Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

15:05 | 04/09/2025
Theo đó, hợp tác giữa Keysight với đại học Universiti Sains Malaysia (USM), nhằm mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nhân lực trong ngành bán dẫn thông qua chương trình giáo dục thực tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Dự án hợp tác giữa Keysight và USM được xây dựng trên nền tảng cam kết chung về đào tạo sinh viên sẵn sàng cho thị trường lao động.

Là đơn vị đứng đầu chương trình hợp tác của Consortium E&E giữa các trường đại học Malaysia và các doanh nghiệp, Universiti Sains Malaysia dẫn dắt nhiều chương trình phát triển nhân lực ngành bán dẫn, được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của lĩnh vực điện và điện tử.

Biên bản hợp tác MOA giữa hai bên chính thức ghi nhận việc USM triển khai Lab đo lường và thiết kế bán dẫn cơ bản của Keysight, một nền tảng hướng ứng dụng toàn diện được thiết kế để trang bị cho sinh viên kỹ năng thiết kế và đo lường thực tế cũng như kiến thức thực hành về các công nghệ bán dẫn.

Hợp tác này còn mở đường cho quá trình đồng mở rộng nội dung hoạt động của lab và triển khai trong tương lai Lab đo lường bán dẫn tiên tiến mới nhất của Keysight, giúp xây dựng giáo trình đào tạo phù hợp với thực hành mới nhất trên thị trường.

Sáng kiến này được triển khai vào thời điểm trọng yếu, khi các tổ chức giáo dục đào tạo nỗ lực điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của ngành bán dẫn. Tiếp cận gần hơn với thiết bị đo hiện đại và quy trình làm việc thực tế sẽ giúp sinh viên tốt nghiệp tự tin đảm nhận các công việc quan trọng.

Các mô-đun lab triển khai nhanh của Keysight được thiết kế để hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi này, cung cấp các công cụ, thiết kế, mô phỏng và các kỹ thuật đo lường chuyên nghiệp cho lớp học để đào tạo lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai.

Dự án hợp tác này bổ trợ và tăng cường cho hoạt động của USM vào dự án “Penang Silicon Design @5km+”, nhằm mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thiết kế IC và AI trong bán kính 5 km từ khu công nghiệp Bayan Lepas.

Trong tương lai, Keysight sẽ tổ chức hội thảo về công nghệ quang tử và trưng bày phòng Lab Mạch tích hợp quang tử (PICS) của Keysight. Mô-đun lab tiên tiến này giới thiệu cho sinh viên công nghệ quang tử - là công nghệ thiết yếu cho những đổi mới sáng tạo thế hệ tiếp theo trong trung tâm dữ liệu, điện toán lượng tử và AI.

Giáo sư Dato’ Seri Ir. Ts. Abdul Rahman Mohamed, FASc., Hiệu trưởng đại học Universiti Sains Malaysia, cho biết: “Theo Chiến lược bán dẫn quốc gia, Malaysia đặt mục tiêu đào tạo 60.000 kỹ sư. Để đạt được mục tiêu này, cần nỗ lực chung của các cơ sở giáo dục đào tạo và doanh nghiệp để nâng cao kỹ năng và trang bị lại kỹ năng cho lực lượng lao động hiện tại, mở rộng chương trình đào tạo của chúng tôi và triển khai các chương trình phát triển nhân tài cho sinh viên tốt nghiệp. Việc hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu như Keysight bổ trợ cho những nỗ lực của chúng tôi để chuẩn bị thế hệ kỹ sư tiếp theo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái Điện & Điện tử."

“Dự án hợp tác phát triển lực lượng lao động cho ngành bán dẫn này nhấn mạnh cam kết của Keysight đối với sự nghiệp nuôi dưỡng thế hệ kỹ sư bán dẫn tiếp theo. Chúng tôi tích hợp kinh nghiệm phòng lab thực hành vào chương trình đào tạo của trường đại học, giúp kết nối giữa lý thuyết hàn lâm và kỹ năng thực tế trên thị trường. Chúng tôi hợp tác với USM phát triển một mô hình hợp tác giữa nhà trường và thị trường có thể nhân rộng và có khả năng tạo tác động trong khu vực. Han Sing, Phó Chủ tịch và Tổng Giám đốc bộ phận Đo lường điện tử của Keysight, cho biết: "Dự án hợp tác này nhấn mạnh sứ mệnh lớn hơn của Keysight hướng tới hỗ trợ đổi mới sáng tạo và xây dựng lực lượng lao động sẵn sàng cho tương lai trên cơ sở các liên minh chiến lược với các cơ sở giáo dục đào tạo. Các mô-đun phòng lab này giúp sinh viên của USM tiếp cận các công cụ và phương pháp thực tế trên thị trường, trang bị cho họ các kỹ năng thực tế và sự tự tin để có thể đi đầu trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn thay đổi thường xuyên."

đại học Universiti Sains Malaysia (USM) Keysight lĩnh vực điện và điện tử phòng lab đo lường bán dẫn tiên tiến chiến lược bán dẫn quốc gia Đào tạo kỹ sư bán dẫn

Chuyển đổi số
Từ ngày 3 - 7/9/2025, Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học nữ trong Toán ứng dụng - Khu vực Đông Nam Á năm 2025 (RWAM-SE 2025) được tổ chức tại Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM), Hà Nội.
