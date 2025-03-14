Chứng khoán Mỹ bất ổn: S&P 500 vào vùng điều chỉnh, Dow Jones và Nasdaq lao dốc

Deutsche Bank đã tái khẳng định lập trường lạc quan của mình về châu Âu trong một lưu ý gần đây, bất chấp những lo ngại liên tục về việc mức thuế quan mới của Tổng thống Trump có thể gây tổn hại đến khu vực này. Ảnh minh họa: CNBC.

Tâm lý lo ngại về các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã kéo thị trường xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần qua.

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến một phiên giao dịch đầy áp lực khi các chỉ số lớn đồng loạt giảm mạnh.

Chỉ số S&P 500 đánh mất 1,39% giá trị, khép lại phiên ở mức 5.521,52 điểm. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones cũng không tránh khỏi xu hướng giảm, lùi 1,30% xuống còn 40.813,57 điểm. Nasdaq chịu tác động nặng nề nhất khi sụt giảm tới 1,96%, đóng cửa ở mức 17.303,01 điểm.

Trong tuần này, S&P 500 đã giảm 4,3%, Nasdaq mất 4,9% và Dow Jones suy giảm 4,7%, đánh dấu tuần giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 6/2022.

Những diễn biến tiêu cực này phản ánh tâm lý lo ngại ngày càng gia tăng của nhà đầu tư trước các yếu tố bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố áp thuế 200% đối với rượu vang và rượu sâm panh nhập khẩu từ Liên minh Châu Âu (EU), cho rằng động thái này sẽ giúp thúc đẩy ngành sản xuất rượu vang trong nước. Đồng thời, ông khẳng định sẽ không thay đổi quyết định về các biện pháp thuế quan rộng hơn, dự kiến có hiệu lực vào ngày 2/4.

Apple chịu tổn thất nghiêm trọng khi giá cổ phiếu giảm hơn 12% trong tuần, hướng đến mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Từ mức đỉnh vào tháng 12, Apple đã mất gần 20% giá trị vốn hóa, tương đương 776 tỷ USD.

Mặc dù thị trường chứng khoán lao dốc, dữ liệu lạm phát lại mang đến một số tín hiệu tích cực. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 2 không thay đổi, thấp hơn dự báo, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cùng kỳ cũng ở mức dưới dự kiến.

Ngân hàng Barclays dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, vào tháng 6 và tháng 9, đồng thời thực hiện ba đợt cắt giảm khác vào năm 2026.

Tâm lý lo lắng bao trùm thị trường khi gần 60% nhà đầu tư bán lẻ tỏ ra bi quan về triển vọng cổ phiếu trong 6 tháng tới. Đây là tuần thứ ba liên tiếp tỷ lệ bi quan đạt mức cao kỷ lục.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bất ổn, giá vàng tương lai tháng 4 giao dịch ở mức 2.963,3 USD/ounce, tiến gần đến kỷ lục 2.974 USD/ounce thiết lập vào ngày 24/2.

Các chuyên gia từ Alpine Macro nhận định căng thẳng thương mại toàn cầu có thể đạt đỉnh từ tháng 4 đến tháng 7. Nguy cơ leo thang thuế quan giữa Mỹ và các đối tác thương mại lớn, đặc biệt là EU, được dự báo sẽ gia tăng sau ngày 1/4.

Những biến động này cho thấy thị trường tài chính toàn cầu đang bước vào giai đoạn đầy thách thức, với nhiều yếu tố khó lường có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư trong thời gian tới.