Ngày 22/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù (Hà Nội) tổ chức khai mạc Festival Bản sắc văn hóa Nam Phù năm 2026 với chủ đề “Kết nối di sản – Lan tỏa bản sắc – Khơi nguồn sáng tạo”. Sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Festival Bản sắc văn hóa Nam Phù năm 2026 với chủ đề “Kết nối di sản - Lan tỏa bản sắc - Khơi nguồn sáng tạo”, thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân và khách tham quan.

Điểm nhấn tại lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật thực cảnh “Nam Phù – Tinh hoa miền đất cổ”, với sự tham gia của hơn 500 diễn viên quần chúng. Chương trình tái hiện lịch sử, bản sắc văn hóa và sự tiếp nối truyền thống qua các thế hệ trên quê hương Nam Phù.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Sung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức Festival, nhấn mạnh mỗi vùng đất đều có câu chuyện lịch sử, dòng chảy văn hóa và những giá trị đặc trưng làm nên bản sắc riêng. Với Nam Phù, đó là truyền thống quê hương, các di tích lịch sử, lễ hội, tinh hoa làng nghề, làn điệu dân gian và nếp sống đoàn kết, nghĩa tình được các thế hệ gìn giữ, trao truyền.

Ông Nguyễn Văn Sung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban tổ chức Festival phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Văn Sung, Festival là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp nối những giá trị đó trong đời sống đương đại, qua đó gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào về quê hương.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao cộng đồng

Festival diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 với nhiều hoạt động phong phú. Tối 21/11, chương trình “Sắc màu di sản và làng nghề Nam Phù” tổ chức giao lưu, tọa đàm với các nghệ nhân làng nghề bánh chưng Văn Uyên – Tranh Khúc và công diễn vở chèo “Nhị vị Bồ tát Tổng Nam Phù”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Festival Bản sắc văn hóa Nam Phù năm 2026.

Trong ngày 22/11, người dân và du khách có thể tham gia các không gian trải nghiệm giáo dục STEAM, văn hóa đọc, giới thiệu sách, thư pháp, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề. Các hoạt động biểu diễn, trải nghiệm nhạc cụ dân tộc do Câu lạc bộ Giai điệu quê hương thực hiện cũng góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Các hoạt động thể thao gồm giải cờ tướng mở rộng tại đình Đông Phù, thi đấu pickleball đôi nam, đôi nam nữ và kéo co. Tối cùng ngày, liên hoan nghệ thuật quần chúng “Nam Phù – Âm vang bản sắc” có sự tham gia của 13 thôn, với các tiết mục ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước và tinh thần đoàn kết.

Tại lễ khai mạc, xã Nam Phù cũng phát động phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, gắn hoạt động bảo tồn văn hóa với xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nam Phù, cho biết địa phương đang chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở. Trong đó, mô hình tại thôn Văn Uyên – Tranh Khúc có các câu lạc bộ văn nghệ, dân vũ, sức khỏe ngoài trời, cờ tướng và hoạt động gắn với làng nghề truyền thống.

Festival dự kiến thu hút khoảng 2.000 lượt người mỗi ngày tại điểm tổ chức cấp xã, với sự tham gia của 13 thôn, các cơ sở giáo dục, câu lạc bộ, nghệ nhân và cơ sở sản xuất.

Thông qua chuỗi hoạt động, Festival Bản sắc văn hóa Nam Phù năm 2026 góp phần tôn vinh di sản, phát huy giá trị làng nghề, tăng cường gắn kết cộng đồng và tạo không gian để người dân trực tiếp tham gia sáng tạo, thực hành, thụ hưởng các giá trị văn hóa địa phương.