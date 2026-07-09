Hà Nội: Người dân quét mã QR đánh giá chất lượng phục vụ của Cảnh sát giao thông

Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT CATP Hà Nội) hướng dẫn người dân quét mã để đánh giá ngay sau khi giải quyết xong thủ tục. (Ảnh: anninhthudo.vn)

Thực hiện mô hình "Bộ phận tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính Phòng Cảnh sát giao thông: Ứng xử chuẩn mực - Hành động nhân văn", Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã đưa vào sử dụng hệ thống mã QR tại các điểm tiếp công dân để tiếp nhận phản hồi của người dân ngay sau khi hoàn thành thủ tục hành chính.

Ghi nhận ngày tại Đội CSGT đường bộ số 1 cho thấy, khu vực tiếp nhận hồ sơ được niêm yết đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục, bảng hướng dẫn, số điện thoại đường dây nóng và mã QR khảo sát mức độ hài lòng. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dân chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR để truy cập phiếu khảo sát điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính

Mặc dù số lượng người dân đến xử lý vi phạm hành chính khá đông, hoạt động tiếp nhận và hướng dẫn vẫn diễn ra nền nếp. Cán bộ được phân công theo từng vị trí, chủ động tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn hoàn thiện giấy tờ, giải đáp vướng mắc và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đủ điều kiện.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, việc triển khai mã QR không chỉ giúp đánh giá khách quan chất lượng phục vụ mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi công vụ. Mọi ý kiến phản hồi đều được tiếp nhận, rà soát để kịp thời điều chỉnh quy trình, khắc phục những tồn tại, hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tại Đội CSGT đường bộ số 4, khu vực tiếp công dân cũng được bố trí khoa học, các bảng hướng dẫn đặt ở vị trí thuận tiện để người dân dễ tiếp cận. Ngoài giải quyết thủ tục xử lý vi phạm hành chính, cán bộ còn trực tiếp hướng dẫn người dân nộp phạt trực tuyến, sử dụng dịch vụ công và các tiện ích số nhằm giảm thời gian, chi phí đi lại.

Theo đại diện đơn vị, mô hình được triển khai từ ngày 28/5/2026 và liên tục được hoàn thiện. Phiếu khảo sát điện tử đã được bổ sung hình thức đăng nhập bằng số điện thoại, đồng thời sắp xếp lại các phương án trả lời để người dân thao tác thuận tiện hơn, qua đó nâng cao tỷ lệ tham gia đánh giá.

Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/6 đến 7/7/2026, hệ thống khảo sát bằng mã QR đã tiếp nhận 1.850 lượt đánh giá của người dân đối với chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả cho thấy, 21/21 đơn vị thuộc Phòng CSGT đều đạt mức hoàn thành xuất sắc với số điểm từ 90 điểm trở lên trên thang điểm 100. Đáng chú ý, 17 đơn vị đạt điểm trung bình tuyệt đối 100 điểm, phản ánh mức độ hài lòng cao của người dân đối với chất lượng phục vụ.

Bên cạnh khảo sát bằng mã QR, các đơn vị còn duy trì "Tổ CSGT hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân", công khai số điện thoại đường dây nóng và tài khoản Zalo của chỉ huy đơn vị để tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, mô hình "Tổ CSGT tình nguyện - Ngày thứ Bảy vì Nhân dân" tiếp tục được duy trì nhằm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho những trường hợp không thể đến trụ sở trong giờ hành chính.

Việc đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận phản hồi của người dân góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng CSGT Thủ đô "Kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện", lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đồng thời nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.