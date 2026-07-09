Điện tử tiêu dùng

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7

Phạm Anh

Phạm Anh

08:10 | 09/07/2026
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Galaxy Z Flip 8 cùng ba mẫu máy khác của Samsung vừa xuất hiện qua loạt ảnh render chính thức, hé lộ gần như trọn vẹn thiết kế trước khi hãng điện tử Hàn Quốc chính thức công bố tại sự kiện Unpacked vào ngày 22/7 tới.
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Theo nội dung do trang Android Headlines đăng tải, bộ ảnh render lần này bao gồm hình ảnh của Galaxy Z Flip 8, Galaxy Z Fold 8, Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2, cho công chúng cái nhìn khá đầy đủ về diện mạo sắp ra mắt của dòng sản phẩm này.

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7
Ảnh: Android Headlines

Z Flip 8 giữ nguyên phong cách quen thuộc, camera chưa có dấu hiệu nâng cấp

Ảnh render cho thấy Galaxy Z Flip 8 sẽ có ba phiên bản màu gồm trắng, xám và hồng, còn tổng thể thiết kế gần như không thay đổi so với người tiền nhiệm Z Flip 7. Vị trí cụm camera và đèn flash trên máy vẫn giữ nguyên như cũ, điều khiến nhiều người kỳ vọng phần cứng bên trong sẽ được cải thiện đôi chút, bởi hệ thống camera lạc hậu từng là điểm trừ lớn nhất của Z Flip 7.

Một số nguồn tin đồn đoán Samsung sẽ tung ra hai phiên bản chip cho mẫu máy này, một bản dùng chip Exynos 2600 và một bản trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5. Do tình trạng khan hiếm RAM trên toàn cầu hiện nay, giới quan sát cho rằng đây khó có thể là một bản nâng cấp phần cứng lớn, dù đã xuất hiện tin đồn về bản lề thiết kế lại và khung máy nhẹ hơn.

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7
Ảnh: Android Headlines

Z Fold 8 sở hữu màn hình rộng, trọng lượng nhẹ bất ngờ

Bên cạnh Z Flip 8, Android Headlines cũng công bố ảnh render của Galaxy Z Fold 8, mẫu máy gập màn hình rộng mà các chiến dịch quảng bá của Samsung liên tục ám chỉ trước thềm sự kiện Unpacked. Thiết kế máy có dáng ngắn và rộng, dự kiến bán ra với bốn tùy chọn màu sắc.

Về thông số màn hình, Z Fold 8 được cho là sẽ trang bị màn hình phụ 5,5 inch độ phân giải QHD+ với tỷ lệ khung hình 16:10, tương tự tỷ lệ từng xuất hiện trên các dòng máy tính bảng của Samsung. Trong khi đó, màn hình chính bên trong máy giữ kích thước quen thuộc 7,6 inch với tỷ lệ khung hình 4:3.

Trọng lượng máy cũng là điểm đáng chú ý khi tin đồn cho biết Z Fold 8 chỉ nặng khoảng 200 gram, con số khá nhẹ đối với một chiếc điện thoại gập cỡ lớn. Máy được cho sẽ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Samsung còn đang phát triển song song phiên bản Z Fold 8 Ultra, bản nâng cấp cao hơn của dòng máy này, với ảnh render của phiên bản Ultra đã rò rỉ từ tuần trước.

Galaxy Z Flip 8 lộ ảnh chính thức, Samsung chuẩn bị trình làng loạt sản phẩm mới ngày 22/7
Ảnh: Android Headlines

Watch 9 và Watch Ultra 2 có thể tăng giá bán

Loạt ảnh render lần này cũng hé lộ diện mạo của Galaxy Watch 9 và Galaxy Watch Ultra 2. Watch 9 mang thiết kế khá tương đồng với Watch 8, dự kiến ra mắt ba phiên bản màu và hai kích cỡ khác nhau. Thông tin về cấu hình chi tiết của máy hiện chưa được tiết lộ, tuy nhiên một số tin đồn cho rằng giá bán mẫu đồng hồ này có thể tăng thêm từ 30 đến 60 USD so với thế hệ trước.

Với Galaxy Watch Ultra 2, ảnh render cho thấy máy chỉ có một kích cỡ duy nhất 47mm cùng hai tùy chọn màu sắc. Tương tự Watch 9, thông số kỹ thuật cụ thể của Watch Ultra 2 chưa được công bố, song đã xuất hiện tin đồn về khả năng tăng giá bán đối với mẫu đồng hồ này.

Toàn bộ thông tin nêu trên hiện chưa được Samsung xác nhận chính thức, dù Android Headlines vốn được xem là nguồn tin có độ tin cậy cao trong giới công nghệ. Công chúng sẽ không phải chờ đợi quá lâu để kiểm chứng, khi sự kiện Unpacked tiếp theo của Samsung đã được ấn định vào ngày 22/7.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▲100K 14,300 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▲100K 14,250 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▲100K 14,230 ▲100K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,500 ▼50K 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼50K 14,800
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
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Cập nhật: 09/07/2026 09:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Quy hoạch sông Hồng: Cơ hội trăm năm của Hà Nội

Quy hoạch sông Hồng: Cơ hội trăm năm của Hà Nội

Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ

Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ

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Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

Đại học Thái Nguyên đặt ngưỡng riêng cho ngành bán dẫn, cao hơn các ngành khác 6,5 điểm

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Thái Nguyên hướng tới Festival Trà Quốc tế 2026 hiện đại, đậm dấu ấn công nghệ

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Nhận định chứng khoán 9/7: VN-Index kiểm định ngưỡng 1.860 điểm

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Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

Chứng khoán hôm nay 8/7: VN-Index tăng hơn 5 điểm, công nghệ điều chỉnh

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