Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm

Các thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch đầu tuần, khi giới đầu tư đánh giá quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) về việc giữ nguyên lãi suất cho vay ưu đãi, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát đi những tín hiệu kém tích cực.

Theo thông báo công bố ngày thứ Hai 22/12, PBOC giữ nguyên lãi suất cho vay ưu đãi (LPR) kỳ hạn một năm ở mức 3% và kỳ hạn năm năm ở mức 3,5%. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp Trung Quốc không điều chỉnh các mức lãi suất chủ chốt này, đúng như dự báo trong khảo sát của Reuters.

Lãi suất LPR kỳ hạn một năm là tham chiếu đối với hầu hết các khoản vay mới và hiện hữu, trong khi LPR kỳ hạn năm năm có vai trò quan trọng đối với thị trường thế chấp bất động sản, đây là lĩnh vực vẫn đang chìm sâu trong khủng hoảng.

Tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường chứng khoán phản ứng tích cực. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,54% trong phiên giao dịch đầu ngày.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng mạnh 1,58%, trong khi chỉ số Topix tăng 0,86%. Đà tăng diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hôm thứ Sáu tuần trước quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 25 điểm cơ bản, lên 0,75% – mức cao nhất trong vòng ba thập kỷ.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,83%, còn chỉ số Kosdaq dành cho các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ tăng 0,99%.

Ở Hồng Kông, giá hợp đồng tương lai của chỉ số Hang Seng ở mức 25.843 điểm, cao hơn mức đóng cửa trước đó của chỉ số HSI là 25.690,53 điểm, cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư.

Diễn biến tích cực tại châu Á nối tiếp xu hướng tăng điểm trên Phố Wall trong phiên giao dịch cuối tuần trước. Thị trường chứng khoán Mỹ tăng phiên thứ hai liên tiếp, được thúc đẩy bởi cổ phiếu Oracle, khi nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo lấy lại đà tăng sau giai đoạn biến động.

Cổ phiếu Oracle tăng 6,6% sau thông tin TikTok đạt thỏa thuận bán hoạt động kinh doanh tại Mỹ cho một liên doanh mới, bao gồm tập đoàn phần mềm này và quỹ đầu tư tư nhân Silver Lake.

Chốt phiên, chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,31%, lên 23.307,62 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,88%, đạt 6.834,50 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 183,04 điểm, tương đương 0,38%, lên 48.134,89 điểm.