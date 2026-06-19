Tối 18/6, UBND phường Đại Mỗ tổ chức chương trình livestream tương tác với chủ đề “Sổ tay Đại Mỗ số - Đồng hành cùng sức khỏe người dân”, đồng thời chính thức ra mắt mô hình “Đại Mỗ số đồng hành cùng công dân” - hợp phần số 2 trong lĩnh vực y tế.

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Chí Dũng phát biểu khai mạc.

Sự kiện diễn ra tại Hội trường Nhà hát, Trường TH&THCS Olympia với sự tham dự của đại diện Sở Y tế Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, lãnh đạo địa phương, các cơ sở y tế cùng đông đảo người dân. Chương trình được phát trực tiếp trên các nền tảng số, tạo điều kiện để người dân theo dõi, tương tác và đặt câu hỏi trực tiếp với các chuyên gia y tế.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ cho biết, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực y tế không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo ông Nguyễn Chí Dũng, Đại Mỗ xác định chuyển đổi số phải trở thành công cụ phục vụ người dân tốt hơn, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn và được chăm sóc sức khỏe hiệu quả hơn.

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt “Sổ tay y tế Đại Mỗ số” – nền tảng thông tin điện tử được xây dựng dành riêng cho người dân trên địa bàn. Ứng dụng tích hợp nhiều nội dung thiết yếu như thông tin về hệ thống y tế cơ sở, lịch khám chữa bệnh, lịch tiêm chủng, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, danh bạ đường dây nóng, sổ sức khỏe điện tử và các thủ tục y tế trực tuyến.

Thông qua thao tác quét mã QR trên điện thoại thông minh, người dân có thể dễ dàng truy cập và tra cứu thông tin y tế mọi lúc, mọi nơi. Nền tảng cũng hỗ trợ kết nối giữa chính quyền, cơ sở y tế và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Các chuyên gia y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân.

Một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm là hướng dẫn đăng ký trực tuyến chương trình khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc bệnh tật miễn phí dự kiến triển khai từ ngày 1/7/2026. Đối tượng thụ hưởng là người dân thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên trên địa bàn, được phân nhóm ưu tiên theo kế hoạch của ngành y tế.

Tại chương trình, các chuyên gia cũng trực tiếp hướng dẫn người dân tra cứu lịch sử khám chữa bệnh thông qua Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, đồng thời giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, lịch tiêm chủng mở rộng, bổ sung Vitamin A cho trẻ em và các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Theo lãnh đạo phường Đại Mỗ, quá trình triển khai mô hình đặc biệt chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính, trẻ em và những người chưa thành thạo công nghệ nhằm bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận các tiện ích số.

Việc đưa “Sổ tay y tế Đại Mỗ số” vào hoạt động được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh và thúc đẩy quá trình hình thành công dân số ngay từ cơ sở.