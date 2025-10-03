Điện tử tiêu dùng
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Hồng Nhung

Hồng Nhung

07:08 | 03/10/2025
Cụ thể, dải sản phẩm mới 2026 bao gồm máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy giặt sấy và máy sấy bơm nhiệt, thay thế toàn bộ dải sản phẩm hiện tại tại thị trường Việt Nam.
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Trong đó, dòng máy giặt sấy thông minh và hiệu quả với công nghệ Trí tuệ Nhân tạo Thấu cảm (Affectionate Intelligence), đặc biệt là LG AI DD™ 2.0, giúp tối ưu hóa hiệu quả giặt sấy một cách vượt trội. Nhờ sử dụng công nghệ học sâu để tự động phát hiện khối lượng, nhận biết chính xác chất liệu vải và đánh giá mức độ bẩn của quần áo. Dựa trên phân tích này, máy tự động đề xuất chu trình giặt tối ưu nhờ sự kết hợp giữa động cơ truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ và công nghệ 6 Motion™ (6 chuyển động mô phỏng thao tác giặt tay). Sự kết hợp này không chỉ tăng cường hiệu quả làm sạch mà còn bảo vệ sợi vải tốt hơn 10% so với các thế hệ trước.

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Công nghệ mới với sự hỗ trợ của AI thấu cảm

Công nghệ TurboWash™ 360 được nâng lên một trải nghiệm mới với khả năng làm sạch nhanh chóng và tiện lợi chỉ trong vòng 39 phút. Ở thế hệ máy giặt mới, công nghệ LG AI DD™ 2.0 có khả năng cá nhân hóa cao. Cụ thể, người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh ngôn ngữ hiển thị, lựa chọn hiển thị chu trình giặt yêu thích hoặc để thiết bị tự động sắp xếp và ưu tiên hiển thị các chương trình được sử dụng thường xuyên.

Dòng sản phẩm máy giặt sấy thế hệ mới cũng tiếp tục được thừa hưởng động cơ truyền động trực tiếp (Inverter Direct Drive™), nhưng sẽ vận hành êm ái, bền bỉ hơn cùng với thời gian bảo hành lên đến 10 năm. Người dùng cũng có thể dễ dàng điều khiển và tùy chọn chương trình giặt sấy thông qua ứng dụng thông minh LG ThinQ™ trên điện thoại di động. Ứng dụng này còn cung cấp các thông tin hữu ích như điện năng tiêu thụ, kiểm tra số lượng chu trình giặt sấy và nhắc nhở vệ sinh lồng giặt, cũng như chuẩn đoán lỗi thông minh và đề xuất phương án xử lý phù hợp.

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

Chu trình giặt lọc vi nhựa hoàn toàn mới

Một trong những ưu tiên cải tiến hàng đầu ở dòng sản phẩm máy giặt sấy hoàn toàn mới, đó chính là các giải pháp "bền vững", bao gồm tiết kiệm điện năng tiêu thụ, chế độ giặt giảm thiểu vi nhựa. Chia sẻ sâu hơn về chế độ này, đại diện LG cho biết nhờ được thiết kế bị tối ưu nên ở chu trình giặt sấy đặc biệt này lồng giặt sẽ chuyển động nhẹ nhàng hơn để giảm thiểu ma sát, giúp bảo vệ sợi vải và giảm thiểu 60% lượng vi nhựa phát thải ra môi trường so với chu trình giặt thông thường.

Việc giảm tiêu thụ điện năng cũng được tính đến, theo đó dòng sản phẩm máy giặt sấy mới của LG có thể tiêu thụ ít hơn 40% năng lượng so với mức tối thiểu để đạt chứng nhận hạng A tại thị trường châu Âu. Kết quả tích cực này đến từ những cải tiến về hiệu suất động cơ và tinh chỉnh thuật toán.

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới
Công nghệ ezDispense™ giúp máy tự động định lượng và phân bổ chính xác lượng nước giặt/xả cần thiết cho mỗi mẻ giặt

Đáng chú ý ở trên một số dòng sản phẩm, LG còn trang bị công nghệ ezDispense™, tự động định lượng và phân bổ chính xác lượng nước giặt/xả cần thiết cho mỗi mẻ giặt. Nhờ đó, giảm thiểu tình trạng sử dụng dư thừa chất tẩy rửa, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.

Cải tiến đáng chú ý nhất về thiết kế chính là sự tối giản ở màn hình điều khiển. Theo đó, ở thế hệ giặt sấy mới sẽ được thiết kế núm xoay thay vì sử dụng màn hình LCD như trước đây. Việc này không chỉ giúp giảm số lượng linh kiện điện tử mà còn loại bỏ một số vật liệu mạ crom, giảm tác động đến môi trường và sức khỏe người dùng.

Một cải tiến rất đáng chú ý khác là người dùng hoàn toàn có thể tăng hoặc giảm các chương trình giặt, thay đổi ngôn ngữ để phù hợp với lối sống hiện đại ngày nay.

LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới
LG giới thiệu dải sản phẩm máy giặt sấy 2026 hoàn toàn mới

LG cũng cải tiến đáng kể về thiết kế để mang đến một diện mạo mới

Và để hòa hợp với tổng thể thiết kế chúng cũng như với không gian nội thất hiện đại, LG cũng đã thu gọn kích thước tổng thể để dễ dàng lắp đặt trong các không gian sống hiện đại ngày nay, trong khi diện tích lồng giặt lại được mở rộng thêm, giúp tăng tải trọng cho mỗi mẻ giặt. Cải tiến này mang lại hiệu suất sử dụng vượt trội mà không làm tốn diện tích.

Sản phẩm cũng có nhiều sắc màu để người dùng tùy chọn là Đen, Than Ánh Kim, Trắng và Bạc. Bên cạnh đó, núm xoay tích hợp màn hình LCD với khả năng hiển thị đa ngôn ngữ, vừa tăng tính tiện dụng, vừa trở thành một điểm nhấn nổi bật. Đây là giải pháp lý tưởng để hoàn thiện không gian giặt sấy cao cấp tại gia.

Không ngừng cải tiến công nghệ để nâng cao trải nghiệm người dùng, LG đã dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2024, theo số liệu của GfK). Tính đến hết tháng 8/2025, LG chiếm 23,4% giá trị thị phần máy giặt bán ra, giữ vị trí cao nhất thị trường. Đặc biệt, ở phân khúc máy giặt lồng ngang – một trong những dòng sản phẩm thế mạnh, LG cũng duy trì vị thế số một với 33,9% thị phần.
LG máy giặt sấy 2026 dải pháp giặt sấy hoàn toàn mới

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

