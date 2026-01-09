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FPT Telecom tích hợp VNeID cho người dùng Internet, Truyền hình và Camera

Anh Tuấn

Anh Tuấn

07:28 | 09/01/2026
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Theo đó, cam kết giữa Công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) nêu rõ, việc tích hợp xác thực điện tử qua VNeID trên các ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life iúp khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo an toàn, minh bạch, chuẩn xác cao hơn trong môi trường số.
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Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình ứng dụng dữ liệu dân cư và công nghệ định danh điện tử quốc gia vào lĩnh vực viễn thông và nội dung số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia theo hướng an toàn, minh bạch và bền vững. Đây cũng là minh chứng cho những nỗ lực của FPT trong việc không ngừng cải tiến công nghệ, mang lại trải nghiệm hiện đại và tối ưu cho người dùng, kết hợp với VneID, ứng dụng định danh điện tử tiên tiến, được xây dựng với tiêu chuẩn bảo mật cao nhất, sẽ giúp khách hàng an tâm khi truy cập vào các dịch vụ trực tuyến của FPT Telecom.

FPT Telecom tích hợp VNeID cho người dùng Internet, Truyền hình và Camera
Công ty cổ phần viễn thông FPT (FPT Telecom) và Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước công dân (Trung tâm RAR) ký kết hợp tác

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an, nhấn mạnh: “Việc ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID giữa Trung tâm RAR và FPT Telecom hôm nay là bước khởi đầu quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước công dân, định danh và xác thực điện tử, phù hợp định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển dữ liệu và kinh tế số, cũng như góp phần triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Hoạt động ký kết Hợp đồng triển khai dịch vụ Xác thực điện tử phù hợp với chiến lược của Trung tâm Dữ liệu dân cư và Trung tâm RAR trong việc mở rộng nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào đời sống kinh tế – xã hội và khai thác giá trị dữ liệu một cách an toàn, chuẩn mực, đúng quy định pháp luật. Với sự quyết tâm của Trung tâm RAR, năng lực của FPT Telecom, tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ sớm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, đóng góp thiết thực vào chuyển đổi số quốc gia; tạo ra những sản phẩm, giải pháp mới mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội”.

FPT Telecom tích hợp VNeID cho người dùng Internet, Truyền hình và Camera
Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an

Đại diện phía FPT Telecom, ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: “Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa FPT Telecom với Cục C06, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư và Trung tâm RAR trong việc thúc đẩy ứng dụng định danh điện tử vào đời sống số. Thông qua việc triển khai VNeID, FPT Telecom cũng mong muốn đồng hành, ủng hộ mạnh mẽ Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy việc sử dụng định danh điện tử trong sinh hoạt và hoạt động kinh doanh hằng ngày của người dân và doanh nghiệp”.

FPT Telecom tích hợp VNeID cho người dùng Internet, Truyền hình và Camera
Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom

Cụ thể, việc xác thực điện tử qua VNeID sẽ được triển khai trên các ứng dụng Hi FPT, FANGTV và FPT Life, giúp tối ưu quy trình, đơn giản hóa thao tác, đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu. Khách hàng chỉ cần xác thực VNeID trên Hi FPT là có thể hoàn tất đăng ký dịch vụ viễn thông, truyền hình FPT thay cho các thao tác thu thập thông tin thủ công trước đây. Với ứng dụng FPT Life, khách hàng có thể đăng nhập bằng tài khoản VNeID theo cơ chế SSO mà không cần ghi nhớ nhiều tài khoản và mật khẩu khác nhau, đồng thời đảm bảo chính chủ mới có quyền truy cập, quản lý hệ thống camera của mình. Ngoài ra, với FangTV, việc xác thực VNeID giúp người dùng dễ dàng hoàn tất điều kiện xác minh khi tham gia mạng xã hội này để thực hiện streaming.

Hiện tại, FPT Telecom đã hoàn tất kết nối kỹ thuật và thử nghiệm thành công với hệ thống xác thực điện tử VNeID trên 3 ứng dụng Hi FPT, FangTV, FPT Life . Đây là bước tiến chiến lược trong hành trình số hóa toàn diện dịch vụ viễn thông, khẳng định cam kết của FPT Telecom trong đổi mới công nghệ, nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ xây dựng xã hội số an toàn, văn minh.

Trong thời gian tới, FPT Telecom sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng VNeID cho các nghiệp vụ mới, hướng tới hệ sinh thái dịch vụ số thông minh, an toàn và lấy khách hàng làm trung tâm, để mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng.

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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Cập nhật: 30/06/2026 06:00
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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

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Máy tính lượng tử thương mại sẽ xuất hiện sau 5 đến 7 năm?

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Trung Quốc không cần thay thế USD để thắng cuộc chiến tiền tệ

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TCL trở thành đối tác của

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

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Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam