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Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Đình Tưởng

Đình Tưởng

13:13 | 11/07/2026
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Phụ nữ khởi nghiệp tại Đồng Nai đang tận dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử và trí tuệ nhân tạo để mở rộng sản xuất, tiếp cận vốn ưu đãi và phát triển kinh tế bền vững tại địa phương.
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Truyền thông số đưa tinh thần khởi nghiệp lan tỏa rộng

Sau gần một thập kỷ triển khai Quyết định số 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã chuyển hướng mạnh sang phương thức truyền thông số, đưa nội dung về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đến hội viên qua website, Zalo OA và fanpage. Cách làm mới giúp thông tin lan tỏa nhanh, tạo nền tảng để phong trào phụ nữ khởi nghiệp gắn chặt với công nghệ và kinh tế số.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, đồng thời triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn. Xuyên suốt chương trình, vai trò của chuyển đổi số trong việc mở rộng cơ hội kinh doanh cho phụ nữ trở thành điểm nhấn.

Các cấp Hội đã đổi mới cách tuyên truyền, kết hợp truyền thông trực tiếp với nền tảng số để nâng cao nhận thức của hội viên về khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Website, Zalo OA và fanpage trở thành kênh chủ lực, giúp thông điệp tiếp cận hội viên ở cả vùng sâu, vùng xa với chi phí thấp và tốc độ nhanh.

Phụ nữ Đồng Nai thực hiện nhiều Dự án khởi nghiệp hiệu quả
Phụ nữ Đồng Nai thực hiện nhiều Dự án khởi nghiệp hiệu quả

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh tổ chức hơn 5.600 cuộc tuyên truyền, đăng tải trên 850 tin, bài, phóng sự và tiếp cận hơn 672.798 lượt hội viên, phụ nữ. Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp thường niên thu hút hơn 500 nữ doanh nhân, chủ hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh tham gia mỗi năm, trở thành diễn đàn kết nối và giao lưu.

Việc số hóa kênh truyền thông giúp phong trào phụ nữ khởi nghiệp vượt qua giới hạn về địa lý và thời gian. Hội viên có thể theo dõi chính sách, học hỏi mô hình hay và trao đổi kinh nghiệm ngay trên điện thoại, thay vì chỉ tiếp cận qua các buổi sinh hoạt trực tiếp như trước.

Kỹ năng số, thương mại điện tử và tài chính ưu đãi trợ lực

Cùng với truyền thông, Hội chú trọng nâng cao năng lực số cho phụ nữ qua các chương trình đào tạo và cuộc thi ý tưởng sáng tạo. Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thu hút 542 ý tưởng, dự án, trong đó 115 dự án đoạt giải và tiếp tục nhận hỗ trợ phát triển.

Hơn 400 lớp tập huấn về quản trị kinh doanh, thương mại điện tử, quản lý tài chính và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã diễn ra, thu hút trên 33.000 lượt cán bộ, hội viên. Việc trang bị kỹ năng số giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp tự tin đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến, quản lý dòng tiền và vận hành kinh doanh hiệu quả hơn.

Từ các hoạt động hỗ trợ, Đồng Nai thành lập mới 224 hợp tác xã, tổ hợp tác và tư vấn phát triển cho hơn 2.062 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Nhiều mô hình trong số đó ứng dụng công nghệ vào sản xuất, truy xuất nguồn gốc và bán hàng đa kênh, qua đó nâng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Hỗ trợ tiếp cận tài chính là điểm sáng của giai đoạn vừa qua. Qua phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Agribank và nhiều tổ chức tín dụng, hơn 6.376 phụ nữ đã tiếp cận vốn vay ưu đãi với tổng số tiền trên 192 tỷ đồng để khởi sự kinh doanh và phát triển sản xuất. Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp ở cả khu vực nông thôn và đô thị.

Tính đến nay, tổng nguồn vốn do Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp quản lý đạt hơn 4.659 tỷ đồng, hỗ trợ trên 78.125 lượt phụ nữ phát triển kinh tế, trong đó 5.945 phụ nữ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách. Việc kết hợp cấp vốn với hướng dẫn quản trị tài chính giúp nhiều phụ nữ khởi nghiệp từng bước làm chủ sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Đồng Nai thúc đẩy chuyển đổi số trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
Phụ nữ Đồng Nai ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử trong khởi nghiệp

Hướng tới hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và tài chính số

Phát biểu tại hội nghị, bà Bùi Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết: "Đề án giai đoạn 2026-2035 sẽ tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và các tổ chức tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phụ nữ khởi nghiệp".

Giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu 80% hội viên, phụ nữ tiếp cận thông tin về chính sách phát triển kinh tế và khởi nghiệp; 90% cán bộ Hội chuyên trách trở thành cố vấn khởi nghiệp sau đào tạo. Tỉnh phấn đấu hỗ trợ 1.400 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận tín dụng ưu đãi, hướng dẫn 400 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp và nâng tỷ lệ nữ giám đốc, chủ doanh nghiệp lên 30%.

Đến giai đoạn 2031-2035, các chỉ tiêu tiếp tục nâng cao, hướng tới 90% hội viên tiếp cận thông tin khởi nghiệp, hỗ trợ 2.200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đồng thời đưa tỷ lệ nữ lãnh đạo doanh nghiệp và hợp tác xã lên 35%. Trọng tâm xuyên suốt là gắn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp với chuyển đổi số và tài chính toàn diện.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, TS. Nguyễn Văn Tân, Trường Đại học Lạc Hồng, cho rằng để thúc đẩy phụ nữ tham gia khởi nghiệp sáng tạo cần phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong hoàn thiện chính sách, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đa dạng hóa nguồn lực tài chính và tăng cường đào tạo kỹ năng công nghệ cho phụ nữ. Ông lưu ý cần quan tâm hơn tới nhóm phụ nữ yếu thế để mọi người đều có cơ hội tham gia kinh tế số.

Từ thực tiễn cơ sở, bà Nguyễn Thị Bích Lệ, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Trường Phát, cho biết: "Ứng dụng chuyển đổi số, phát triển sản phẩm OCOP và mở rộng thị trường qua các sàn thương mại điện tử đã giúp nâng cao giá trị sản phẩm và tạo động lực để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phát triển bền vững".

Câu chuyện của Hợp tác xã Trường Phát cho thấy chuyển đổi số đang thay đổi cách phụ nữ nông thôn tổ chức sản xuất và bán hàng. Việc số hóa quy trình, gắn mã truy xuất nguồn gốc và tiếp cận khách hàng qua nền tảng trực tuyến giúp sản phẩm địa phương vươn xa hơn thị trường truyền thống, đồng thời tạo thêm việc làm tại chỗ.

Với kết quả đã đạt cùng mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2035, Đồng Nai kỳ vọng xây dựng môi trường thuận lợi để phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, làm chủ công nghệ và nâng cao quyền năng kinh tế. Định hướng gắn phong trào phụ nữ khởi nghiệp với chuyển đổi số và hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trở thành nền tảng cho phát triển bền vững của địa phương.

phụ nữ khởi nghiệp Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo Chuyển đổi số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thương mại Điện tử Thành phố Đồng Nai

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 14,990
Kim TT/AVPL 14,500 14,900
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,900
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 ▼700K 149,000 ▼200K
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 14,990
Miếng SJC Nghệ An 14,690 14,990
Miếng SJC Thái Bình 14,690 14,990
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,550 ▲50K 14,900
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,550 ▲50K 14,900
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,090 14,790
Trang sức 99.99 14,100 14,800
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 14,992
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 14,993
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 1,494
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 1,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 1,474
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 145,941
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 110,711
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 100,392
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 90,073
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 86,093
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 61,622
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 1,499
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
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Ngân hàng TCB
AUD 17719 17992 18579
CAD 18016 18291 18915
CHF 31829 32210 32858
CNY 0 3834 3927
EUR 29342 29562 30643
GBP 34402 34793 35736
HKD 0 3219 3422
JPY 155 159 166
KRW 0 16 18
NZD 0 14815 15410
SGD 19787 20068 20647
THB 704 767 821
USD (1,2) 25996 0 0
USD (5,10,20) 26037 0 0
USD (50,100) 26066 26080 26445
Cập nhật: 11/07/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,090 26,090 26,470
USD(1-2-5) 25,047 - -
USD(10-20) 25,047 - -
EUR 29,541 29,565 30,973
JPY 158.07 158.36 167.94
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AUD 17,915 17,980 18,664
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CHF 32,221 32,321 33,272
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CNY - 3,802 3,947
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THB 751.79 761.08 814.78
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SEK - 2,675 2,769
DKK - 3,952 4,091
NOK - 2,646 2,740
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,040.19 - 6,816.63
TWD 738.39 - 894.44
SAR - 6,880.56 7,246.62
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