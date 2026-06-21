Kiểm tra hiệu lực thẻ Căn cước theo thời gian thực

Ứng dụng VNeID vừa nâng cấp lên phiên bản 2.2.8 với tính năng kiểm tra hiệu lực thẻ Căn cước bằng mã QR. Thay đổi này giúp người dân xác thực nhanh tình trạng sử dụng của thẻ thay vì chỉ xem các thông tin định danh cơ bản như trước.

Phiên bản VNeID 2.2.8 cho phép xác thực trạng thái hiệu lực của thẻ Căn cước chỉ trong vài giây.

Trước đây, khi quét mã QR trên thẻ Căn cước bằng ứng dụng máy ảnh hoặc thiết bị quét chuyên dụng, hệ thống chỉ hiển thị các dữ liệu định danh như họ tên, số định danh cá nhân, ngày sinh và địa chỉ cư trú. Đây là những thông tin được in sẵn trên thẻ nên không phản ánh được tình trạng pháp lý hiện tại của giấy tờ.

Với phiên bản mới, VNeID kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu để xác định trạng thái hoạt động của thẻ. Người dùng có thể biết ngay thẻ còn hiệu lực hay đã bị thu hồi, thay thế hoặc hết hạn theo quy định. Việc xác minh diễn ra trong vài giây, giúp nâng cao độ chính xác trong quá trình kiểm tra thông tin cá nhân.

Hỗ trợ thủ tục hành chính và tăng an toàn giao dịch

Tính năng mới mang lại nhiều lợi ích trong thực tế. Trước khi thực hiện các thủ tục như đăng ký cư trú hoặc cấp đổi giấy tờ, người dân có thể chủ động kiểm tra hiệu lực thẻ ngay tại nhà. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng hồ sơ bị trả lại do giấy tờ không còn giá trị sử dụng.

Trong lĩnh vực ngân hàng, việc xác thực trực tiếp trạng thái thẻ hỗ trợ quá trình định danh khách hàng điện tử khi mở tài khoản hoặc thực hiện các giao dịch có giá trị lớn. Các giao dịch viên giảm thời gian đối chiếu thông tin, đồng thời tăng mức độ an toàn trong quá trình xác minh khách hàng.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kỹ thuật khuyến nghị người dân nên kiểm tra hiệu lực thẻ khi phát hiện dấu hiệu hư hỏng như trầy xước nặng, cong vênh hoặc mã QR bị mờ. Việc phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến giấy tờ giúp người dân chủ động thực hiện thủ tục cấp đổi, tránh ảnh hưởng đến công việc khi cần sử dụng thẻ trong các tình huống phát sinh.

Cùng với việc mở rộng tiện ích số, yêu cầu bảo vệ thông tin cá nhân tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Người dân không nên đăng tải hình ảnh hai mặt thẻ Căn cước lên mạng xã hội. Việc cung cấp bản sao hoặc hình ảnh giấy tờ cho bên thứ ba cần được cân nhắc kỹ và chỉ thực hiện với các tổ chức uy tín nhằm hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân.