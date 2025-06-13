Điện tử tiêu dùng
Máy giặt sấy LG AI DD 2.0 vừa ra mắt có gì đặc biệt?

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:25 | 13/06/2025
Với công nghệ trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence), LG sẽ mang đến một thế hệ máy giặt sấy thông minh hơn, đáp ứng đúng nhu cầu của từng cá nhân người dùng mà vẫn bảo đảm tiết kiệm điện, nước và tính thẩm mỹ.
LG gọi thế hệ máy giặt sấy mới này là LG AI DD™ 2.0 và theo đại diện LG thì nhờ được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo thấu cảm (Affectionate Intelligence) mà bộ 4 sản phẩm mới bao gồm máy giặt sấy lồng ngang 15kg (F2515RNTG) và 17kg (F2517RNTG), cùng máy giặt lồng ngang 15kg (F2515SNTG) và 17kg (F2517SNTG) sẽ mang đến trải nghiệm giặt giũ hoàn toàn mới.

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
LG ra mắt thế hệ máy giặt sấy mới LG AI DD™ 2.0

Bên cạnh việc ra đời một thế hệ máy giặt sấy mới thông minh hơn để đáp ứng nhu cầu của người dùng cũng như phù hợp với xu thế của thời đại, thì sự tăng tưởng vượt bật của máy giặt lồng ngang cũng là một trong những nhân tố để LG tung dòng sản phẩm này ra thị trường. Mà theo ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ thì “Nhu cầu về máy giặt sấy lồng ngang tại Việt Nam đang ngày càng tăng. Với LG AI DD™ 2.0, chúng tôi mang đến một giải pháp giặt giũ thông minh, tích hợp trí tuệ nhân tạo thấu cảm, giúp việc chăm sóc quần áo trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn cho. Những sản phẩm ra mắt lần này sẽ là lựa chọn tối ưu cho người dùng.”

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Ông Song Uk Kim, Giám đốc Ngành hàng Điện tử Gia dụng, LG Electronics Việt Nam

Vậy thế hệ máy giặt mới LG AI DD™ 2.0 với sự hỗ trợ của AI thấu cảm sẽ mang đến những trải nghiệm như thế nào?

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 có thiết kế phẳng tối giản cùng màu đen nhám sang trọng

Đây sẽ là dòng sản phẩm tiếp nối thành công của công nghệ truyền động trực tiếp, được tích hợp trí tuệ nhân tạo (LG AI DD™), LG AI DD™ 2.0 với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo thấu cảm, mang đến khả năng nhận diện chính xác chất liệu vải, khối lượng và mức độ bẩn của từng mẻ giặt. Từ đó, máy tự động thiết lập chu trình giặt phù hợp, đảm bảo quần áo được làm sạch hiệu quả mà vẫn giữ được độ bền.

Đáng chú ý, với sự hỗ trợ của công nghệ 6Motion™ mô phỏng sáu thao tác giặt tay (nhào trộn, chà xát, nén, quay, đập, đảo), giúp quần áo được chăm sóc nhẹ nhàng, sạch sâu và hạn chế tình trạng xơ rối hay hư tổn. Đây là công nghệ độc quyền của LG và cũng là điểm khác biệt đáng chú ý của máy giặt sấy AI của LG so với các thương hiệu khác.

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 LG tích hợp núm xoay điều khiển với màn hình cảm ứng LCD trực quan và thuần Việt.

Một điểm đáng chú ý khác ở thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 đó chính là tính năng giặt nhanh 39 phút. Tính năng giặt nhanh không mới, nhưng ở LG AI DD™ 2.0 LG đã sử dụng công nghệ TurboWash™ 360 với hệ thống bốn vòi phun nước 3D để làm sạch quần áo một cách nhanh chóng. Nhờ đó mà dù giặt với thời gian ngắn nhưng tất cả các chu trình giặt của một lần giặt thông thường vẫn được bảo toàn. Do đó quần áo có thể sạch sâu mà vẫn rút ngắn được thời gian. “Đây là một tính năng rất phù hợp với những ai có cuộc sống bận rộn”, đại diện LG chia sẻ.

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 với sự hỗ trợ đắc lực của AI

Một vài tính năng “thấu cảm” rất đáng giá khác trên máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 thế hệ mới đó chính là sự hỗ trợ đắc lực của AI. Ví dụ như với tính năng ezDispense™ máy sẽ tự động phân phối lượng nước giặt và nước xả dựa trên khối lượng từng lần giặt, tối ưu hóa chi phí, giảm lãng phí và góp phần bảo vệ môi trường. Hay với công nghệ LG Steam™ máy sẽ giúp làm sạch sâu, giảm bụi mịn và các chất gây dị ứng, chăm sóc tối đa cho người dùng. Thậm chí, LG AI DD™ 2.0 còn có tính năng riêng dành cho những gia đình nuôi thú cưng để có thể giặt sạch hoàn toàn mùi thú cưng trên quần áo, ga gối…

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 với tính năng ezDispense™ giúp tự động phân phối lượng nước giặt và nước xả dựa trên khối lượng từng lần giặt, tối ưu hóa chi phí, giảm lãng phí và góp phần bảo vệ môi trường

Ngoài ra, khi nói tới máy giặt LG thì một trong những điểm nhấn đáng chú ý không thể bỏ qua đó chính là động cơ truyền động trực tiếp Inverter. Động cơ này của LG vừa giúp giảm tiếng ồn, giảm độ rung lắc khi vắt, mà còn giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Ở thế hệ máy giặt sấy LG AI DD 2.0 mới, bên cạnh động cơ truyền động trực tiếp Inverter truyền thống, LG còn trang bị công nghệ AI hỗ trợ giúp tiết kiệm đến 30% năng lượng tiêu thụ so với năng lượng tối thiểu của xếp hạng loại A.

Không chỉ chú trọng về công nghệ cũng như trải nghiệm người dùng, LG còn mang đến cho thế hệ máy giặt sấy LG AI DD 2.0 một diện mạo mới với thiết kế phẳng tối giản cùng màu đen nhám sang trọng. Thay đổi đáng chú ý nhất trong thiết kế lần này của LG đó chính là việc tích hợp núm xoay điều khiển với màn hình cảm ứng LCD trực quan và thuần Việt. Thiết kế này cũng giảm thiểu các bộ phận trên bảng điều khiển, giúp sản phẩm thân thiện với người dùng và tiết giảm vật liệu sử dụng, an toàn hơn cho môi trường.

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?

Dung tích lồng giặt được mở rộng để giặt hoặc sấy được nhiều quần áo hơn, trong khi kích thước tổng thể của máy vẫn không thay đổi

Bên cạnh đó thì dung tích lồng giặt được mở rộng để giặt hoặc sấy được nhiều quần áo hơn, trong khi kích thước tổng thể của máy vẫn được bảo toàn, tiết kiệm đến 125mm diện tích lắp đặt. Nhờ đó mà người dùng có thể bố trí linh hoạt, dễ dàng đặt máy giặt sấy ở bất cứ không gian nào trong căn hộ, từ phòng bếp cho đến logia hoặc phòng giặt sấy riêng biệt.

Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 vừa ra mắt có gì đặt biệt?
Thế hệ máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 với dung tích lồng giặt lớn nhưng tổng thể kích thước không đổi

Đánh giá tổng thể về sản phẩm, ông Trần Hoàng Hải - Đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Công ty thiết kế - thi công Kiến trúc nội thất 1618 Design Studio cho rằng: “Đồng hành cùng đa dạng khách hàng trẻ khi xây dựng tổ ẩm, tôi thấy rằng xu hướng của họ là lựa chọn những sản phẩm điện tử gia dụng và giải trí thông minh. Thế hệ máy giặt và giặt sấy được LG giới thiệu hôm nay sở hữu thiết kế tinh giản và gọn gàng, có thể kết hợp với đa dạng phong cách nội thất từ Wabi Sabi, Mid-Century đến hiện đại”.

Máy giặt sấy LG AI DD™ 2.0 thế hệ mới chính thức lên kệ với giá bán lẻ lần lượt:

  • Máy giặt sấy lồng ngang 15kg (F2515RNTG): 26.990.000 đồng;
  • Máy giặt sấy lồng ngang 17kg (F2517RNTG): 28.990.000 đồng;
  • Máy giặt lồng ngang 15kg (F2515SNTG): 23.990.000 đồng;
  • Máy giặt lồng ngang 17kg (F2517SNTG): 25.990.000 đồng.

LG giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường máy giặt sấy tại Việt Nam trong 8 năm liên tiếp (2017 - 2024). Trong năm 2024, LG chiếm 24,6% thị phần về giá trị và 20% về sản lượng máy bán ra. Đặc biệt, ở phân khúc máy giặt lồng ngang, LG đạt 34,6% thị phần, tăng 2,8% so với năm trước. Tính đến Quý I/ 2025, LG vẫn bền bỉ dẫn đầu thị trường giặt sấy tại Việt Nam với 25,7% thị phần về giá trị, khẳng định sự tin tưởng của người dùng.
LG máy giặt sấy LG LG AI DD™ 2.0 công nghệ AI thấu cảm

