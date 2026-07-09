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Hà Nội: Người dân quét mã QR đánh giá chất lượng phục vụ của Cảnh sát giao thông

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

08:46 | 09/07/2026
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Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Hà Nội đã triển khai hệ thống mã QR để người dân đánh giá trực tiếp thái độ, tinh thần trách nhiệm và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ. Giải pháp góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch, thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ.
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Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) hướng dẫn người dân quét mã để đánh giá ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. (Ảnh: anninhthudo.vn)
Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) hướng dẫn người dân quét mã để đánh giá ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. (Ảnh: anninhthudo.vn)

Thực hiện mô hình "Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn", Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã đưa vào sử dụng hệ thống mã QR tại các điểm tiếp công dân để tiếp nhận phản hồi của người dân ngay sau khi hoàn thành thủ tục hành chính.

Ghi nhận ngày tại Đội CSGT đường bộ số 1 cho thấy, khu vực tiếp nhận hồ sơ được niêm yết đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục, bảng hướng dẫn, số điện thoại đường dây nóng và mã QR khảo sát mức độ hài lòng. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy cập phiếu khảo sát điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính

Mặc dù số lượng người dân đến xử lý vi phạm hành chính khá đông, hoạt động tiếp nhận và hướng dẫn vẫn diễn ra nền nếp. Cán bộ được phân công theo từng vị trí, chủ động tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đủ điều kiện.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc triển khai mã QR không chỉ giúp đánh giá khách quan chất lượng phục vụ mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi công vụ. Mọi ý kiến phản hồi đều được tiếp nhận, rà soát để kịp thời điều chỉnh quy trình, khắc phục những tồn tại, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tại Đội CSGT đường bộ số 4, khu vực tiếp công dân cũng được bố trí khoa học, các bảng hướng dẫn đặt ở vị trí thuận tiện để người dân dễ tiếp cận. Ngoài giải quyết thủ tục xử lý vi phạm hành chính, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại.

Theo đại diện đơn vị, mô hình được triển khai từ ngày 28/5/2026 và liên tục được hoàn thiện. Phiếu khảo sát điện tử đã được bổ sung hình thức đăng nhập bằng số điện thoại, đồng thời sắp xếp lại các phương án trả lời để người dân thao tác thuận tiện hơn, qua đó nâng cao tỷ lệ tham gia đánh giá.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/6 đến 7/7/2026, hệ thống khảo sát bằng mã QR đã tiếp nhận 1.850 lượt đánh giá của người dân đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả cho thấy, 21/21 đơn vị thuộc Phòng CSGT đều đạt mức hoàn thành xuất sắc với số điểm từ 90 điểm trở lên trên thang điểm 100. Đáng chú ý, 17 đơn vị đạt điểm trung bình tuyệt đối 100 điểm, phản ánh mức độ hài lòng cao của người dân đối với chất lượng phục vụ.

Bên cạnh khảo sát bằng mã QR, các đơn vị còn duy trì "Tổ CSGT hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân", công khai số điện thoại đường dây nóng và tài khoản Zalo của chỉ huy đơn vị để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, mô hình "Tổ CSGT tình nguyện - Ngày thứ Bảy vì Nhân dân" tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho những trường hợp không thể đến trụ sở trong giờ hành chính.

Việc đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận phản hồi của người dân góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô "Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện", lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Hà Nội quét mã QR chất lượng phục vụ Cảnh sát giao thông Ứng dụng công nghệ số

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,430 ▼120K 14,830 ▼20K
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▲100K 14,300 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▲100K 14,250 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▲100K 14,230 ▲100K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,500 ▼700K 148,000 ▼200K
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Nghệ An 14,500 ▼50K 14,850
Miếng SJC Thái Bình 14,500 ▼50K 14,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,450 ▼50K 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,450 ▼50K 14,800
NL 99.90 12,950 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000 ▼100K
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 09/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 14,852
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 14,853
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,452 1,482
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,452 1,483
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,427 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,752 144,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,011 109,811
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,776 99,576
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,541 89,341
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,593 85,393
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,321 61,121
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 1,485
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Cập nhật: 09/07/2026 09:45

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