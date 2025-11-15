'Thời khắc Việt 2025': Sức mạnh mềm Việt Nam trên bản đồ cạnh tranh toàn cầu

Diễn đàn quy tụ các học giả, chuyên gia, doanh nhân, nghệ sĩ và đại diện thế hệ trẻ trong và ngoài nước. Mục tiêu là cùng thảo luận, phân tích và đề xuất hướng đi thực tiễn để phát huy “sức mạnh mềm” trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch HPDF phát biểu tại sự kiện

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm riêng về sức mạnh mềm. TS Trần Nguyên Khang (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ quân điểm nhận diện khái niệm “sức mạnh mềm” dưới góc nhìn học thuật. Đại diện Viện Nghiên cứu Nhật Bản Kunio Takahashi, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp Adam Koulaksezian, nhà báo Sam Korsmoe, nhà sản xuất phim tài liệu Tommy Nguyễn… đều chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng “sức mạnh mềm”; nhà thiết kế Sĩ Hoàng, TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nhà báo Khổng Loan… đã trao đổi quan điểm nhằm phác họa bức tranh toàn cảnh về các lĩnh vực có thể tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam trên trường quốc tế.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao).

Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng trao đổi về các chuyên đề: “Động não - Dấu ấn Việt Nam trên thế giới ngày nay”, “Những lĩnh vực nào nên được xác định thành một mũi nhọn sức mạnh mềm Việt Nam”, “Những chủ trương biện pháp cần thiết để xác định và chủ động xây dựng phát huy sức mạnh mềm Việt Nam - Khó khăn và lợi thế của Việt Nam”… Từ đó, đưa ra những phân tích về sự thuận lợi, thách thức trong quá trình phát huy sức mạnh mềm Việt Nam.

Theo các đại biểu, “sức mạnh mềm” chỉ thực sự phát huy khi được định hướng bằng chiến lược rõ ràng, có sự kết nối giữa chính sách, sáng tạo văn hóa, truyền thông và công nghiệp nội dung. Các đại biểu cũng kiến nghị những yếu tố Việt Nam cần tham khảo trong quá trình xây dựng thương hiệu quốc gia. Đó là văn hóa - nền tảng của bản sắc để nâng tầm "sức mạnh mềm" Việt Nam. Song song đó, kinh tế sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới công nghệ là các yếu tố giúp chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức hút thực tế.



Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTTDL).

Bà Lê Thị Hồng Vân, Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao văn hóa (Bộ Ngoại giao) nhận định: “Phát huy sức mạnh mềm đang được các quốc gia trên thế giới đặc biệt coi trọng. Việt Nam đã vượt qua 02 cuộc chiến vẻ vang để dành độc lập với niềm tin tất thắng. Điều này được xem như một nhân tố tích cực trên con đường phát triển và khẳng định vị thế, uy tín với bạn bè quốc tế. Sức mạnh mềm cũng được được vun đắp từ truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa và sức mạnh nội lực của con người Việt Nam”.

Các chuyên gia thảo luận tại diễn đàn.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTTDL) nhấn mạnh: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Bộ VHTTDL đang xây dựng và soạn thảo chương trình chấn hưng văn hóa Việt Nam, thúc đẩy đổi mới sáng tạo phù hợp với xu hướng toàn cầu và công nghệ số. Trong đó, phát triển 12 ngành công nghiệp văn hóa là trọng tâm, được xem như nguồn lực mềm góp phần khẳng định vị thế quốc gia”.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. Hồ Chí Minhvkhẳng định, đây là thời điểm chín muồi để Việt Nam nhận diện rõ hơn các lợi thế phi vật chất, định hình câu chuyện quốc gia bằng ngôn ngữ của văn hóa, tri thức, sáng tạo và các giá trị nhân văn.

“Điều quan trọng là cùng xác định “sợi chỉ đỏ” trong câu chuyện Việt Nam: “Một dân tộc độc lập, tự do, có khát vọng phát triển và hạnh phúc; kiến tạo và vun đắp cho bản thân và cho thế giới bằng những giá trị nhân văn và tinh thần Việt Nam” - bà Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh.