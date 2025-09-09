TCL mang gì đến IFA 2025?

Trải nghiệm nghe nhìn đột phá

Điểm nhấn nổi bật là mẫu TV cao cấp TCL C9K Premium QD-Mini LED TV với tấm nền CrystalGlow WHVA, thiết kế không viền Virtually ZeroBorder, công nghệ QD-Mini LED tiên tiến và âm thanh Bang& Olufsen, mang lại trải nghiệm xem thể thao sống động như ở hàng ghế đầu.

Trải nghiệm TV QD-Mini LED đỉnh cao với hình ảnh và âm thanh sống động

TCL cũng vừa nhận được 5 giải thưởng EISA 2025-2026, vinh danh cao nhất châu Âu, trong lĩnh vực nghe nhìn. Trong đó, TCL 98 inch C8K được trao giải “EISA Statement TV 2025–2026”, khẳng định vị thế tuyên ngôn công nghệ màn hình lớn; TCL 85C9K giành giải “EISA Home Theater Mini LED TV 2025-2026”; TCL 75C7K được vinh danh “EISA Family TV 2025-2026”; TCL 55C6K trở thành “EISA Gaming TV 2025–2026”; và loa soundbar TCL Q65H được trao giải “EISA Best Buy Soundbar 2025-2026”.

Chuỗi thành tích này cho thấy TCL không chỉ dẫn đầu về TV siêu lớn mà còn thiết lập chuẩn mực mới cho trải nghiệm nghe nhìn toàn diện.

Ngoài TV, TCL cũng lần đầu giới thiệu công nghệ QD-Mini LED trên màn hình siêu rộng 57R94 Dual 4K Monitor, mở ra trải nghiệm hình ảnh sống động cho gaming và đa nhiệm.

Trong lĩnh vực âm thanh, TCL hợp tác cùng Dolby để ra mắt loa không dây TCL Z100 Wireless Free Sound Speaker, đồng thời công bố thế hệ tiếp theo Dolby Vision 2 sẽ sớm có mặt trên TV TCL.

Cuộc sống thông minh với AI

Nhưng trọng tâm của TCL tại IFA năm nay chính là hệ sinh thái AI lấy con người làm trung tâm, phát triển trên nền tảng Turing Platform của Eagle Lab, mang đến trải nghiệm cá nhân hóa trên TV, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt, smartphone và nhiều thiết bị khác.

Khám phá robot AI đồng hành TCL AiMe lần đầu ra mắt châu Âu

Tiêu biểu là máy lạnh FreshIN 3.0 với AI Health, điều khiển giọng nói và AI tiết kiệm điện; tủ lạnh Free Built-in T-Fresh giữ thực phẩm tươi ngon; máy giặt - sấy SuperDrum Series với Wi-Fi và Auto Dose thông minh; cùng NXTPAPER 60 Ultra và NXTPAPER 11 Plus tối ưu bảo vệ mắt và tăng hiệu quả học tập, làm việc.

Đặc biệt, TCL cũng ra mắt robot AI đồng hành AiMe - robot mô-đun đầu tiên trên thế giới, lần đầu xuất hiện tại châu Âu, mang biểu cảm sống động và khả năng tương tác thông minh.

Bên cạnh đó, TCL còn giới thiệu nhiều sản phẩm nổi bật khác như kính AR RayNeo X3 Pro, đồng hồ MOVETIME MT48, máy chiếu PlayCube, khóa thông minh D2R Max 3D và giải pháp hệ sinh thái Xe - Nhà - Người, khẳng định bước tiến trong việc kiến tạo cuộc sống thông minh toàn diện.

TCL NXTHOMETM - mang nghệ thuật vào đời sống hiện đại

IFA 2025 cũng đánh dấu màn ra mắt toàn cầu TCL NXTHOMETM, lấy cảm hứng từ tầm nhìn TCLArt - “Inspire the Artists of Tomorrow”.

TCL NXTHOMETM kết hợp giải pháp nhà thông minh, thiết bị gia dụng và sự hợp tác cao cấp với các đối tác toàn cầu như Bang & Olufsen, Roche Bobois, Chris Lefteri Design, Castelli 1938 và Alcantara. Qua đó, từ bất cứ đâu trong nhà, TCL NXTHOMETM sẽ giúp tái định nghĩa phong cách sống hiện đại nơi công nghệ gặp gỡ nghệ thuật.

TCL mang tinh thần Olympic đến IFA 2025, kết nối công nghệ và đam mê

Cũng tại IFA 2025, TCL tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững với các giải pháp toàn diện như TCL SunPower Home - tích hợp pin mặt trời, lưu trữ năng lượng, sạc xe điện, máy bơm nhiệt và điều khiển thông minh, vật liệu TCL ECORA™ hợp tác cùng Chris Lefteri Design để tái chế gốm Jingdezhen thành phụ gia nhựa hiệu suất cao, giảm phát thải carbon và đặc biệt là mang đến không khí Thế vận hội mùa đông Milano Cortina 2026 qua khu vực Winter Olympics Zone với linh vật Milo và Tina, cùng chương trình Team TCL nhằm tiếp tục truyền cảm hứng và kết nối toàn cầu.

Thông tin thêm về gian hàng của TCL tại triển lãm IFA 2025 xem thêm tại https://www.tcl.com