Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Chuyển đổi số trở thành yêu cầu tất yếu với hộ kinh doanh

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, khu vực hộ kinh doanh vốn chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế cơ sở đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải thay đổi phương thức hoạt động. Từ quản lý bán hàng, thanh toán, hóa đơn đến kê khai thuế, chăm sóc khách hàng và tiếp cận thị trường, các hoạt động kinh doanh ngày càng dịch chuyển sang môi trường số, đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công cụ công nghệ đơn lẻ, mà thực chất là sự thay đổi toàn diện về phương thức sản xuất, kinh doanh và mô hình tăng trưởng. Đây là xu thế tất yếu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân.

Thứ trưởng dẫn các định hướng lớn của Đảng, trong đó Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, còn Nghị quyết số 68-NQ/TW khẳng định vai trò động lực quan trọng của kinh tế tư nhân. Từ đó cho thấy, việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà là nhiệm vụ chính trị - kinh tế có tính chiến lược, góp phần đưa chủ trương vào thực tiễn đời sống.

Thực tế cho thấy, phần lớn hộ kinh doanh vẫn gặp nhiều rào cản trong tiếp cận công nghệ số, từ chi phí đầu tư, thiếu kỹ năng cho đến hạn chế về hạ tầng và thói quen kinh doanh truyền thống. Vì vậy, kế hoạch phối hợp lần này được xây dựng theo hướng đồng hành toàn diện, huy động sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp công nghệ nhằm tạo hệ sinh thái hỗ trợ thực chất, dễ tiếp cận và phù hợp với từng quy mô kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Mô hình phối hợp ba bên hướng tới nhân rộng toàn quốc

Đáng chú ý, chương trình được triển khai theo mô hình “Nhà nước kiến tạo - Doanh nghiệp đồng hành - Hộ kinh doanh là trung tâm thụ hưởng”. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò định hướng, thiết kế cơ chế và giám sát triển khai; doanh nghiệp công nghệ cung cấp nền tảng, giải pháp và chính sách hỗ trợ; còn hộ kinh doanh trực tiếp tham gia, tiếp nhận và ứng dụng các công cụ số vào hoạt động thực tiễn.

Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh, việc lựa chọn Đồng Nai làm địa bàn thí điểm không chỉ xuất phát từ quy mô lớn của khu vực hộ kinh doanh, mà còn nhằm tạo ra mô hình thực tiễn để đánh giá, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các bên, từ đó làm cơ sở nhân rộng trên phạm vi cả nước trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, chương trình triển khai đến hết tháng 11/2026, tập trung vào các nội dung như quản lý bán hàng, quản lý kho, hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt, kê khai thuế, chăm sóc khách hàng, xây dựng website với tên miền quốc gia “.vn” và kết nối các nền tảng thương mại điện tử. Các hộ kinh doanh tham gia sẽ được đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số thông qua hệ thống RDX, đồng thời được tư vấn và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế.

Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số Trần Thị Quốc Hiền phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, sự tham gia của 8 doanh nghiệp công nghệ số gồm VNPT, Viettel, MISA, Sapo, BKAV, Effect, P.A Việt Nam và Nhân Hòa được kỳ vọng tạo nên hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, từ phần mềm quản lý đến hạ tầng số, chữ ký số, hóa đơn điện tử và các nền tảng thương mại trực tuyến.

Đồng Nai cũng đưa ra mục tiêu cụ thể: 100% hộ kinh doanh bán buôn, bán lẻ được tiếp cận thông tin chương trình; hoàn thành khảo sát 6.000 hộ kinh doanh; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý và hoạch định chính sách. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số, với mục tiêu nâng tỷ trọng kinh tế số lên 15–17% GRDP vào năm 2026.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao mô hình phối hợp ba bên giữa Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân, coi đây là hướng đi phù hợp nhằm giảm chi phí, hạn chế rủi ro và tăng hiệu quả hỗ trợ cho khu vực kinh tế nhỏ lẻ. Đồng thời, địa phương cam kết triển khai nghiêm túc giai đoạn thí điểm, bảo đảm tiến độ và chất lượng khảo sát, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ phát triển lâu dài.

Có thể thấy, giá trị cốt lõi của chương trình không chỉ nằm ở phạm vi hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng hơn là việc hình thành một mô hình chuyển đổi số cho khu vực kinh tế cơ sở có khả năng nhân rộng trên toàn quốc. Từ thực tiễn Đồng Nai, những kinh nghiệm triển khai, dữ liệu thu thập và cách thức phối hợp giữa các bên sẽ trở thành cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tư nhân phát triển bền vững trong giai đoạn mới.