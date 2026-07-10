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Meta cạnh tranh OpenAI bằng AI lập trình Muse Spark

Thế Kiên

Thế Kiên

11:20 | 10/07/2026
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Meta ra mắt Muse Spark 1.1, mô hình AI mới dành cho lập trình và tác nhân thông minh, nhằm cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và Anthropic trong cuộc đua xây dựng thế hệ trợ lý AI có khả năng tự động xử lý công việc phức tạp.
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Meta cạnh tranh OpenAI bằng AI lập trình Muse Spark
Meta cạnh tranh OpenAI bằng AI lập trình Muse Spark. Ảnh Alexandr Wang, giám đốc AI của Meta - Getty.

Meta đưa Muse Spark vào cuộc đua lập trình AI toàn cầu

Ba tháng sau khi tái cấu trúc chiến lược trí tuệ nhân tạo, Meta tiếp tục tăng tốc trong lĩnh vực AI lập trình bằng việc giới thiệu Muse Spark 1.1, mô hình được thiết kế cho nhà phát triển phần mềm và các hệ thống tác nhân AI có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ.

Động thái này đưa Meta bước sâu hơn vào thị trường đang được dẫn dắt bởi OpenAI, Anthropic và Google, nơi các mô hình AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể viết mã, vận hành công cụ và hỗ trợ người dùng xử lý nhiều quy trình kỹ thuật.

Theo Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, Muse Spark 1.1 là “mô hình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay” của công ty dành cho lập trình và sử dụng tác nhân.

Từ Llama mã nguồn mở đến cuộc chơi AI thương mại

Trong nhiều năm, chiến lược AI của Meta gắn liền với dòng mô hình Llama, được cộng đồng công nghệ biết đến nhờ cách tiếp cận mở hơn so với nhiều đối thủ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Muse Spark cho thấy Meta đang mở rộng sang hướng kinh doanh quyền truy cập mô hình AI thông qua API, tương tự cách OpenAI triển khai GPT hay Anthropic cung cấp Claude.

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Với bản cập nhật mới, Meta cho phép các nhà phát triển đăng ký sử dụng API Muse Spark 1.1 thông qua cổng dành riêng cho lập trình viên. Công ty cho biết quyền truy cập sẽ được mở rộng từng giai đoạn, thay vì phát hành đồng loạt.

Khác với một số mô hình AI đang được phân phối qua nền tảng trung gian, Meta hiện giới hạn Muse Spark trên hạ tầng riêng của mình.

“Dịch vụ này sẽ vận hành trên nền tảng cơ sở hạ tầng máy tính mà chúng tôi đã xây dựng”, Wang cho biết.

Cách tiếp cận này phản ánh tham vọng lớn hơn của Meta: kiểm soát cả mô hình AI, hạ tầng tính toán và hệ sinh thái ứng dụng.

Meta cạnh tranh OpenAI bằng AI lập trình Muse Spark
Mark Zuckerberg cho biết các khoản đầu tư của Meta vào việc tái cấu trúc đã không mang lại kết quả mong đợi.

Vì sao lập trình trở thành chiến trường AI mới?

Cuộc cạnh tranh AI đang chuyển từ chatbot sang tác nhân thông minh, những hệ thống có thể tự lập kế hoạch và thực hiện nhiều thao tác thay người dùng.

Để đạt được mục tiêu đó, khả năng lập trình trở thành nền tảng quan trọng. Một tác nhân AI hiệu quả cần hiểu phần mềm, tương tác với công cụ bên ngoài và tự động hóa các bước làm việc.

Theo Wang, Meta huấn luyện Muse Spark 1.1 để tương thích tốt với những công cụ phổ biến mà lập trình viên đang sử dụng.

“Bạn phải xây dựng khả năng lập trình như một phần của quá trình đó để phục vụ năng lực tổng thể của tác nhân”, ông nói.

Trong năm 2026, sự quan tâm của ngành công nghệ dành cho AI agent tăng mạnh khi các doanh nghiệp tìm kiếm những hệ thống có thể hoạt động giống một nhóm trợ lý kỹ thuật số.

Các công cụ lập trình AI vì vậy trở thành một trong những thị trường cạnh tranh nhất giữa các công ty công nghệ lớn.

Meta chọn giá thấp để cạnh tranh OpenAI và Anthropic

Một điểm được Meta nhấn mạnh là chi phí sử dụng.

Theo công bố của công ty, tài khoản API mới sẽ nhận 20 USD tín dụng ban đầu. Sau đó, Muse Spark 1.1 được tính phí 1,25 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 4,25 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Token có thể hiểu là đơn vị dữ liệu mà AI xử lý khi đọc yêu cầu hoặc tạo phản hồi. Chi phí token đang trở thành yếu tố quan trọng với doanh nghiệp khi triển khai AI quy mô lớn.

Wang cho rằng mức giá này giúp Muse Spark cạnh tranh với những dịch vụ tương tự từ OpenAI và Anthropic.

Meta kỳ vọng lợi thế về hạ tầng tính toán tự xây dựng sẽ giúp công ty giảm chi phí vận hành và thu hút nhiều nhà phát triển hơn.

Việc Meta liên tục ra mắt mô hình mới diễn ra trong bối cảnh CEO Mark Zuckerberg chịu sức ép phải chứng minh hiệu quả từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo.

Không giống Microsoft, Google hay Amazon, Meta chưa sở hữu một mảng kinh doanh điện toán đám mây quy mô lớn để thương mại hóa trực tiếp năng lực AI.

Điều này khiến công ty phải tìm những hướng đi khác nhằm biến công nghệ AI thành nguồn doanh thu, từ quảng cáo, sáng tạo nội dung đến dịch vụ dành cho lập trình viên.

Trong tuần này, Meta cũng giới thiệu Muse Image, mô hình tạo hình ảnh từng có tên mã Mango, phục vụ nhóm nhà sáng tạo và quảng cáo.

Meta vẫn giữ một phần chiến lược mã nguồn mở

Dù chuyển mạnh sang mô hình thương mại, Wang khẳng định Meta vẫn duy trì cam kết với cộng đồng mã nguồn mở.

Ông cho biết Meta Superintelligence Labs đang phát triển một phiên bản Muse Spark khác có kế hoạch công khai mã nguồn, nhưng chưa đưa ra thời điểm phát hành cụ thể.

Bên cạnh Muse Spark, Meta cũng đang huấn luyện một mô hình AI mạnh hơn với tên mã Watermelon.

Cuộc đua AI vì vậy đang bước sang giai đoạn mới. Các công ty không chỉ cạnh tranh về khả năng trò chuyện của chatbot, mà còn tranh giành vị trí trong lớp công cụ có thể thay đổi cách con người viết phần mềm, quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp.

AI agent là gì?

AI agent hay tác nhân AI là hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng tự thực hiện nhiều bước công việc thay vì chỉ phản hồi từng câu hỏi.

Ví dụ, một chatbot truyền thống có thể hướng dẫn người dùng viết một đoạn mã. Trong khi đó, một AI agent có thể đọc yêu cầu, viết mã, kiểm tra lỗi và tương tác với nhiều công cụ khác nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

Các công ty như Meta, OpenAI, Anthropic và Google đang xem AI agent là hướng phát triển quan trọng tiếp theo của trí tuệ nhân tạo.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Kim TT/AVPL 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 ▲50K 14,900 ▲50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 13,600
Nguyên Liệu 99.9 13,350 13,550
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 14,400
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 14,350
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 14,330
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,700 ▲700K 149,200 ▲700K
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Nghệ An 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
Miếng SJC Thái Bình 14,690 ▲90K 14,990 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,590 ▲40K 14,940 ▲90K
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 14,130 ▲90K 14,830 ▲90K
Trang sức 99.99 14,140 ▲90K 14,840 ▲90K
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,469 ▲1323K 14,992 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,469 ▲1323K 14,993 ▲90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,464 ▲7K 1,494 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,464 ▲7K 1,495 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,439 ▲7K 1,474 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,941 ▲693K 145,941 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,911 ▲525K 110,711 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,592 ▲476K 100,392 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,273 ▲427K 90,073 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,293 ▲408K 86,093 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,822 ▲46669K 61,622 ▲55489K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,469 ▲1323K 1,499 ▲1350K
Cập nhật: 10/07/2026 12:00
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Cập nhật: 10/07/2026 12:00
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Cập nhật: 10/07/2026 12:00

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