Đưa Việt phục đến gần công chúng bằng cách tiếp cận hiện đại

Sáng 22/11, Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành mùa Đông 2026 diễn ra tại khu vực trung tâm Hà Nội, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Khoảng 1.000 người tham gia dự kiến khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, tạo nên đoàn diễu hành đa sắc màu giữa không gian đô thị.

Tại mùa thứ IX, ngày hội giới thiệu nhiều loại hình Việt phục gắn với các giai đoạn lịch sử và tầng lớp xã hội như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ và phụ kiện truyền thống. Sự kiện tiếp tục hành trình đưa trang phục Việt Nam ra khỏi không gian trưng bày, đến gần hơn với công chúng thông qua hoạt động trải nghiệm và trình diễn trực tiếp.

Tuy nhiên, việc lan tỏa Việt phục không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những hình ảnh đẹp hay thu hút sự chú ý trong một ngày hội. Đằng sau mỗi bộ trang phục còn có câu chuyện về lịch sử, kỹ thuật chế tác, chất liệu và bối cảnh văn hóa. Đây cũng là vấn đề mà anh Nguyễn Thành Nam, đại diện nhóm Dự án Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành, đặc biệt quan tâm.

Anh Nguyễn Thành Nam, đại diện nhóm Dự án Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành 2026. BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

Theo anh, thách thức lớn nhất không đơn thuần là cạnh tranh với những sản phẩm văn hóa hiện đại, mà là duy trì sức hấp dẫn và sự hiện diện thực chất của văn hóa truyền thống trong đời sống. Khi công chúng có nhiều lựa chọn giải trí, Việt phục cần một cách tiếp cận đủ gần gũi để thu hút người trẻ, nhưng không được đánh đổi tính chính xác lịch sử để chạy theo hiệu ứng hình ảnh.

Nguyễn Thành Nam chia sẻ: “Thách thức đầu tiên đối với tôi không phải là phải cảnh tranh với các sản phẩm văn hóa hiện đại, mà là làm thế nào để các sản phẩm văn hóa duy trì được sự hấp dẫn và sự hiện diện thực chất trong cuộc sống hiện nay. Công chúng và người trẻ có nhiều lựa chọn để giải trí và tiếp cận văn hóa”

“Vì vậy sự quan tâm đôi khi chỉ dừng lại ở tính mới lạ và hiệu ứng hình ảnh nhất thời, bên cạnh đó, việc bảo tồn cũng đòi hỏi sự nghiêm túc trong nghiên cứu tư liệu, nghệ thuật chế tác và bối cảnh của từng trang phục, chúng ta cần làm cho trang phục truyền thống trở nên gần gũi hơn, nhưng cũng đồng thời tránh là đơn giản hóa hoặc thương mại hóa quá mức khiến những giá trị văn hóa vốn có bị sai lệch. Theo tôi, phải có sự kết hợp giữ sự hấp dẫn của cách tiếp cận hiện đại với sự tôn trọng nền tảng lịch sử và bản sắc dân tộc”. Anh Nam nhấn mạnh.

Mỗi trang phục cổ truyền đều có câu chuyện đằng sau gắn với lịch sử và văn hóa . Ảnh: BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

Từ chia sẻ này, có thể thấy bài toán đặt ra với những người tổ chức Bách Hoa Bộ Hành không chỉ nằm ở việc thu hút thêm người tham gia. Họ cần giúp công chúng hiểu vì sao một bộ trang phục có kiểu dáng, màu sắc hay phụ kiện nhất định; những đặc điểm đó phản ánh điều gì về lịch sử và đời sống của người Việt.

Việc kết hợp giữa yếu tố trình diễn và nội dung nghiên cứu vì thế có ý nghĩa quan trọng. Nếu chỉ chú trọng hình ảnh, Việt phục có thể trở thành một xu hướng nhất thời. Ngược lại, khi người mặc và người xem hiểu được giá trị phía sau trang phục, sự quan tâm sẽ có cơ sở để phát triển lâu dài.

Từ một ngày hội Việt phục đến cộng đồng cùng chung tay gìn giữ di sản

Với Nguyễn Thành Nam, Bách Hoa Bộ Hành cần được ra khỏi khuôn khổ của một cuộc diễu hành thường niên. Anh mong muốn dự án phát triển thêm những hoạt động có tính liên tục, tạo điều kiện để người quan tâm tiếp cận Việt phục bằng nhiều hình thức khác nhau.

Đại diện dự án cho rằng tọa đàm, triển lãm, workshop trải nghiệm, hoạt động tại trường học và các không gian giao lưu cộng đồng có thể giúp công chúng tìm hiểu sâu hơn về trang phục truyền thống. Những hoạt động này cũng mở ra cơ hội kết nối giữa người trẻ với nhà nghiên cứu, nghệ nhân và các đơn vị đang thực hành bảo tồn Việt phục.

Nguyễn Thành Nam chia sẻ: “Bách Hoa Bộ Hành cần được phát triển vượt qua khuôn khổ của một cuộc diễu hành thường niên. Bên cạnh trình diễn, chúng tôi cũng muốn có những hoạt động mang tính liên tục như tọa đàm, triển lãm, workshop trải nghiệm Việt phục hoặc hoạt động tại các trường học hay các không gian giao lưu cộng đồng. Đặc biệt, tôi nghĩ rằng, cần tạo cơ hội để người tham gia không chỉ mặc Việt phục và chụp ảnh mà còn được tìm hiểu thêm về lịch sử, kỹ thuật may mặc, ý nghĩa của từng loại hình trang phục”.

Bách Hoa Bộ Hành có tiềm năng để ra khỏi khuôn khổ của một cuộc diễu hành thường niên. Ảnh: BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

“Chúng tôi cũng muốn kết nối sâu hơn với các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, đơn vị thực hành và những người trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực văn hóa. Sự kiện có thể tạo ra sự chú ý trong một ngày, nhưng để hình thành tình yêu và sự quan tâm lâu dài thì cần có một cộng đồng cùng học hỏi và duy trì những giá trị đó mỗi ngày”. Anh Nam gửi gắm.

Điểm đáng chú ý trong định hướng này là vai trò của cộng đồng. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin từ các hoạt động trình diễn, người tham gia có thể trở thành một phần của quá trình tìm hiểu và duy trì giá trị di sản. Các nhà nghiên cứu cung cấp nền tảng tư liệu, nghệ nhân chia sẻ kinh nghiệm chế tác, còn người trẻ góp phần đưa kiến thức đến gần hơn với công chúng.

Cách tiếp cận này cũng đặt ra yêu cầu về tính liên tục. Một sự kiện có thể tạo hiệu ứng truyền thông trong thời gian ngắn, nhưng cộng đồng yêu thích và thực hành Việt phục mới là yếu tố giúp những giá trị truyền thống tiếp tục hiện diện trong đời sống.

Cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa. Ảnh: BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

Người trẻ tìm thấy trách nhiệm sau mỗi lần khoác Việt phục

Nếu Nguyễn Thành Nam nhìn nhận vấn đề từ góc độ tổ chức và phát triển dự án, thì Nguyễn Đỗ Linh Ngọc, người mẫu trình diễn Việt phục tại Bách Hoa Bộ Hành, tiếp cận di sản từ trải nghiệm của người trực tiếp mặc và giới thiệu trang phục.

Theo Linh Ngọc, mỗi loại hình Việt phục có những đặc điểm riêng, đòi hỏi người mặc phải thích nghi với cấu trúc, trọng lượng và cách sử dụng phụ kiện. Một số trang phục có nhiều lớp vải, khá nặng, khiến người mặc cần chú ý đến tư thế và dáng đi. Khi tham gia diễu hành ngoài trời, họ còn phải giữ gìn trang phục, phụ kiện và duy trì thần thái trong suốt chương trình.

Nguyễn Đỗ Linh Ngọc chia sẻ: “Thực ra mỗi trang phục truyền thống có những đặc điểm riêng, nên ban đầu mình cũng gặp một số khó khăn như trang phục có nhiều lớp, khá nặng, cần giữ tư thế dáng đi phù hợp, hoặc là khi diễu hành trong không gian công cộng, mình còn cần giữ gìn trang phục, phụ kiện và duy trì thần thái của một người mẫu chuyên nghiệp trong suốt quá trình tham gia”.

Những khó khăn này cho thấy trình diễn Việt phục không chỉ đơn giản là lựa chọn một bộ trang phục đẹp. Người mặc cần hiểu đặc điểm của từng loại trang phục, biết cách sử dụng và giữ gìn các chi tiết đi kèm. Đặc biệt, khi xuất hiện giữa không gian công cộng, mỗi người tham gia còn góp phần giới thiệu hình ảnh trang phục truyền thống đến người dân và du khách.

Chị Nguyễn Đỗ Linh Ngọc, người mẫu tham gia Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành 2026. BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

Qua nhiều lần đồng hành cùng Bách Hoa Bộ Hành, Linh Ngọc nhận ra ý nghĩa của việc mặc Việt phục không chỉ nằm ở vẻ đẹp bên ngoài. Chị xem đó là cách thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa mà các thế hệ trước đã tạo dựng và gìn giữ.

Chị chia sẻ: “Tuy nhiên qua nhiều lần tham gia, tôi cũng nhận thấy rằng việc mặc Việt Phục không chỉ là khoác lên mình một bộ trang phục đẹp mà còn là cách mình thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống, vì thế, những khó khăn trở thành những trải nghiệm đáng nhớ của mình”.

Đáng chú ý, trải nghiệm tại ngày hội đã thay đổi cách Linh Ngọc nhìn nhận về Việt phục. Từ sự yêu thích ban đầu đối với kiểu dáng và màu sắc, chị bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện lịch sử, văn hóa phía sau từng bộ trang phục. Việc gặp gỡ những người có cùng sở thích cũng giúp chị hiểu rõ hơn công sức của những người nghiên cứu, phục dựng và gìn giữ trang phục truyền thống.

“Thay đổi lớn nhất là từ đơn thuần thích vẻ đẹp của trang phục, tôi đã mong muốn tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện lịch sử, văn hóa đằng sau. Qua nhiều mùa tham gia Bách Hoa Bộ Hành, tôi có điều kiện tiếp cận nhiều trang phục, gặp gỡ những người có cùng chung niềm yêu thích Việt phục và tìm hiểu công sức khi nghiên cứu, khôi phục, gìn giữ trang phục truyền thống, đặc biệt khi được khoác lên trang phục truyền thống và xuất hiện giữa không gian công cộng, tôi cảm thấy niệm tự hào và trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa văn hóa dân tộc. Tôi cảm thấy điều quan trọng nhất mà Bách Hoa Bộ Hành mang không chỉ là kỉ niệm đẹp mà giúp tình yêu với Việt phục ngày càng sâu sắc”, Linh Ngọc cho biết.

Việt Phục không chỉ là một bộ trang phục đẹp mà còn là cách thể hiện sự trân trọng đối với các giá trị văn hóa truyền thống. Ảnh: BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

Từ trải nghiệm cá nhân, người mẫu này cho rằng người trẻ không nhất thiết phải thực hiện những hoạt động quy mô lớn mới có thể đóng góp vào việc lan tỏa văn hóa. Họ có thể bắt đầu bằng việc tìm hiểu lịch sử, tham gia các sự kiện văn hóa, mặc Việt phục trong những dịp phù hợp hoặc chia sẻ kiến thức đã được nghiên cứu với bạn bè và cộng đồng.

Nguyễn Đỗ Linh Ngọc chia sẻ: “Theo tôi, người trẻ có rất nhiều cách đóng góp vào lan tỏa văn hóa, không phải nhất thiết từ những điều quá lớn lao mà từ những điều nhỏ như tìm hiểu lịch sử văn hóa, mặc Việt phục trong những sự kiện văn hóa hoặc chia sẻ những kiến thức đã qua nghiên cứu cho bạn bè và cộng đồng, điều quan trọng là sự quan tâm đó cần đi cùng với sự hiểu biết và thái độ tôn trọng.

Khi người trẻ chủ động tìm hiểu và lan tỏa tri thức văn hóa truyền thống, những giá trị đó sẽ có cơ hội để tiếp cận lan tỏa một cách tự nhiên nhất”.

Những chia sẻ của Linh Ngọc cho thấy sự chuyển biến từ yêu thích đến ý thức trách nhiệm. Khi người trẻ chủ động tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của trang phục, họ có thể trở thành cầu nối đưa di sản đến với những người xung quanh. Đây cũng là một trong những giá trị mà Bách Hoa Bộ Hành hướng tới: biến sự quan tâm ban đầu thành hiểu biết và hành động cụ thể.

Người trẻ có rất nhiều cách đóng góp vào lan tỏa văn hóa. Ảnh: BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

Kết nối Việt phục với du lịch và bản sắc Hà Nội

Bên cạnh việc xây dựng cộng đồng yêu thích trang phục truyền thống, Bách Hoa Bộ Hành còn có tiềm năng phát triển thành sản phẩm văn hóa du lịch. Theo Nguyễn Thành Nam, Hà Nội sở hữu hệ thống di sản, không gian kiến trúc và những giá trị lịch sử phong phú. Việc kết hợp Việt phục với các tuyến phố cổ, di tích và hoạt động trải nghiệm có thể tạo ra cách khám phá thành phố khác biệt, giúp du khách trực tiếp cảm nhận văn hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành sản phẩm thực tế, dự án cần sự phối hợp lâu dài giữa cơ quan quản lý văn hóa, đơn vị tổ chức, nhà nghiên cứu và cộng đồng thực hành Việt phục. Chương trình cần bảo đảm tính chính xác về lịch sử, chất lượng nội dung, năng lực tổ chức và điều kiện phục vụ du khách.

Nguyễn Thành Nam chia sẻ: “Bách Hoa Bộ Hành có tiềm năng phát triển thành một sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, đặc biệt khi Hà Nội sở hữu hệ thống di sản, không gian kiến trúc và những giá trị lịch sử rất phong phú. Việc kết hợp Việt phục với các tuyến phố cổ, di tích và các hoạt động trải nghiệm có thể tạo nên cách khám phá thành phố rất khác biệt, giúp du khách không chỉ tham quan mà trực tiếp cảm nhận văn hóa Việt Nam.”

Bách Hoa Bộ Hành còn có tiềm năng phát triển thành sản phẩm văn hóa du lịch. Ảnh: BTC Bách Hoa Bộ Hành 2026.

“Tuy nhiên, để hiện thực hóa điều đó thì cần một sự phối hợp lâu dài giữa cơ quan quản lí văn hóa, các đơn vị tổ chức, nhà nghiên cứu và cộng đồng thực hành Việt Phục, chúng ta cần đảm bảo nội dung văn hóa, tính chính xác về lịch sử, năng lực tổ chức, hạn tầng phục vụ du khách và một mô hình vận hành bền vững. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là phát triển du lịch nhưng không làm mất đi giá trị cốt lõi của di sản, khi văn hóa được giới thiệu một cách có chiều sâu và chân thực, nó sẽ tạo ra sức hút và bản sắc riêng cho điểm đến”. Anh Nam nhấn mạnh.

Định hướng này đặt ra yêu cầu phát triển du lịch gắn với bảo tồn, thay vì chỉ khai thác hình ảnh trang phục để phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh. Một sản phẩm văn hóa có sức hút cần giúp du khách hiểu được câu chuyện lịch sử và giá trị văn hóa phía sau những bộ Việt phục.

Bách Hoa Bộ Hành 2026, diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội, tiếp tục cho thấy khả năng kết nối giữa di sản trang phục với đời sống hiện đại. Qua góc nhìn của người tổ chức và người trực tiếp trình diễn, có thể thấy hành trình lan tỏa Việt phục cần nhiều hơn những cuộc diễu hành. Đó là quá trình xây dựng cộng đồng, mở rộng hoạt động giáo dục và tạo điều kiện để người trẻ chủ động tìm hiểu, thực hành, chia sẻ các giá trị văn hóa.

Khi sự yêu thích đi cùng hiểu biết và thái độ tôn trọng, Việt phục sẽ không chỉ xuất hiện trong những ngày hội mà còn có cơ hội trở thành một phần sống động của đời sống đương đại.