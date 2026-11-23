Sáng 22/11, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô - Tự hào Áo dài - Lan tỏa văn hóa Việt”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu khai mạc Chương trình.

Chương trình có điểm cầu chính tại Bảo tàng Hà Nội; hai điểm cầu kết nối với Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Thư Lâm), Khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy (xã Quốc Oai) và nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, thu hút hơn 5.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Tham dự chương trình tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội có Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền cùng hơn 500 đại biểu là các nhà thiết kế, nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu, nữ doanh nhân, nữ sinh, đại diện các gia đình và cán bộ, hội viên phụ nữ.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội Lê Kim Anh nhấn mạnh, qua những thăng trầm lịch sử, áo dài đã trở thành biểu tượng văn hóa đặc sắc, gắn bó mật thiết với đời sống người Việt Nam. Không chỉ là trang phục truyền thống, áo dài còn kết tinh vẻ đẹp tâm hồn, cốt cách Việt, tôn vinh nét dịu dàng, duyên dáng, thanh lịch và bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam.

Trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn mỗi phụ nữ Thủ đô sẽ trở thành một sứ giả văn hóa, lan tỏa vẻ đẹp và bản sắc Việt qua tà áo dài, góp phần đưa trang phục truyền thống gần gũi hơn với đời sống và quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nhiều hoạt động tôn vinh áo dài và văn hóa Việt

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả được thưởng thức các bộ sưu tập áo dài kết hợp vẻ đẹp truyền thống với phong cách hiện đại, gồm “Yếm thắm lụa đào” của nhà thiết kế Quyên Nguyễn; “Huyền sắc non cao” của nhà thiết kế Hàn Phượng; “Hỷ Lạc Kim Hoa” của nhà thiết kế Tâm Lợi; “Dáng hoa đại ngàn” của nhà thiết kế Linh Phương và “Gốm kinh kỳ” của nhà thiết kế Hương Beful.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 50 bộ áo dài cùng học bổng và quà cho 50 nữ sinh có nhiều nỗ lực trong học tập đến từ các trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Mỹ Đình và Đại Mỗ. Hoạt động mang thông điệp “Tặng áo dài - Chắp cánh ước mơ xanh”, nhằm động viên các em thêm tự tin, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trao quà tặng các nữ sinh tiêu biểu.

Ban tổ chức cũng trao giải Cuộc thi ảnh trực tuyến “Phụ nữ Thủ đô check-in với Áo dài” năm 2026. Sau hơn một tháng phát động, cuộc thi nhận được 660 tác phẩm ghi lại hình ảnh phụ nữ Thủ đô trong tà áo dài tại các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa Hà Nội.

Qua vòng sơ khảo, 185 tác phẩm được đăng tải trên fanpage Hội LHPN thành phố để bình chọn trực tuyến. Ban tổ chức đã trao giải cho 21 tác phẩm xuất sắc dựa trên kết quả bình chọn và đánh giá của Ban giám khảo. Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Sắc áo quê hương” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Oanh, phường Từ Liêm.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ trên nền hai ca khúc “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” và “Vũ điệu kết đoàn”. Gần 500 cán bộ, hội viên phụ nữ tại Bảo tàng Hà Nội cùng hàng nghìn hội viên tại các xã, phường hòa nhịp biểu diễn, tạo nên không khí sôi nổi, rực rỡ sắc màu áo dài.

Trình diễn áo dài tại điểm cầu Bảo tàng Hà Nội.

Bên cạnh đó, tiết mục nhảy Zumba trên nền nhạc mashup “Chúng ta là người Việt Nam” và “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” do cán bộ, hội viên phụ nữ xã Thư Lâm biểu diễn góp phần lan tỏa hình ảnh phụ nữ Thủ đô khỏe mạnh, năng động và tự tin hội nhập.

Thông qua các hoạt động trình diễn, đồng diễn và giao lưu, chương trình góp phần khơi dậy tình yêu áo dài, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Thủ đô trong đời sống đương đại.