Meta cạnh tranh OpenAI bằng AI lập trình Muse Spark. Ảnh Alexandr Wang, giám đốc AI của Meta - Getty.

Meta đưa Muse Spark vào cuộc đua lập trình AI toàn cầu

Ba tháng sau khi tái cấu trúc chiến lược trí tuệ nhân tạo, Meta tiếp tục tăng tốc trong lĩnh vực AI lập trình bằng việc giới thiệu Muse Spark 1.1, mô hình được thiết kế cho nhà phát triển phần mềm và các hệ thống tác nhân AI có khả năng tự động thực hiện nhiệm vụ.

Động thái này đưa Meta bước sâu hơn vào thị trường đang được dẫn dắt bởi OpenAI, Anthropic và Google, nơi các mô hình AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn có thể viết mã, vận hành công cụ và hỗ trợ người dùng xử lý nhiều quy trình kỹ thuật.

Theo Alexandr Wang, Giám đốc AI của Meta, Muse Spark 1.1 là “mô hình mạnh mẽ nhất từ trước đến nay” của công ty dành cho lập trình và sử dụng tác nhân.

Từ Llama mã nguồn mở đến cuộc chơi AI thương mại

Trong nhiều năm, chiến lược AI của Meta gắn liền với dòng mô hình Llama, được cộng đồng công nghệ biết đến nhờ cách tiếp cận mở hơn so với nhiều đối thủ.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Muse Spark cho thấy Meta đang mở rộng sang hướng kinh doanh quyền truy cập mô hình AI thông qua API, tương tự cách OpenAI triển khai GPT hay Anthropic cung cấp Claude.

Với bản cập nhật mới, Meta cho phép các nhà phát triển đăng ký sử dụng API Muse Spark 1.1 thông qua cổng dành riêng cho lập trình viên. Công ty cho biết quyền truy cập sẽ được mở rộng từng giai đoạn, thay vì phát hành đồng loạt.

Khác với một số mô hình AI đang được phân phối qua nền tảng trung gian, Meta hiện giới hạn Muse Spark trên hạ tầng riêng của mình.

“Dịch vụ này sẽ vận hành trên nền tảng cơ sở hạ tầng máy tính mà chúng tôi đã xây dựng”, Wang cho biết.

Cách tiếp cận này phản ánh tham vọng lớn hơn của Meta: kiểm soát cả mô hình AI, hạ tầng tính toán và hệ sinh thái ứng dụng.

Mark Zuckerberg cho biết các khoản đầu tư của Meta vào việc tái cấu trúc đã không mang lại kết quả mong đợi.

Vì sao lập trình trở thành chiến trường AI mới?

Cuộc cạnh tranh AI đang chuyển từ chatbot sang tác nhân thông minh, những hệ thống có thể tự lập kế hoạch và thực hiện nhiều thao tác thay người dùng.

Để đạt được mục tiêu đó, khả năng lập trình trở thành nền tảng quan trọng. Một tác nhân AI hiệu quả cần hiểu phần mềm, tương tác với công cụ bên ngoài và tự động hóa các bước làm việc.

Theo Wang, Meta huấn luyện Muse Spark 1.1 để tương thích tốt với những công cụ phổ biến mà lập trình viên đang sử dụng.

“Bạn phải xây dựng khả năng lập trình như một phần của quá trình đó để phục vụ năng lực tổng thể của tác nhân”, ông nói.

Trong năm 2026, sự quan tâm của ngành công nghệ dành cho AI agent tăng mạnh khi các doanh nghiệp tìm kiếm những hệ thống có thể hoạt động giống một nhóm trợ lý kỹ thuật số.

Các công cụ lập trình AI vì vậy trở thành một trong những thị trường cạnh tranh nhất giữa các công ty công nghệ lớn.

Meta chọn giá thấp để cạnh tranh OpenAI và Anthropic

Một điểm được Meta nhấn mạnh là chi phí sử dụng.

Theo công bố của công ty, tài khoản API mới sẽ nhận 20 USD tín dụng ban đầu. Sau đó, Muse Spark 1.1 được tính phí 1,25 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 4,25 USD cho mỗi triệu token đầu ra.

Token có thể hiểu là đơn vị dữ liệu mà AI xử lý khi đọc yêu cầu hoặc tạo phản hồi. Chi phí token đang trở thành yếu tố quan trọng với doanh nghiệp khi triển khai AI quy mô lớn.

Wang cho rằng mức giá này giúp Muse Spark cạnh tranh với những dịch vụ tương tự từ OpenAI và Anthropic.

Meta kỳ vọng lợi thế về hạ tầng tính toán tự xây dựng sẽ giúp công ty giảm chi phí vận hành và thu hút nhiều nhà phát triển hơn.

Việc Meta liên tục ra mắt mô hình mới diễn ra trong bối cảnh CEO Mark Zuckerberg chịu sức ép phải chứng minh hiệu quả từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo.

Không giống Microsoft, Google hay Amazon, Meta chưa sở hữu một mảng kinh doanh điện toán đám mây quy mô lớn để thương mại hóa trực tiếp năng lực AI.

Điều này khiến công ty phải tìm những hướng đi khác nhằm biến công nghệ AI thành nguồn doanh thu, từ quảng cáo, sáng tạo nội dung đến dịch vụ dành cho lập trình viên.

Trong tuần này, Meta cũng giới thiệu Muse Image, mô hình tạo hình ảnh từng có tên mã Mango, phục vụ nhóm nhà sáng tạo và quảng cáo.

Meta vẫn giữ một phần chiến lược mã nguồn mở

Dù chuyển mạnh sang mô hình thương mại, Wang khẳng định Meta vẫn duy trì cam kết với cộng đồng mã nguồn mở.

Ông cho biết Meta Superintelligence Labs đang phát triển một phiên bản Muse Spark khác có kế hoạch công khai mã nguồn, nhưng chưa đưa ra thời điểm phát hành cụ thể.

Bên cạnh Muse Spark, Meta cũng đang huấn luyện một mô hình AI mạnh hơn với tên mã Watermelon.

Cuộc đua AI vì vậy đang bước sang giai đoạn mới. Các công ty không chỉ cạnh tranh về khả năng trò chuyện của chatbot, mà còn tranh giành vị trí trong lớp công cụ có thể thay đổi cách con người viết phần mềm, quản lý công việc và vận hành doanh nghiệp.