng kiểm soát chất lượng và tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn.

Nền tảng quang tử silicon của Tower cho phép tích hợp nhiều chức năng quang học trên cùng một chip, bao gồm ghép và tách kênh theo bước sóng. Công nghệ này hỗ trợ tăng khả năng truyền tải dữ liệu trong khi duy trì kích thước thiết bị nhỏ gọn.

Ông Oliver Sun, Giám đốc Công nghệ InnoLight, nhận định NPO đang trở thành một hướng công nghệ quan trọng đối với hạ tầng AI và điện toán đám mây thế hệ tiếp theo.

Về phía Tower, Chủ tịch Marco Racanelli cho biết InnoLight hiện là khách hàng sản xuất tại bốn cơ sở của doanh nghiệp, gồm hai nhà máy tại Mỹ và các cơ sở tại Israel, Nhật Bản.

Việc thiết bị NPO đầu tiên chuyển sang sản xuất ban đầu cho thấy quá trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp đã tiến thêm một bước từ phát triển thiết kế sang chế tạo thực tế.

Tuy nhiên, công bố ngày 3/11 chưa cung cấp sản lượng sản xuất, tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn, tốc độ truyền dữ liệu cụ thể hoặc thời điểm thương mại hóa. Hai doanh nghiệp cũng chưa xác nhận việc khách hàng cuối cùng đã nghiệm thu thiết bị.

Do đó, khả năng mở rộng sản xuất, hiệu quả vận hành và mức độ ứng dụng thực tế vẫn là những yếu tố cần tiếp tục theo dõi trước khi đánh giá tác động thương mại của công nghệ NPO đối với thị trường hạ tầng AI.