Thị trường châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều, lo ngại AI làm gián đoạn ngành công nghệ

Ông Trump đăng trên Truth Social rằng bất kỳ quốc gia nào muốn “chơi trò chơi” với phán quyết của Tòa án Tối cao “sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều.” Ảnh: Getty.

Hôm thứ Hai 23/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social, cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào muốn “chơi trò chơi” với phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ “sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn nhiều”.

Phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ ra phán quyết bác bỏ các mức thuế được ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt mức thuế quan toàn cầu 15% dựa trên Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, làm dấy lên lo ngại về một vòng xoáy căng thẳng thương mại mới.

Tại châu Á, nhà đầu tư cũng theo dõi sát quyết định chính sách tiền tệ của Trung Quốc. Ngân hàng trung ương nước này trong ngày thứ Ba đã giữ nguyên lãi suất cho vay ưu đãi (LPR) kỳ hạn một năm ở mức 3% và LPR kỳ hạn năm năm ở mức 3,5%. LPR một năm hiện là tham chiếu cho các khoản vay thương mại mới, trong khi LPR năm năm đóng vai trò then chốt đối với thị trường bất động sản.

Trên thị trường khu vực, chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng 1,11% trong phiên mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngược lại, thị trường Hồng Kông chịu áp lực điều chỉnh, khi chỉ số Hang Seng giảm 1,84%, chủ yếu do nhóm cổ phiếu chăm sóc sức khỏe suy yếu. Đáng chú ý, cổ phiếu của Pop Mart giảm mạnh nhất trong chỉ số, mất 5,39%, sau khi công ty tung ra dòng sản phẩm đồ chơi mới vào ngày thứ Hai.

Tại Hàn Quốc, thị trường tiếp tục duy trì đà tích cực. Chỉ số Kospi tăng 1,37%, ghi nhận mức cao kỷ lục mới trong phiên thứ ba liên tiếp, nhờ đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu chip. Trong khi đó, chỉ số Kosdaq của các doanh nghiệp vốn hóa nhỏ cũng tăng 1,12%.

Chứng khoán Nhật Bản giao dịch phân hóa, với chỉ số Nikkei 225 tăng 0,6% trong khi Topix giảm nhẹ. Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 đảo chiều giảm 0,41%, xóa sạch các mức tăng đạt được trong đầu phiên.

Qua đêm tại Phố Wall, thị trường Mỹ chìm trong sắc đỏ. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 1,66%, Nasdaq Composite mất 1,13%, còn S&P 500 giảm 1,04%, phản ánh tâm lý thận trọng trước rủi ro thuế quan và những biến động trong lĩnh vực công nghệ.

Cổ phiếu các công ty an ninh mạng tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, khi giới đầu tư lo ngại các công cụ bảo mật AI mới có thể làm thay đổi sâu sắc mô hình kinh doanh truyền thống của ngành. Hôm thứ Sáu, Anthropic đã giới thiệu bản xem trước nghiên cứu giới hạn của một công cụ bảo mật mới dành cho mô hình Claude, cho phép quét mã phần mềm nhằm phát hiện lỗ hổng và đề xuất giải pháp khắc phục. Công ty này dự kiến tổ chức một buổi họp báo dành cho khách hàng doanh nghiệp vào thứ Ba, với nhiều thông báo sản phẩm mới.

Trong bối cảnh đó, cổ phiếu các hãng phần mềm lớn tiếp tục chịu áp lực. Microsoft giảm khoảng 3%, trong khi CrowdStrike lao dốc gần 10%, phản ánh nỗi lo ngày càng rõ nét rằng AI không chỉ là động lực tăng trưởng mới, mà còn là yếu tố có thể gây gián đoạn mạnh mẽ đối với toàn ngành công nghệ.