VIMICO bị truy thu thuế gần 87,6 tỷ đồng

VIMICO bị truy thu và xử phạt thuế gần 87,6 tỷ đồng

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO, mã chứng khoán KSV) đã công bố thông tin bất thường liên quan quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO.

Theo văn bản được công bố, VIMICO cho biết đã nhận được Quyết định số 8104/QĐ-XPHC ngày 30/11/2023 của Cục Thuế tỉnh Lào Cai về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền tại Lào Cai.

Theo quyết định xử phạt, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền bị xác định có nhiều hành vi vi phạm trong kê khai thuế. Trong đó gồm hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp năm 2020, kê khai sai dẫn đến thiếu thuế tài nguyên năm 2020 và kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020. Nội dung quyết định cũng nêu rõ có sử dụng hóa đơn có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, hóa đơn.

Cơ quan thuế áp dụng mức phạt 20% đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế. Tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 12,2 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị phạt bổ sung 6,5 triệu đồng đối với hành vi kê khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đáng chú ý, số tiền bị truy thu và tiền chậm nộp ở mức rất lớn. Theo quyết định của Cục Thuế tỉnh Lào Cai, tổng số tiền thuế truy thu là hơn 62,29 tỷ đồng. Trong đó, truy thu thuế tài nguyên năm 2020 chiếm phần lớn với hơn 58,48 tỷ đồng. Ngoài ra còn có khoản truy thu thuế giá trị gia tăng năm 2020 hơn 15,65 tỷ đồng, truy thu tiền thuê đất và các khoản thuế khác.

Bên cạnh đó, số tiền chậm nộp thuế tạm tính đến ngày 30/11/2023 lên tới hơn 13,08 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền truy thu, xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp mà Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền phải nộp vào ngân sách nhà nước là hơn 87,59 tỷ đồng.

Theo quyết định xử phạt, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định để thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và nộp đủ số tiền theo quy định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, cơ quan thuế sẽ thực hiện cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

VIMICO là doanh nghiệp thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản màu. Mỏ tuyển đồng Sin Quyền tại Lào Cai là một trong những dự án khai khoáng lớn của doanh nghiệp này.

Vụ việc tiếp tục cho thấy áp lực siết chặt quản lý thuế trong lĩnh vực khai khoáng, ngành có đặc thù doanh thu lớn, liên quan trực tiếp tài nguyên quốc gia và nhiều nghĩa vụ tài chính phức tạp. Trong bối cảnh cơ quan thuế đẩy mạnh thanh tra theo hướng số hóa dữ liệu và kiểm soát hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp khai khoáng đang đứng trước yêu cầu tăng cường minh bạch tài chính và chuẩn hóa công tác kê khai thuế.