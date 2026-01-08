Cụ thể, các chương trình ưu đãi dành cho sản phẩm TCL được thiết kế xoay quanh dặm thưởng Lotusmiles, giá trị có thể quy đổi thành những chuyến bay trong tương lai. Cách tiếp cận này giúp người tiêu dùng nhìn nhận mối quan hệ giữa mua sắm và di chuyển theo chiều dài thời gian, nơi mỗi lựa chọn hôm nay đều góp phần mở rộng những khả năng phía trước. Thông qua chương trình Bông Sen Vàng Lotusmiles, hợp tác giữa TCL và Vietnam Airlines được cụ thể hóa bằng việc kết nối hai hệ sinh thái: công nghệ và hàng không tạo nên giá trị sau mỗi chuyến bay hay mỗi quyết định mua sắm, đồng thời còn được tích lũy thành lợi ích dài hạn cho những hành trình tiếp theo.

“Tết bừng sắc, Vạn dặm vươn cao” là chương trình hợp tác mới nhất được ký kết giữa TCL và Vietnam Airlines

Qua đó, sự đồng hành của TCL và Vietnam Airlines trong dịp Tết 2026 này không chỉ mang ý nghĩa của một chiến dịch mùa vụ, mà còn là dấu mốc cho mối quan hệ hợp tác dài hạn giữa hai thương hiệu. Sự kết hợp này cũng cho thấy cách công nghệ và hàng không có thể cùng nhau kiến tạo những giá trị đẳng cấp, nơi mỗi hành trình di chuyển được tiếp nối trọn vẹn trong không gian sống hiện đại.

Khu trưng bày TCL đánh dấu hợp tác cùng Vietnam Airlines.

Với sứ mệnh “Truyền cảm hứng tuyệt vời”, TCL hướng đến việc nâng cao chất lượng thưởng thức, tương tác và sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày. Nếu như Vietnam Airlines chú trọng kiến tạo những hành trình bay an toàn và đạt chuẩn quốc tế, thì TCL theo đuổi việc kết nối hành trình di chuyển với không gian sinh hoạt, tạo nên trải nghiệm liền mạch từ bầu trời đến mỗi ngôi nhà.