Thế hệ Millennials và Gen Z Ấn Độ đang tái định nghĩa sự giàu có

Ấn Độ đứng trước ngưỡng cửa của quá trình chuyển giao tài sản giữa các thế hệ chưa từng có, với ước tính 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ sẽ được chuyển giao trong thập kỷ tới. Ảnh minh họa: Getty.

Làn sóng chuyển giao tài sản trị giá khoảng 1,5 nghìn tỷ USD trong thập kỷ tới, cùng sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và tầng lớp giàu mới, đang thúc đẩy các công ty mở rộng nhanh chóng và đẩy mạnh rót vốn vào startup công nghệ có khả năng tăng trưởng cao.

Niềm tự hào của doanh nhân 36 tuổi càng lớn hơn khi cha ông, Rakesh Mehta, người đứng đầu tập đoàn gia đình tại Mumbai, nói: “Chúng ta hãy tìm một Groww tiếp theo”.

Thuộc thế hệ mới của một gia đình kinh doanh lâu đời trong lĩnh vực tư vấn, quản lý tài sản và môi giới, Rajat Mehta chính là người thúc đẩy sự thay đổi trong chiến lược đầu tư của gia đình khi chuyển sang tài sản chưa niêm yết và các công ty khởi nghiệp từ năm 2013.

“Công ty đầu tiên tôi đầu tư đã đóng cửa sau ba tháng”, ông kể. “Nhưng tôi rút kinh nghiệm, và cứ thế tiếp tục”. Đến nay, Mehta đã rót vốn vào 35 startup, nhiều công ty trong số đó đạt định giá trên một tỷ USD và chuẩn bị niêm yết.

Làn sóng chuyển dịch tài sản lớn nhất lịch sử Ấn Độ

Thay đổi trong gia đình Mehta chỉ là một phần của xu hướng lớn hơn. Theo báo cáo của Julius Baer và EY công bố tháng 6, Ấn Độ đang bước vào giai đoạn chuyển giao tài sản giữa các thế hệ với quy mô chưa từng có, khoảng 1,5 nghìn tỷ USD sẽ đổi chủ trong thập niên tới.

Từ năm 2018 đến 2024, số lượng văn phòng quản lý tài sản gia đình (family office) tại Ấn Độ tăng hơn 500%, từ 45 lên trên 300. Các chuyên gia trong ngành cho rằng con số thực tế có thể cao hơn gấp 5 đến 10 lần.

Cùng thời gian, số cá nhân sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên tăng lên khoảng 13.000 người đã phản ánh tốc độ tích lũy tài sản nhanh của nền kinh tế Ấn Độ.

Vikrant Agarwal, đối tác quản lý Proxima Capital Services tại Delhi, nhận định thế hệ thừa kế mới thường được đào tạo quốc tế, ít muốn tiếp tục mô hình kinh doanh truyền thống và tìm kiếm các kênh đầu tư có khả năng tăng trưởng mạnh hơn.

Từ của cải vật chất sang tài sản tài chính

Ở nhiều vùng, đặc biệt tại các thành phố nhỏ, các gia đình giàu có vẫn cất giữ phần lớn tài sản dưới dạng đất đai và vàng. Theo Shailesh Balachandran, sáng lập TriGen Wealth, khi những tài sản này được chuyển sang dạng tài chính, dễ phân bổ và quản trị hơn cùng với số lượng family office sẽ còn tăng nhanh.

Sự nổi lên của “người giàu mới” cũng góp phần thúc đẩy xu hướng. Đây là những cá nhân thành công nhờ quyền chọn cổ phiếu tại startup, những người Ấn Độ làm việc ở nước ngoài quay về mang theo tài sản, và lực đẩy từ một thị trường chứng khoán sôi động.

Balachandran cho biết nhiều nhà đầu tư trẻ chủ động hơn, không chỉ muốn bảo toàn, mà còn muốn tăng tài sản thông qua các khoản đầu tư rủi ro cao. Một số khách hàng sẵn sàng dành 20% danh mục cho startup – chính điều mà thế hệ trước không bao giờ nghĩ tới.

Startup – “mỏ vàng” của thế hệ mới - Người trẻ làm lại “luật chơi”

Sự dịch chuyển này đang mở ra lợi thế lớn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm như Inflexor Ventures, đơn vị dự kiến huy động 150 triệu USD cho quỹ thứ ba, tập trung vào AI, robot, không gian và tự động hóa. Gần một nửa vốn của quỹ thứ hai đến từ các family office Ấn Độ.

Theo đối tác Murali Krishna Gunturu, năm 2021, thời điểm Ấn Độ có 45 startup trở thành kỳ lân và nhiều gia đình giàu có đã nhận ra tiềm năng sinh lợi của nhóm doanh nghiệp này. Không ít người thậm chí chuyển sang đầu tư trực tiếp vào startup liên quan lĩnh vực kinh doanh của họ.

Ông dẫn ví dụ NoPo, công ty phát triển ống nano carbon cho nhiều ngành công nghiệp, nhận được vốn từ một family office sau khi được chính VC giới thiệu.

Thế hệ Millennials và Gen Z với vai trò người thừa kế đang xem đầu tư startup như một ngành kinh doanh mới và cũng là lựa chọn phù hợp hơn với sở thích và kỹ năng của họ.

Khi Zepto, startup thương mại nhanh của Ấn Độ, huy động vốn năm ngoái, các family office trong nước đã rót 300 triệu USD chỉ trong bốn tuần, theo Mehta.

Lý do nằm ở khả năng sinh lời: nếu các khoản đầu tư truyền thống chỉ mang lại dòng lợi nhuận khoảng 15% mỗi năm, thì startup có thể đem đến mức tăng trưởng vượt bậc.

“Có niềm tin rằng trong 10 startup, sẽ có một doanh nghiệp bứt phá và trở nên lớn mạnh như Zomato”, Balachandran nói. Ông cho biết nhiều công ty niêm yết phải mất hai thập kỷ để đạt vốn hóa hàng nghìn tỷ rupee, trong khi Zomato chỉ cần vài tháng sau khi IPO.