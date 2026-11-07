Đồng Nai giảm 30% tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ và startup

Ngày 6/11/2026, Sở Tài chính Đồng Nai công bố thông tin triển khai Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND ngày 29/10/2026 về chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Theo Điều 3 của Quyết định, các doanh nghiệp thuộc diện thụ hưởng được giảm 30% tiền thuê lại đất trong vòng 5 năm đầu, tính từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoặc vườn ươm công nghệ.

Quyết định số 105/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Đồng Nai quy định mức hỗ trợ giảm 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu đối với doanh nghiệp đủ điều kiện tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ. Ảnh: Chụp từ văn bản.

Chính sách áp dụng đối với ba nhóm doanh nghiệp. Nhóm thứ nhất là doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Nhóm thứ hai là doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng tiêu chí pháp luật. Nhóm còn lại là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được công nhận theo quy định.

Đáng chú ý, cơ chế hỗ trợ được thực hiện thông qua chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng. Theo đó, doanh nghiệp thuê lại đất được hưởng mức giá đã giảm trong hợp đồng, còn chủ đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị Nhà nước hoàn trả khoản tiền tương ứng.

Để được hoàn trả, chủ đầu tư phải có quỹ đất dành cho doanh nghiệp thuộc diện hỗ trợ, ký hợp đồng thể hiện rõ giá thuê sau giảm và đã nhận thanh toán tiền thuê đất từ doanh nghiệp. Thời hạn đề nghị hoàn trả không quá 12 tháng kể từ thời điểm các bên thanh toán theo hợp đồng.

Về nguồn kinh phí, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu bố trí ngân sách, thẩm định hồ sơ hoàn trả và trình UBND xem xét quyết định. Cơ quan thuế thực hiện bù trừ tiền thuê đất trong trường hợp đáp ứng điều kiện; Kho bạc Nhà nước hoàn trả từ ngân sách đối với những trường hợp được quy định.

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ cùng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế có trách nhiệm xác định đối tượng đủ điều kiện, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ và gửi Sở Tài chính trước ngày 15/6 hằng năm để phục vụ lập dự toán ngân sách năm tiếp theo.

Đối với doanh nghiệp thuê đất, việc cung cấp đầy đủ hồ sơ chứng minh điều kiện thụ hưởng là yêu cầu quan trọng. Chủ đầu tư hạ tầng có trách nhiệm rà soát tài liệu, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục hoàn trả.

Chính sách được kỳ vọng góp phần giảm chi phí mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp công nghệ và startup đầu tư sản xuất, nghiên cứu, phát triển. Tuy nhiên, đến thời điểm công bố thông tin ngày 6/11, chưa có số liệu về doanh nghiệp thực tế được hỗ trợ hoặc tổng kinh phí dự kiến thực hiện. Hiệu quả chính sách sẽ phụ thuộc vào quá trình xác định đối tượng, thực hiện giảm giá thuê và giải quyết hoàn trả cho chủ đầu tư hạ tầng.