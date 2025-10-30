Công nghệ số
TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ

Hồng Anh

Hồng Anh

17:40 | 30/10/2025
Theo đó, với nền tảng phát triển dựa trên tự chủ công nghệ, đổi mới tiên phong và tầm nhìn bền vững, TCL một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu của mình.
Cụ thể, tại Trung tâm chiến lược của công nghệ hiển thị toàn cầu TCL CSOT, nơi được ví như “trái tim” của ngành công nghiệp hiển thị thế giới. TCL CSOT mỗi năm sản xuất hàng triệu tấm nền cao cấp cho các thương hiệu điện tử tiêu dùng hàng đầu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như cho chính các dòng sản phẩm của TCL. Mỗi dây chuyền tại đây thể hiện trình độ tự động hóa và độ chính xác đẳng cấp thế giới, khẳng định năng lực làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị hiển thị của TCL.

Tại đây, TCL cũng vừa khởi công dây chuyền sản xuất OLED in phun thế hệ 8.6 đầu tiên trên thế giới. Đánh dấu cột mốc quan trọng trong công nghệ hiển thị tương lai, củng cố vị thế tiên phong của TCL trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ
Nhà máy TCL CSOT, nơi mỗi năm sản xuất hàng triệu tấm nền cao cấp cho thị trường toàn cầu

Tại nhà máy điều hòa, TCL đã cho thấy công nghệ sản xuất thông minh đóng vai trò cốt lõi trong việc đảm bảo chất lượng và hiệu suất vượt trội. Nơi đây, TCL đã tích hợp robot, trí tuệ nhân tạo (AI) và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tạo nên sự chính xác tuyệt đối trong mọi công đoạn, từ lắp ráp tự động, kiểm định hiệu suất đến đo độ ồn và độ bền sản phẩm.

Được vận hành theo tiêu chuẩn Công nghiệp 4.0, TCL không chỉ tối ưu năng suất mà còn đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy cao cho từng sản phẩm. Đây chính là minh chứng cho cam kết của TCL trong việc ứng dụng công nghệ để nâng tầm trải nghiệm sống, mang đến các giải pháp làm mát thông minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường cho hàng triệu gia đình trên toàn thế giới.

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ
Ứng dụng robot, AI và hệ thống kiểm định tự động, mang đến các sản phẩm làm mát tiết kiệm năng lượng và bền bỉ vượt trội.

Trong khi đó, tại nhà máy sản xuất tủ lạnh, một trong những trung tâm sản xuất tiên tiến nhất Trung Quốc, TCL đã cho thấy vai trò của nhà máy trong việc trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái thiết bị gia dụng của tập đoàn. 14 năm liên tiếp dẫn đầu xuất khẩu tủ lạnh của Trung Quốc, đã cho thấy chất lượng và độ tin cậy hàng đầu. Năm 2022, nhà máy ghi nhận lợi nhuận ròng 424 triệu nhân dân tệ, tăng hơn 630% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong vòng một thập kỷ. Thành công này phản ánh chiến lược tái cấu trúc toàn diện của TCL, tập trung vào tối ưu chuỗi cung ứng, tự động hóa thông minh và mở rộng quy mô sản xuất hiệu quả.

Được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt “TCL Quality – Global Standard”, bảo đảm độ tin cậy, hiệu suất và khả năng tiết kiệm năng lượng vượt trội. Là một phần trong chuỗi giá trị tự chủ khép kín gồm hiển thị, điều hòa, làm lạnh và thiết bị gia dụng thông minh, mảng tủ lạnh góp phần củng cố vị thế TCL như ngọn cờ đầu của ngành sản xuất đổi mới toàn cầu.

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ
Nhà máy quy mô lớn với năng lực xuất khẩu dẫn đầu, thể hiện sức mạnh tự động hóa và cam kết chất lượng toàn cầu.

Là một phần trong kế hoạch đẩy mạnh chiến lược bản địa hóa, TCL tăng cường nhận diện thương hiệu tại Việt Nam, hướng tới các kế hoạch đầu tư lâu dài và phát triển giai đoạn 2026–2030.

TCL kế hoạch toàn cầu

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

