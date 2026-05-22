OSP Group ra mắt trợ lý Kolia AI hỗ trợ theo dõi huyết áp tại nhà

Kolia tập trung xử lý những thao tác thường gây gián đoạn quá trình điều trị như quên đo huyết áp, bỏ sót thời gian uống thuốc hoặc ngại tổng hợp dữ liệu cho bác sĩ mỗi lần tái khám. Thay vì nhập liệu bằng tay, người dùng chỉ cần chụp ảnh màn hình máy đo huyết áp, đơn thuốc hoặc phiếu khám. Hệ thống AI phía sau tự nhận diện thông tin, phân loại dữ liệu và lưu trữ theo từng mốc thời gian.

Theo giới thiệu từ OSP AI, Kolia vận hành trên kiến trúc AI đa tác nhân với khả năng xử lý đồng thời dữ liệu hình ảnh, giọng nói và chỉ số sức khỏe. Sau khi phân tích, ứng dụng đưa ra nhắc nhở cá nhân hóa, theo dõi biến động huyết áp theo ngày và hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân thông qua các gợi ý liên quan tới sinh hoạt và dinh dưỡng.

Ứng dụng Kolia AI. Ảnh: Kolia

Điểm đáng chú ý nằm ở cách Kolia tiếp cận vai trò của AI trong y tế. Nhiều nền tảng chăm sóc sức khỏe hiện nay tập trung vào khả năng dự đoán hoặc thay thế tư vấn chuyên môn, trong khi Kolia chọn hướng hỗ trợ quản lý dữ liệu cá nhân và tăng tính kết nối giữa người bệnh với bác sĩ. Đại diện OSP AI cho biết ứng dụng không thực hiện chẩn đoán hay kê đơn, đồng thời không thay vai trò của nhân viên y tế. Hệ thống chủ yếu hỗ trợ chuẩn bị dữ liệu đầy đủ hơn trước các lần tái khám, giúp quá trình trao đổi diễn ra hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

Ngoài chức năng dành cho người dùng cá nhân, Kolia còn mở rộng sang mô hình chăm sóc sức khỏe gia đình. Ứng dụng cho phép chia sẻ dữ liệu với người thân từ xa, hỗ trợ theo dõi chỉ số sức khỏe và gửi cảnh báo khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Cách tiếp cận này phản ánh nhu cầu phổ biến tại nhiều gia đình hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh người lớn tuổi sống riêng hoặc con cái làm việc xa nhà.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt ngày 15/5 ở Hà Nội, ông Lê Quang Dũng cho biết Kolia được phát triển nhằm đồng hành cùng người dùng trong những hoạt động chăm sóc sức khỏe thường nhật như ghi nhớ lịch uống thuốc, theo dõi biến động cơ thể và duy trì kết nối với gia đình.

Kolia hoàn thiện sau 18 tháng nghiên cứu từ OSP AI, kế thừa nền tảng công nghệ và dữ liệu công nghệ thông tin từ OSP Group. Nhân dịp ra mắt, doanh nghiệp triển khai gói trải nghiệm Kolia Care miễn phí trong 6 tháng dành cho người đăng ký sớm, qua đó thúc đẩy thói quen theo dõi sức khỏe chủ động ngay tại nhà.