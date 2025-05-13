Làm rõ khái niệm và trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân

Trung tướng Nguyễn Minh Đức - phó chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội nhấn mạnh "không được để lọt lộ thông tin cá nhân của người dùng, bảo vệ an ninh con người".

Làm rõ khái niệm và phân loại dữ liệu cá nhân

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc định nghĩa rõ ràng các khái niệm trong dự thảo luật. Đại biểu Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, nhấn mạnh sự cần thiết phải phân biệt rõ ràng giữa "dữ liệu cá nhân", "chuyển giao dữ liệu" và "mua bán dữ liệu", nhằm tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính minh bạch trong xử lý dữ liệu.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết dự thảo luật đã đưa ra các định nghĩa như "chủ sở hữu dữ liệu" và "chủ thể dữ liệu", đồng thời phân loại dữ liệu cá nhân thành dữ liệu cơ bản (như họ tên, số căn cước công dân) và dữ liệu nhạy cảm (như thông tin tài khoản ngân hàng, lịch sử giao dịch).

Trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số

Trung tướng Nguyễn Minh Đức cũng nêu rõ, trong bối cảnh dữ liệu cá nhân được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng điện tử, việc bảo vệ thông tin cá nhân trở nên cấp thiết. Ông đặt câu hỏi: "Đối tượng gọi điện, nêu rõ số căn cước, vậy lộ lọt ở đâu?" Ông cho biết, qua điều tra, các vụ án lộ lọt dữ liệu đều xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả cá nhân thuộc tổ chức kiểm soát dữ liệu, do thiếu trách nhiệm hoặc vì mục đích vụ lợi.

Dự thảo luật cũng quy định rõ quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu, đồng thời xác định trách nhiệm của các bên kiểm soát và xử lý dữ liệu. Cụ thể, các tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu phải áp dụng các biện pháp bảo vệ, bảo mật trong quá trình xử lý, bao gồm cả việc bảo vệ trước các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm 7 chương, 69 điều, quy định đầy đủ về các nội dung: nguyên tắc xử lý dữ liệu, quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và bên liên quan, chuyển dữ liệu ra nước ngoài, đánh giá tác động dữ liệu, xếp hạng tín nhiệm bảo vệ dữ liệu, xử lý vi phạm và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Việc hoàn thiện và ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý vững chắc, đảm bảo quyền riêng tư của công dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế số và bảo vệ an ninh quốc gia trong thời đại số.