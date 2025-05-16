Microchip tích hợp công nghệ chống giải mã lượng tử vào bộ điều khiển nhúng

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ban hành Bộ thuật toán An ninh Quốc gia Thương mại 2.0 (CNSA 2.0) nhằm thiết lập tiêu chuẩn mật mã chống giải mã lượng tử. NSA yêu cầu các trung tâm dữ liệu và thị trường máy tính sẵn sàng cho điện toán hậu lượng tử trong hai năm tới. Đáp ứng xu hướng này, Công ty công nghệ Microchip (trụ sở tại Hoa Kỳ) đã phát triển bộ điều khiển nhúng MEC175xB tích hợp tính năng mật mã hậu lượng tử bất biến.

Dòng sản phẩm MEC175xB sử dụng phương pháp mô-đun giúp các nhà phát triển áp dụng mật mã hậu lượng tử hiệu quả, đảm bảo bảo vệ dữ liệu lâu dài mà vẫn duy trì các chức năng hiện có. Các bộ điều khiển này được thiết kế với thuật toán mật mã hậu lượng tử đã được Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST) phê duyệt, giải pháp khởi động an toàn có thể cấu hình và Giao diện ngoại vi nối tiếp nâng cao (eSPI).

"Khi nhận thức về tầm quan trọng của các cuộc tấn công tiềm năng vào giải pháp mật mã bằng điện toán lượng tử được nâng cao, môi trường an ninh mạng đã thay đổi mạnh mẽ", ông Nuri Dagdeviren, Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh sản phẩm bảo mật của Microchip chia sẻ.

"Bộ điều khiển MEC175xB tích hợp công nghệ mật mã chống lượng tử trong phần cứng bất biến với khả năng quản lý năng lượng hiệu quả, cung cấp cho khách hàng công cụ cần thiết để đáp ứng yêu cầu bảo mật kỹ thuật số phức tạp", ông Nuri Dagdeviren nhấn mạnh thêm.

Bộ điều khiển MEC175xB tích hợp Thuật toán chữ ký số dựa trên Module-Lattice (ML-DSA) tuân thủ tiêu chuẩn CNSA 2.0, xác minh Leighton-Micali Signature (LMS) dựa trên hàm băm trạng thái Merkle và Cơ chế đóng gói khóa dựa trên Module-Lattice (ML-KEM) đã được NIST chuẩn hóa. Các thuật toán này được triển khai trong phần cứng bất biến nhằm ngăn chặn các vectơ tấn công lượng tử tiềm ẩn trên hệ thống phần mềm.

Sản phẩm còn có tính năng khởi động an toàn và phương thức cập nhật firmware an toàn, người dùng có thể cấu hình sử dụng CNSA 1.0, 2.0 hoặc xác minh chữ ký dựa trên mô hình lai. Khả năng chứng thực sử dụng ML-DSA để ký và tạo khóa tăng cường tính toàn vẹn và xác thực của hệ thống. Trung tâm của bộ điều khiển là bộ xử lý Arm® Cortex-M4F® với tính năng Bộ bảo vệ bộ nhớ (MPU) tốc độ 96 MHz, đảm bảo hiệu suất cao cho các phép toán phức tạp và ứng dụng thời gian thực. Sản phẩm còn trang bị 480 KB SRAM, giao diện máy chủ và máy khách I3C® cùng giao diện USB 2.0 tùy chọn giúp kết nối linh hoạt.

Bộ điều khiển MEC175xB tương thích với Môi trường phát triển tích hợp (IDE) MPLAB® X và được hỗ trợ bởi các dự án tham chiếu có sẵn trong Secure Document Extranet (SDE) và công cụ như Zephyr®. Người dùng còn được hỗ trợ bởi bảng mạch phát triển MEC1753-240 MECC (EV48H83A).

Sản phẩm hiện đã sẵn sàng trong chương trình áp dụng sớm của Microchip. Người dùng có thể liên hệ đại diện bán hàng, nhà phân phối được ủy quyền toàn cầu hoặc truy cập trang web Dịch vụ khách hàng và mua hàng cuả Microchip.