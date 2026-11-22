MSI cho biết, đây là mẫu máy tính để bàn AI nhỏ gọn, được tinh chỉnh chuyên biệt nhằm mang sức mạnh điện toán AI cục bộ (local AI) vào không gian làm việc thường nhật.

Dựa trên nền tảng NVIDIA RTX Spark, dải sản phẩm đột phá này là sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ tăng tốc AI thế hệ mới và triết lý thiết kế công thái học của MSI, trao quyền cho các nhà phát triển, nhà sáng tạo và những người đam mê công nghệ khả năng xây dựng, vận hành và triển khai các ứng dụng AI ngay trên thiết bị.

Với hệ điều hành Windows 11 cùng thiết kế tối ưu không gian, EdgeMesa N AI+ mang đến một nền tảng thực tiễn, giúp hiện thực hóa các thử nghiệm AI thành quy trình làm việc thực tế, đồng thời đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối về bảo mật dữ liệu và tài nguyên hệ thống.

Đây là mẫu máy tính để bàn AI nhỏ gọn nhất của MSI

Hướng tới việc đáp ứng cường độ xử lý AI liên tục, nên EdgeMesa N AI+ được trang bị thiết kế nguyên khối bằng nhôm cao cấp, bề mặt phủ lớp chống bám vân tay sang trọng với thể tích siêu nhỏ gọn chỉ 1.3 lít. Điểm nhấn công nghệ nằm ở Hệ thống tản nhiệt MSI AI Pulse, tích hợp công nghệ buồng hơi (Vapor Chamber) và quạt tuabin kép (dual turbo fans). Giải pháp tản nhiệt tột đỉnh này duy trì ổn định mức công suất TDP 140W, đảm bảo các "cộng sự AI" hoạt động bền bỉ, mượt mà 24/7.

Có thể nói đây là một trong những sản phẩm thành công của MSI khi đưa sức mạnh điện toán khổng lồ lên một chiếc desktop mà không đánh đổi bằng diện tích mặt bàn làm việc của người dùng.

Trong bối cảnh AI đang chuyển mình từ một công cụ tiếp nhận lệnh đơn thuần thành những "người đồng nghiệp" thông minh có khả năng suy luận, lập kế hoạch và chủ động thực thi, EdgeMesa N AI+ đóng vai trò bệ phóng cho thế hệ ứng dụng AI tự chủ (autonomous AI).

Dựa trên nền tảng NVIDIA RTX Spark, sự hội tụ tinh hoa giữa NVIDIA AI, đồ họa RTX và kiến trúc bộ nhớ hợp nhất, cỗ máy PC Windows mỏng nhẹ và uy lực này sẽ trở thành cộng sự AI tin cậy cho bất cứ ai. Hệ thống này đủ để vận hành trơn tru các mô hình AI quy mô lớn ngay tại máy (local) – xóa bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào điện toán đám mây – và luân chuyển mượt mà giữa các tác vụ thiết kế sáng tạo, lập trình phát triển và giải trí gaming đỉnh cao mà không gặp bất kỳ độ trễ nào. Mọi ứng dụng, công cụ và quy trình đều được đồng bộ hóa thành một trải nghiệm duy nhất với tính năng bảo mật quyền riêng tư được đặt làm mặc định. RTX Spark mang đến nền tảng AI toàn diện (full-stack) của NVIDIA, sẵn sàng cho mọi khối lượng công việc của hiện tại và tương lai.

Trái tim của cỗ máy là siêu chip NVIDIA RTX Spark N1X

Trái tim của cỗ máy là siêu chip NVIDIA RTX Spark N1X, ghép nối sức mạnh từ GPU NVIDIA Blackwell RTX 6.144 nhân và CPU NVIDIA Grace 20 nhân, bùng nổ hiệu suất AI chuẩn FP4 chạm mốc 1 petaflop. Được trang bị bộ nhớ hợp nhất LPDDR5X dung lượng lên đến 128GB cùng công nghệ tăng tốc NVIDIA® CUDA® nguyên bản, hệ thống cho phép các chuyên gia chạy những mô hình AI phức tạp nhất, tạo nguyên mẫu ứng dụng và tăng tốc suy luận cục bộ.

Trong khi giới sáng tạo nội dung được chắp cánh bởi khả năng tăng tốc của NVIDIA Studio cho kết xuất 3D, chỉnh sửa video và khởi tạo nội dung bằng AI, thì cộng đồng game thủ có thể đắm chìm trong các công nghệ tối tân của NVIDIA RTX như Ray Tracing, DLSS và Reflex.

Khả năng mở rộng của EdgeMesa N AI+ được khẳng định qua hệ thống kết nối tốc độ cao. Cổng mạng LAN 10Gb và chuẩn Wi-Fi 7 thế hệ mới giúp truyền tải các tệp dữ liệu khổng lồ và hỗ trợ các quy trình AI kết nối liên tục, trong khi cổng USB-C băng thông 20Gbps cùng khả năng xuất hình ảnh ra 4 màn hình mang đến giải pháp đa nhiệm hiệu quả.

Đáng chú ý, công nghệ Router AI Cá nhân (NVIDIA® PAIR) cho phép liên kết các thiết bị tương thích thành một cụm suy luận AI cá nhân, tự động điều hướng thông minh các yêu cầu xử lý qua các trạm máy tính cục bộ nhằm tối đa hóa hiệu năng sử dụng tài nguyên.

Bằng việc hòa quyện hiệu năng đỉnh cao của NVIDIA RTX Spark vào ngôn ngữ thiết kế tinh gọn, giải pháp tản nhiệt kiên cố và tính ứng dụng AI sâu rộng, dòng sản phẩm EdgeMesa N AI+ chính là nền tảng đa năng, lý tưởng để làm việc, sáng tạo và phát triển cùng những cộng sự AI thông minh.

Sản phẩm hiện chưa có thông tin ra mắt tại các thị trường ngoài Đài Loan.

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