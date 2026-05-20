Game Fortnite trở lại App Store toàn cầu sau 5 năm

Fortnite bị loại khỏi App Store từ năm 2020 sau khi Epic Games tích hợp hệ thống thanh toán riêng trong ứng dụng, nhằm tránh khoản phí hoa hồng lên tới 30% mà Apple áp dụng. Động thái này đã châm ngòi cho một trong những vụ kiện chống độc quyền gây chú ý nhất trong ngành công nghệ, xoay quanh việc liệu Apple có đang kiểm soát quá mức hệ sinh thái iOS hay không.

Sau nhiều năm tranh chấp pháp lý tại nhiều khu vực, đến năm 2025, Fortnite đã bắt đầu quay trở lại App Store tại Mỹ. Hiện tại, Epic xác nhận trò chơi đã có mặt trở lại trên hầu hết các thị trường toàn cầu, cho phép người dùng iPhone và iPad tải và cập nhật trực tiếp từ kho ứng dụng của Apple như trước đây.

Úc trở thành ngoại lệ trong bức tranh toàn cầu

Dù quá trình “hồi sinh” đang diễn ra trên diện rộng, thị trường Úc lại là trường hợp đặc biệt khi Fortnite vẫn chưa được đưa trở lại App Store. Theo Epic Games, nguyên nhân xuất phát từ việc Apple tiếp tục áp dụng một số điều khoản mà tòa án Úc từng đánh giá là có dấu hiệu vi phạm cạnh tranh.

Fortnite sẽ có mặt trên thị trường toàn cầu trừ Úc

Do đó, Epic vẫn đang theo đuổi các thủ tục pháp lý tại quốc gia này, với mục tiêu buộc Apple thay đổi cách vận hành App Store theo hướng được cho là minh bạch và công bằng hơn. Khác với Mỹ, nơi trọng tâm tranh chấp chủ yếu xoay quanh mức phí và hệ thống thanh toán tại Úc, vụ việc được xem như một phép thử quan trọng đối với khung pháp lý về cạnh tranh trong nền kinh tế nền tảng.

Cuộc chiến không chỉ về Fortnite, mà về mô hình App Store

Epic Games cho rằng họ đang dần tạo được áp lực đáng kể lên Apple trong các tranh chấp pháp lý. Công ty kỳ vọng các tòa án có thể buộc Apple công khai chi phí vận hành thực tế của App Store, qua đó làm rõ cơ sở của mức phí hoa hồng hiện tại.

Fortnite trở lại App Store giữa “cuộc chiến” với Apple

Lập luận của Epic xoay quanh việc nếu các chi phí này được minh bạch, các cơ quan quản lý và chính phủ sẽ có thêm cơ sở để đánh giá lại mức phí mà Apple đang áp dụng đối với nhà phát triển ứng dụng trên toàn cầu. Ở góc độ rộng hơn, đây không chỉ là câu chuyện riêng của Fortnite mà còn phản ánh cuộc đối đầu mang tính biểu tượng giữa các nền tảng công nghệ lớn và cộng đồng nhà phát triển ứng dụng.

Áp lực tài chính và tái cấu trúc của Epic Games

Song song với các cuộc chiến pháp lý, Epic Games cũng đang đối mặt với những thách thức nội tại. Trong năm qua, công ty đã tiến hành cắt giảm hơn 1.000 nhân sự, tương đương khoảng 20-25% lực lượng lao động, trong khuôn khổ một đợt tái cấu trúc quy mô lớn.

Fortnite giữa sức ép doanh thu và chi phí vận hành

Cùng thời điểm, Epic cũng tạm dừng hoặc đóng cửa một số chế độ chơi trong Fortnite, bao gồm Fortnite Ballistic và Festival Battle Stage, đồng thời thông báo loại bỏ chế độ Rocket Racing trong thời gian tới. Những động thái này được xem là dấu hiệu cho thấy Epic đang tái phân bổ nguồn lực trong bối cảnh tăng trưởng người chơi có dấu hiệu chững lại, đặc biệt trên nền tảng di động.

Động lực từ thị trường di động toàn cầu

CEO Tim Sweeney thừa nhận lượng người chơi Fortnite đang có xu hướng giảm, trong đó thị trường di động là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt. Đây cũng từng là nền tảng giúp Fortnite đạt được độ phủ toàn cầu mạnh mẽ trong giai đoạn cao điểm.

Fornite trở lại App Store là nước đi chiến lược mới

Việc quay trở lại App Store vì thế không chỉ mang ý nghĩa pháp lý, mà còn là một bước đi chiến lược nhằm khôi phục khả năng tiếp cận hàng triệu người dùng iOS trên toàn thế giới. Epic cũng cho biết công ty đang trong giai đoạn đầu tối ưu Fortnite cho hệ sinh thái hàng tỷ thiết bị di động, đồng thời tiếp tục mở rộng các kênh phân phối khác như cửa hàng ứng dụng riêng, nền tảng cloud gaming và các hệ thống đa nền tảng.

Sự trở lại của Fortnite trên App Store toàn cầu đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều năm đối đầu giữa Epic Games và Apple. Tuy nhiên, việc Úc vẫn nằm ngoài cuộc cho thấy cuộc chiến pháp lý này chưa thực sự khép lại.

Trong ngắn hạn, người dùng iOS tại phần lớn quốc gia có thể quay lại trải nghiệm Fortnite theo cách quen thuộc. Nhưng ở tầm rộng hơn, đây vẫn là một phần của cuộc tranh luận lớn về quyền lực nền tảng, mức phí ứng dụng và tương lai của các kho ứng dụng số trên toàn cầu.