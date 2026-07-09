Theo nội dung do trang Android Headlines đăng tải, bộ ảnh render lần này bao gồm hình ảnh của Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2, cho công chúng cái nhìn khá đầy đủ về diện mạo sắp ra mắt của dòng sản phẩm này.

Ảnh: Android Headlines

Z Flip 8 giữ nguyên phong cách quen thuộc, camera chưa có dấu hiệu nâng cấp

Ảnh render cho thấy Galaxy Z Flip 8 sẽ có ba phiên bản màu gồm trắng, xám và hồng, còn tổng thể thiết kế gần như không thay đổi so với người tiền nhiệm Z Flip 7. Vị trí cụm camera và đèn flash trên máy vẫn giữ nguyên như cũ, điều khiến nhiều người kỳ vọng phần cứng bên trong sẽ được cải thiện đôi chút, bởi hệ thống camera lạc hậu từng là điểm trừ lớn nhất của Z Flip 7.

Một số nguồn tin đồn đoán Samsung sẽ tung ra hai phiên bản chip cho mẫu máy này, một bản dùng chip Exynos 2600 và một bản trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Do tình trạng khan hiếm RAM trên toàn cầu hiện nay, giới quan sát cho rằng đây khó có thể là một bản nâng cấp phần cứng lớn, dù đã xuất hiện tin đồn về bản lề thiết kế lại và khung máy nhẹ hơn.

Ảnh: Android Headlines

Z Fold 8 sở hữu màn hình rộng, trọng lượng nhẹ bất ngờ

Bên cạnh Z Flip 8, Android Headlines cũng công bố ảnh render của Galaxy Z Fold 8, mẫu máy gập màn hình rộng mà các chiến dịch quảng bá của Samsung liên tục ám chỉ trước thềm sự kiện Unpacked. Thiết kế máy có dáng ngắn và rộng, dự kiến bán ra với bốn tùy chọn màu sắc.

Về thông số màn hình, Z Fold 8 được cho là sẽ trang bị màn hình phụ 5,5 inch độ phân giải QHD+ với tỷ lệ khung hình 16:10, tương tự tỷ lệ từng xuất hiện trên các dòng máy tính bảng của Samsung. Trong khi đó, màn hình chính bên trong máy giữ kích thước quen thuộc 7,6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3.

Trọng lượng máy cũng là điểm đáng chú ý khi tin đồn cho biết Z Fold 8 chỉ nặng khoảng 200 gram, con số khá nhẹ đối với một chiếc điện thoại gập cỡ lớn. Máy được cho sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung còn đang phát triển song song phiên bản Z Fold 8 Ultra, bản nâng cấp cao hơn của dòng máy này, với ảnh render của phiên bản Ultra đã rò rỉ từ tuần trước.

Ảnh: Android Headlines

Watch 9 và Watch Ultra 2 có thể tăng giá bán

Loạt ảnh render lần này cũng hé lộ diện mạo của Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2. Watch 9 mang thiết kế khá tương đồng với Watch 8, dự kiến ra mắt ba phiên bản màu và hai kích cỡ khác nhau. Thông tin về cấu hình chi tiết của máy hiện chưa được tiết lộ, tuy nhiên một số tin đồn cho rằng giá bán mẫu đồng hồ này có thể tăng thêm từ 30 đến 60 USD so với thế hệ trước.

Với Galaxy Watch Ultra 2, ảnh render cho thấy máy chỉ có một kích cỡ duy nhất 47mm cùng hai tùy chọn màu sắc. Tương tự Watch 9, thông số kỹ thuật cụ thể của Watch Ultra 2 chưa được công bố, song đã xuất hiện tin đồn về khả năng tăng giá bán đối với mẫu đồng hồ này.

Toàn bộ thông tin nêu trên hiện chưa được Samsung xác nhận chính thức, dù Android Headlines vốn được xem là nguồn tin có độ tin cậy cao trong giới công nghệ. Công chúng sẽ không phải chờ đợi quá lâu để kiểm chứng, khi sự kiện Unpacked tiếp theo của Samsung đã được ấn định vào ngày 22/7.