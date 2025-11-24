Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

VALORANT tổ chức giải đấu nữ cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam

Mang tên Rising Flame, sự kiện do VNGGames phát động chính thức mở đăng ký từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 11, hướng đến việc xây dựng một sân chơi cạnh tranh, chuyên nghiệp và cởi mở cho nữ game thủ FPS trên toàn quốc.

Với thông điệp truyền cảm hứng “Play Your Fire – Xung trận rực rỡ”, Rising Flame không chỉ là giải đấu đầu tiên dành cho cộng đồng nữ của VALORANT tại Việt Nam, mà còn được kỳ vọng trở thành bệ phóng để nhiều tài năng trẻ bước vào môi trường thi đấu chuyên nghiệp.

Giải đấu lấy cảm hứng từ hệ thống VALORANT Game Changers – chuỗi sự kiện quốc tế nổi tiếng góp phần thúc đẩy cơ hội thi đấu cho vận động viên nữ Esports.

Theo kế hoạch tổ chức, giải đấu sẽ quy tụ 8 đội tuyển nữ từ nhiều khu vực trên cả nước, chia làm hai giai đoạn thi đấu. Vòng loại và bán kết được diễn ra theo hình thức online vào các ngày 06, 07 và 13 tháng 12, áp dụng thể thức 5v5 – Bo3.

Trận chung kết tổng sẽ diễn ra trực tiếp (offline) vào ngày 20 tháng 12, thi đấu với thể thức Bo5 nhằm tìm ra nhà vô địch Rising Flame mùa đầu tiên.

Thể thức thi đấu Rising Flame

Sự ra đời của giải đấu đánh dấu nỗ lực rõ rệt từ phía nhà phát hành trong việc mở rộng hệ sinh thái Esports VALORANT tại Việt Nam.

Trong bối cảnh các giải đấu FPS cạnh tranh cao thường bị thống trị bởi nam giới, việc tổ chức một sân chơi chuyên biệt cho nữ game thủ được xem là bước đi tiên phong, mang tính nhân văn và chiến lược. Rising Flame hướng đến mục tiêu tạo môi trường thi đấu công bằng, khuyến khích nhiều nữ game thủ mạnh dạn bước ra khỏi “vùng an toàn” và khẳng định bản lĩnh.

Rising Flame còn được kỳ vọng trở thành nơi khởi nguồn cho thế hệ vận động viên nữ chuyên nghiệp trong tương lai, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực Esports.

Việc VALORANT tiên phong tổ chức giải cộng đồng nữ tại Việt Nam cũng phản ánh xu hướng phát triển của Esports toàn cầu, nơi cơ hội thi đấu đang dần mở rộng cho mọi đối tượng.

Với sức hút từ cộng đồng VALORANT vốn đang phát triển mạnh tại Việt Nam, cùng tinh thần thi đấu máu lửa từ các nữ game thủ, Rising Flame hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đầy cảm xúc và kịch tính. Đây không chỉ là sân chơi để thi đấu, mà còn là nơi chứng minh rằng niềm đam mê và bản lĩnh trong Esports không phân biệt giới tính.

Giải đấu Rising Flame sẽ chính thức khởi tranh trong tháng 12 tới. Tất cả đang chờ đợi đội tuyển nữ đầu tiên bước lên ngôi vô địch, mở ra hành trình mới cho cộng đồng nữ game thủ VALORANT Việt Nam trong năm 2025 và xa hơn nữa.