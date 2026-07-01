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Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

16:12 | 01/07/2026
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Bắt đầu từ hôm nay (1/7), Hà Nội triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn, đồng thời tăng cường phát hiện sớm, quản lý và dự phòng bệnh ngay từ tuyến cơ sở.
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Gần 9,2 triệu người thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bao gồm người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và có xác nhận thông tin qua ứng dụng VNeID, đều thuộc đối tượng được tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Tổng số người dự kiến được khám lên tới khoảng 9,2 triệu người. Để bảo đảm việc triển khai hiệu quả, thành phố chia người dân thành 5 nhóm đối tượng và tổ chức khám theo từng giai đoạn.

Ngay trong đợt triển khai đầu tiên, Hà Nội ưu tiên khám cho các nhóm có nguy cơ cao hoặc cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Cụ thể, nhóm 1 gồm:

  • Người cao tuổi.

  • Người khuyết tật.

  • Hộ nghèo, hộ cận nghèo.

  • Người có công.

  • Người mắc bệnh mạn tính.

  • Người sinh sống tại khu vực còn nhiều khó khăn.

Nhóm này có quy mô gần 1,7 triệu người.

Bên cạnh đó, thành phố cũng ưu tiên khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ lẻ (nhóm 5), với tổng số hơn 2 triệu người.

Việc ưu tiên các nhóm này nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để những đối tượng ít có cơ hội khám sức khỏe định kỳ được tiếp cận dịch vụ y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người dân.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người dân.

16 xã, phường được tập trung triển khai sớm

Ngoài các nhóm đối tượng ưu tiên, Hà Nội cũng tập trung nguồn lực khám sức khỏe cho người dân tại 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm:

  • Hồng Hà

  • Ô Diên

  • Thượng Cát

  • Đông Ngạc

  • Phú Thượng

  • Lĩnh Nam

  • Thanh Trì

  • Nam Phù

  • Hồng Vân

  • Mê Linh

  • Thiên Lộc

  • Vĩnh Thanh

  • Đông Anh

  • Bồ Đề

  • Long Biên

  • Bát Tràng

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Sở Y tế Hà Nội đã phân công nhiều bệnh viện và phòng khám đa khoa trực tiếp cử bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị về hỗ trợ các trạm y tế cơ sở.

Trong số các đơn vị tham gia có:

  • Bệnh viện Thanh Nhàn.

  • Bệnh viện Đức Giang.

  • Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

  • Bệnh viện Hòe Nhai.

  • Bệnh viện Lão khoa Hà Nội.

  • Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

  • Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

  • Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

  • Bệnh viện Đa khoa Mê Linh...

Sự phối hợp giữa các bệnh viện tuyến thành phố và hệ thống y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ giúp người dân được khám nhanh hơn, giảm quá tải và nâng cao chất lượng sàng lọc sức khỏe ban đầu.

Cập nhật danh sách 49 điểm khám sức khỏe miễn phí

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại 49 điểm trên địa bàn thành phố.

Danh sách bao gồm:

Người dân nên theo dõi thông báo của chính quyền địa phương hoặc trạm y tế nơi cư trú để biết địa điểm, thời gian và lịch khám cụ thể, đồng thời mang theo giấy tờ cần thiết và bảo đảm thông tin đã được xác thực trên VNeID trước khi đến khám.

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Người dân nên theo dõi thông báo của chính quyền địa phương hoặc trạm y tế nơi cư trú để biết địa điểm, thời gian và lịch khám cụ thể, đồng thời mang theo giấy tờ cần thiết và bảo đảm thông tin đã được xác thực trên VNeID trước khi đến khám.

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam