Hà Nội phát triển thị trường lao động số, phấn đấu 90% lao động có kỹ năng công nghệ

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026.

Theo Kế hoạch, Hà Nội sẽ ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong quản lý, kết nối cung - cầu lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng kinh tế số, kinh tế xanh và đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô giai đoạn 2026-2030.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số. Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu 80-90% lực lượng lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75-80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55-60%. Đồng thời, cơ cấu ngành nghề đào tạo sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu thị trường, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và phân tích dữ liệu.

Về kết nối thị trường lao động, Hà Nội đặt mục tiêu số hóa 100% dữ liệu việc làm; chuẩn hóa cơ sở dữ liệu người tìm việc và doanh nghiệp tuyển dụng trên Cổng thông tin việc làm của Thành phố; ứng dụng AI để tự động sàng lọc, kết nối hồ sơ, giảm từ 30-50% thời gian tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như thời gian chờ việc của người lao động.

Thành phố cũng sẽ thúc đẩy các mô hình việc làm từ xa, việc làm linh hoạt nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao trong nước và quốc tế; đồng thời chuyển đổi toàn bộ bản tin thị trường lao động sang hình thức điện tử.

Trong lĩnh vực giải quyết việc làm, Hà Nội đặt mục tiêu bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho khoảng 180.000 lao động, duy trì tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 2,5%, trong đó khu vực thành thị dưới 3%. Tốc độ tăng năng suất lao động bình quân được kỳ vọng đạt từ 7-9,5%/năm.

Đối với công tác quản lý nhà nước, Thành phố sẽ hiện đại hóa toàn diện lĩnh vực lao động, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được đơn giản hóa và thực hiện dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cùng với đó, Cổng thông tin việc làm của Hà Nội sẽ được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Sàn giao dịch việc làm quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả dự báo và điều tiết thị trường lao động.

Về an sinh xã hội, Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 60% lực lượng lao động trong độ tuổi; bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 10% và bảo hiểm thất nghiệp đạt 50%.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng xác định hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của lực lượng lao động trên nền tảng số như tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng và lao động tự do, bảo đảm mọi nhóm lao động đều được tiếp cận các chính sách an sinh phù hợp trong quá trình chuyển đổi số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ năm nhóm nhiệm vụ, gồm: hoàn thiện thể chế và cơ chế đặc thù phát triển thị trường lao động số; xây dựng hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu; đào tạo, phát triển kỹ năng số cho người lao động; nâng cao năng lực tuyển dụng trên môi trường số; đồng thời phát triển hệ thống an sinh xã hội đồng bộ, toàn diện, thích ứng với xu thế phát triển của nền kinh tế số.