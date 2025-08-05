Keysight triển khai hệ thống lượng tử lớn nhất thế giới tại Nhật Bản

Keysight - công ty công nghệ đo lường điện tử hàng đầu cung cấp các giải pháp xác nhận hợp chuẩn và thiết kế tiên tiến, giúp đẩy nhanh đổi mới sáng tạo nhằm kết nối và bảo vệ an ninh mạng thế giới, đã cung cấp hệ thống điều khiển lượng tử1 thương mại lớn nhất thế giới (QCS) cho Viện Khoa học và Công nghệ Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia (AIST) tại Nhật Bản.

Đại diện Keysight cho biết, hệ thống được tích hợp vào Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ Quantum-AI toàn cầu phục vụ doanh nghiệp bằng (G-QuAT). Hệ thống điều khiển này thuộc testbed đánh giá mới tại G-QuAT, giúp tăng cường năng lực điện toán lượng tử về cả quy mô và hiệu năng.

Máy tính lượng tử cần hệ thống điều khiển để biên dịch ngôn ngữ phần mềm mã và cáp nối cổ điển sang ngôn ngữ lượng tử của photon và qubit. Trong bối cảnh máy tính lượng tử phát triển cả về kích thước, độ phức tạp và hiệu năng, yêu cầu đối với hệ thống điều khiển ngày càng trở nên nghiêm ngặt. Mọi vấn đề về hiệu năng của hệ thống điều khiển đều có khả năng ảnh hưởng đến năng lực của máy tính lượng tử, vì vậy AIST cần phải chọn đúng đối tác cho thành phần trọng yếu này.

Nhờ đầu tư sớm vào kiến trúc có thể mở rộng, Keysight có thể cung cấp hệ thống điều khiển có khả năng hỗ trợ các máy tính lượng tử hàng đầu này. Các phép đo kiểm toàn diện và kỹ lưỡng cho thấy rằng các yêu cầu nghiêm ngặt về nhiễu nền, căn chỉnh thời gian và gắn kết pha đã được duy trì trên toàn hệ thống. Dự án này đưa Keysight trở thành nhà cung cấp hệ thống điều khiển thương mại đầu tiên cho một hệ thống hỗ trợ hơn 1.000 qubit và chứng minh rằng hệ thống QCS của Keysight có thể đáp ứng các thách thức về mở rộng quy mô của máy tính lượng tử thế hệ tiếp theo.

Tiến sĩ Masahiro Horibe, Phó Giám đốc G-QuAT, AIST, cho biết: “Hệ thống điều khiển 1.000 qubit được phát triển tại đây là một thiết bị đột phá, đầu tiên và lớn nhất trên thế giới, được hiện thực hóa nhờ năng lực kỹ thuật đặc biệt của Keysight trong việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tiên tiến của chúng tôi. Những tiến bộ của công nghệ lượng tử đòi hỏi không chỉ sự phát triển của lý thuyết mà còn cả kỹ thuật hỗ trợ tinh vi. Hệ thống này cho phép đồng bộ, điều khiển và đọc chính xác các tín hiệu đa kênh phức tạp, giúp triển khai các dự án qubit quy mô lớn. Đây là một minh chứng rõ ràng về cách ngành thiết kế kỹ thuật mở đường cho tương lai của công nghệ lượng tử. Chúng tôi đánh giá cao năng lực phát triển của Keysight và nóng lòng đón nhận những đổi mới sáng tạo công nghệ tiếp theo.”

Tiến sĩ Eric Holland, Tổng Giám đốc bộ phận Giải pháp kỹ thuật lượng tử của Keysight, cho biết: “Các hệ thống điều khiển đóng vai trò quan trọng trong điện toán lượng tử, là cầu nối hai chiều giữa thế giới cổ điển và lượng tử. Chúng tôi rất vinh dự và vui mừng được hợp tác với AIST G-QuAT và cung cấp các công cụ phần cứng và phần mềm cần thiết để đạt được cột mốc quan trọng này của máy tính lượng tử 1.000 qubit, một bước đi then chốt hướng tới hiện thực hóa lợi thế lượng tử cho các ứng dụng kinh doanh thực tế.”

1 "Lớn nhất thế giới" đề cập đến hệ thống điều khiển lượng tử thương mại đầu tiên có khả năng kiểm soát hơn 1.000 qubit siêu dẫn.