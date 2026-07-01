Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Gần 9,2 triệu người thuộc diện được khám sức khỏe miễn phí

Theo kế hoạch của UBND TP Hà Nội, toàn bộ người dân đang sinh sống trên địa bàn thành phố, bao gồm người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên và có xác nhận thông tin qua ứng dụng VNeID, đều thuộc đối tượng được tham gia chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí.

Tổng số người dự kiến được khám lên tới khoảng 9,2 triệu người. Để bảo đảm việc triển khai hiệu quả, thành phố chia người dân thành 5 nhóm đối tượng và tổ chức khám theo từng giai đoạn.

Ngay trong đợt triển khai đầu tiên, Hà Nội ưu tiên khám cho các nhóm có nguy cơ cao hoặc cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Cụ thể, nhóm 1 gồm:

Người cao tuổi.

Người khuyết tật.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Người có công.

Người mắc bệnh mạn tính.

Người sinh sống tại khu vực còn nhiều khó khăn.

Nhóm này có quy mô gần 1,7 triệu người.

Bên cạnh đó, thành phố cũng ưu tiên khám cho trẻ em dưới 6 tuổi và nhóm lao động tự do, người buôn bán nhỏ lẻ (nhóm 5), với tổng số hơn 2 triệu người.

Việc ưu tiên các nhóm này nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để những đối tượng ít có cơ hội khám sức khỏe định kỳ được tiếp cận dịch vụ y tế.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang khám sức khỏe cho người dân.

16 xã, phường được tập trung triển khai sớm

Ngoài các nhóm đối tượng ưu tiên, Hà Nội cũng tập trung nguồn lực khám sức khỏe cho người dân tại 16 xã, phường ven sông Hồng, gồm:

Hồng Hà

Ô Diên

Thượng Cát

Đông Ngạc

Phú Thượng

Lĩnh Nam

Thanh Trì

Nam Phù

Hồng Vân

Mê Linh

Thiên Lộc

Vĩnh Thanh

Đông Anh

Bồ Đề

Long Biên

Bát Tràng

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn, Sở Y tế Hà Nội đã phân công nhiều bệnh viện và phòng khám đa khoa trực tiếp cử bác sĩ, điều dưỡng cùng trang thiết bị về hỗ trợ các trạm y tế cơ sở.

Trong số các đơn vị tham gia có:

Bệnh viện Thanh Nhàn.

Bệnh viện Đức Giang.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Bệnh viện Hòe Nhai.

Bệnh viện Lão khoa Hà Nội.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Bệnh viện Đa khoa Mê Linh...

Sự phối hợp giữa các bệnh viện tuyến thành phố và hệ thống y tế cơ sở được kỳ vọng sẽ giúp người dân được khám nhanh hơn, giảm quá tải và nâng cao chất lượng sàng lọc sức khỏe ban đầu.

Cập nhật danh sách 49 điểm khám sức khỏe miễn phí

Theo kế hoạch, từ ngày 1/7, Hà Nội tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại 49 điểm trên địa bàn thành phố.

Danh sách bao gồm:

Người dân nên theo dõi thông báo của chính quyền địa phương hoặc trạm y tế nơi cư trú để biết địa điểm, thời gian và lịch khám cụ thể, đồng thời mang theo giấy tờ cần thiết và bảo đảm thông tin đã được xác thực trên VNeID trước khi đến khám.

Người dân nên theo dõi thông báo của chính quyền địa phương hoặc trạm y tế nơi cư trú để biết địa điểm, thời gian và lịch khám cụ thể, đồng thời mang theo giấy tờ cần thiết và bảo đảm thông tin đã được xác thực trên VNeID trước khi đến khám.