Cơn sốt AI kéo tụt doanh số bo mạch chủ toàn cầu

Thị trường phần cứng máy tính bước vào giai đoạn chững lại sau nhiều năm tăng trưởng nhờ game và nhu cầu làm việc từ xa. Làn sóng AI tạo sinh bùng nổ từ cuối năm 2024 đã hút phần lớn năng lực sản xuất chip khỏi mảng tiêu dùng, tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng bo mạch chủ.

Nvidia, Intel cùng AMD liên tục ưu tiên tài nguyên cho GPU AI, máy chủ trung tâm dữ liệu cùng bộ xử lý phục vụ huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn. Nguồn chip dành cho máy tính cá nhân suy giảm nhanh, kéo theo giá RAM, SSD cùng nhiều linh kiện nền tảng tăng mạnh suốt nửa năm qua. Nhiều người dùng chuyển sang kéo dài vòng đời thiết bị thay vì lắp ráp cấu hình mới.

Một số mẫu bo mạch chủ được giới thiệu tại CES 2025. Ảnh: Tinhte

Tác động xuất hiện rõ nhất ở nhóm sản xuất bo mạch chủ. Asus chỉ tiêu thụ hơn 5 triệu sản phẩm trong nửa đầu năm 2026, thấp hơn rất xa mốc 15 triệu chiếc của năm trước. Hãng đặt mục tiêu khoảng 10 triệu bo mạch chủ cho cả năm, tương đương mức giảm gần 33%. Gigabyte cùng MSI cũng đồng loạt điều chỉnh dự báo doanh số xuống còn 9 triệu và 8,4 triệu sản phẩm, giảm hơn 20% so với năm 2025.

ASRock chịu áp lực nặng hơn cả. Doanh số hãng dự kiến giảm từ 4,3 triệu xuống 2,7 triệu sản phẩm trong năm nay. Đà lao dốc phản ánh thực trạng thị trường PC thiếu động lực nâng cấp phần cứng trong ngắn hạn.

Một yếu tố khác xuất phát từ chiến lược phát triển nền tảng chip. AMD tiếp tục duy trì socket AM5 cho thế hệ CPU mới, khiến nhiều người dùng chưa cần thay bo mạch chủ. Intel vẫn chưa tung Nova Lake ra thị trường trước cuối năm. Nvidia cũng chưa phát hành RTX 5000 Super trong năm 2026, còn thế hệ RTX 6000 tiếp tục xuất hiện dưới dạng tin đồn. Thiếu sản phẩm mới đủ hấp dẫn khiến thị trường PC rơi vào trạng thái chờ đợi kéo dài.

Ngành bo mạch chủ từng hưởng lợi lớn từ nhu cầu lắp ráp máy tính phục vụ chơi game, đào tiền số cùng làm việc trực tuyến. Tuy nhiên, AI đã đảo chiều dòng vốn công nghệ. Các tập đoàn hiện ưu tiên ngân sách cho trung tâm dữ liệu, GPU tăng tốc cùng máy chủ AI thay vì PC tiêu dùng. Điều này tạo nghịch lý đáng chú ý: AI thúc đẩy doanh thu bán dẫn toàn cầu tăng mạnh nhưng nhiều mảng phần cứng truyền thống lại suy giảm sâu.

Dù doanh số lao dốc, các hãng lớn chưa rơi vào khủng hoảng tài chính. Asus, Gigabyte cùng ASRock đã chuyển một phần dây chuyền sang sản xuất máy chủ AI nhằm tận dụng làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu. Hướng đi mới giúp nhiều doanh nghiệp duy trì lợi nhuận giữa lúc thị trường bo mạch chủ mất dần sức hút.