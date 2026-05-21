Apple Sports cập nhật thông tin World Cup 2026 tại Việt Nam

Ứng dụng Apple Sports từng ra mắt từ năm 2023 nhưng phạm vi hỗ trợ còn hạn chế. Sau đợt mở rộng mới, nền tảng phủ sóng khoảng 170 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam góp mặt trong danh sách hỗ trợ cho thấy Apple bắt đầu quan tâm sâu hơn tới nhóm người dùng yêu thể thao tại Đông Nam Á, đặc biệt sau giai đoạn bóng đá quốc tế liên tục tăng lượng xem trên thiết bị di động.

Phiên bản mới tập trung mạnh vào World Cup 2026. Người dùng có thể xem trước bảng đấu, danh sách đội tuyển tham dự cùng lịch thi đấu theo từng mốc thời gian. Apple Sports cho phép sắp xếp trận đấu dựa trên đội bóng yêu thích thay vì hiển thị dàn trải như nhiều ứng dụng cập nhật tỷ số hiện nay. Cách tiếp cận giúp quá trình theo dõi nhanh hơn, phù hợp thói quen xem bóng đá qua điện thoại.

Apple Sports đã có mặt trên App Store. Ảnh: Apple

Điểm đáng chú ý nằm ở giao diện nhánh đấu trực quan. Trong khi nhiều nền tảng chỉ hiển thị tỷ số theo dạng danh sách, Apple Sports đưa toàn bộ sơ đồ vòng knock-out lên màn hình với bố cục tối giản. Người xem dễ hình dung hành trình từng đội tuyển qua các vòng đấu. Ứng dụng cũng hiển thị đội hình chính thức theo vị trí trên sân, tạo cảm giác gần với trải nghiệm truyền hình trực tiếp.

Khi World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6, tỷ số trận đấu cập nhật theo thời gian thực ngay trên màn hình khóa iPhone hoặc Apple Watch. Người dùng còn có thể thêm widget theo dõi kết quả lên iPad hay MacBook. Apple tận dụng lợi thế đồng bộ hệ sinh thái để biến cập nhật tỷ số thành tính năng gắn liền trải nghiệm thiết bị thay vì hoạt động như ứng dụng độc lập.

Apple Sports duy trì phong cách thiết kế tối giản với cỡ chữ lớn, thao tác nhanh, dễ theo dõi. Nền tảng hỗ trợ nhiều môn thể thao như tennis, bóng rổ NBA, golf hay đua xe F1. Người dùng có thể chọn theo dõi riêng từng giải đấu lớn như Premier League, Champions League hoặc PGA Tour.

Dù vậy, giao diện tối giản cũng khiến lượng dữ liệu chuyên sâu chưa phong phú bằng nhiều ứng dụng thể thao lâu năm. Với bóng đá hay tennis, người dùng chưa thể xem lịch thi đấu theo nhiều ngày cụ thể. Một số thống kê nâng cao cũng chưa xuất hiện. Điều này cho thấy Apple Sports ưu tiên tốc độ tiếp cận thông tin thay vì phát triển theo hướng nền tảng phân tích chuyên sâu.

Tại các quốc gia sở hữu bản quyền phát sóng, Apple Sports còn cho phép chuyển nhanh sang Apple TV để xem trực tiếp trận đấu. Ứng dụng hiện phát hành miễn phí trên App Store, mở thêm lựa chọn theo dõi World Cup 2026 dành cho người dùng Việt Nam.