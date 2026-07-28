Chây ì công bố thông tin, hai doanh nghiệp lĩnh phạt từ Ủy ban Chứng khoán

Hai doanh nghiệp cùng bị xử phạt vì chậm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa và Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, ngày 21/7/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 400/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa. Trước đó, ngày 17/7/2026, cơ quan này cũng ban hành Quyết định số 396/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang.

Hai doanh nghiệp cùng bị xác định có hành vi công bố thông tin quá thời hạn từ 15 ngày trở lên đối với nhiều tài liệu bắt buộc theo quy định. Với hành vi này, mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 92,5 triệu đồng theo điểm b khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP.

Giấy Lam Sơn Thanh Hóa chậm công bố nhiều tài liệu quản trị

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa chậm công bố nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tài chính và quản trị doanh nghiệp.

Danh mục vi phạm gồm Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024 và năm 2025, Báo cáo tình hình quản trị công ty các kỳ sáu tháng và cả năm trong giai đoạn 2024 đến 2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn chậm công bố các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên hai năm liên tiếp, gồm thông báo mời họp, tài liệu họp, biên bản họp và nghị quyết đại hội.

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang

Sông Đà - Nha Trang vi phạm trên nhiều kỳ báo cáo

Đối với Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang, phạm vi vi phạm kéo dài hơn khi liên quan đến nhiều kỳ báo cáo tài chính liên tiếp.

Doanh nghiệp chậm công bố Báo cáo tài chính quý II, III và IV năm 2024, các quý I đến IV năm 2025, quý I năm 2026, cùng các báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và năm 2025 đã được soát xét.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố chậm Báo cáo tài chính năm 2024 và năm 2025 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên, Báo cáo tình hình quản trị công ty và toàn bộ tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên trong hai năm 2024 và 2025.

Khối lượng tài liệu chậm công bố trải dài từ báo cáo tài chính định kỳ đến các tài liệu quản trị doanh nghiệp cho thấy việc thực hiện nghĩa vụ minh bạch thông tin chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp đại chúng.

Thông tin thêm

Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản xử phạt hành chính 125 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang về hành vi bàn giao chậm kinh phí bảo trì sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - vừa ký văn bản xử phạt công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang vì đã chậm trễ trong công tác bàn giao kinh phí bảo trì chung cư theo quy định, nên UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định xử phạt hành chính 125 triệu đồng.

Trước đó ngày 16/6, Thanh tra Sở Xây dựng Khánh Hòa đã lập tờ trình gửi UBND tỉnh về việc ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Sông Đà Nha Trang với mức xử phạt 125 triệu đồng.

Công ty CP Sông Đà là chủ đầu tư Dự án chung cư Sông Đà Nha Trang, địa chỉ số 6 Bãi Dương, phường Vĩnh Hải (TP Nha Trang).

Ngoài phạt hành chính, UBND tỉnh Khánh Hòa còn buộc Công ty CP Sông Đà, bàn giao ngay toàn bộ kinh phí bảo trì theo quy định cho Ban quản trị nhà chung cư.

Quyết định xử phạt giao ông Nguyễn Trí Dũng là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà Nha Trang chấp hành. Nếu quá thời gian (hạn cuối ngày 9/7) mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Vào năm 2019, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định về việc công nhận Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang.

Sau khi Ban quản trị chung cư Sông Đà Nha Trang được thành lập, đơn vị này đã nhiều lần có văn bản yêu cầu chủ đầu tư bàn giao lại phần kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Tuy nhiên đến nay chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện.

Trước đó VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành cáo trạng, truy tố ông Nguyễn Chí Uy (45 tuổi) nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà Nha Trang và ông Đào Trung Dũng (44 tuổi) cựu kế toán trưởng Công ty này về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,dùng thủ đoạn để lừa bán các lô đất không năm trong thiết kế quy hoạch dự án khu dân cư Cồn Tân Lập để chiếm đoạt 28 tỷ đồng.

Minh bạch thông tin là nền tảng của thị trường

Công bố thông tin đúng thời hạn là một trong những nghĩa vụ quan trọng của doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp niêm yết nhằm bảo đảm nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và bình đẳng.

Việc chậm công bố báo cáo tài chính, báo cáo quản trị hoặc tài liệu đại hội đồng cổ đông có thể làm giảm tính minh bạch của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quá trình đánh giá tình hình hoạt động và đưa ra quyết định đầu tư của cổ đông cũng như thị trường.

Các quyết định xử phạt mới của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục cho thấy cơ quan quản lý duy trì việc giám sát và xử lý các hành vi vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, minh bạch và tính công khai trên thị trường chứng khoán Việt Nam.