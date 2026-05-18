Khai mạc Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Sáng ngày 18/5, chợ công nghệ Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng AI được khai mạc tại Sàn Giao dịch khoa học và công nghệ (24 Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Techmart 2026 sẽ kéo dài trong 3 ngày, từ 18 – 20/5.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện do Cục Thông tin, Thống kê chỉ đạo; Viện Thống kê và Đánh giá khoa học tổ chức, với sự phối hợp của Hội Tự động hoá Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chi hội Doanh nhân Xúc tiến Thương mại Quốc tế, Viện Phát triển bền vững và Kinh tế số, Trung tâm Giao dịch Công nghệ Xanh, Đổi mới Sáng tạo và Phát triển Bền vững.

Phát biểu khai mạc Techmart 2026, Thứ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cho biết, Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg về Danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, là cơ sở quan trọng để các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp ứng dụng định vị lại vai trò của AI trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ thời gian tới.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang trở thành công nghệ nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng AI được tổ chức nhằm tạo không gian kết nối giữa doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và cơ quan quản lý; đồng thời giới thiệu các công nghệ, nền tảng, giải pháp và sản phẩm AI có tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực.

Đây là Techmart đầu tiên về sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo được tổ chức tại Sàn Giao dịch khoa học và công nghệ. Sự kiện góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai AI trong thực tiễn, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Techmart 2026 quy tụ 19 đơn vị tham gia với hơn 20 gian hàng công nghệ, trưng bày và giới thiệu hơn 40 kết quả nghiên cứu, sản phẩm, thiết bị và giải pháp ứng dụng AI trong các lĩnh vực trọng tâm: Tự động hóa và sản xuất thông minh; Robot và điều khiển thông minh; Chính phủ số, hành chính công; Phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định; Chuyển đổi số doanh nghiệp; Các nền tảng AI phục vụ giáo dục, y tế và dịch vụ.

Các đơn vị tham gia sẽ trình diễn công nghệ, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ, đồng thời được hỗ trợ miễn phí mặt bằng gian hàng. Bên cạnh hoạt động trưng bày, sự kiện còn tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, tư vấn giải pháp và ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Đắc Hiến phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ Techmart 2026, cũng sẽ diễn ra các hoạt động: Hội thảo khoa học “Ứng dụng AI trong tự động hoá, sản xuất thông minh”; Hội thảo khoa học “Kết nối cung cầu công nghệ về sản phẩm ứng dụng AI”; Trình diễn công nghệ AI Robot; Trình diễn giải pháp Kiosk hành chính công; Hoạt động kết nối giao thương, tư vấn và ký kết hợp tác.

Theo ông Trần Đắc Hiến - Cục trưởng Cục Thông tin, Thống kê, nhiều sản phẩm AI do người Việt phát triển đang tạo ra tác động tích cực đối với sự phát triển và tiến bộ xã hội. Vì vậy, Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng AI không chỉ là dịp kết nối các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực AI mà còn góp phần quảng bá các sản phẩm ứng dụng AI trong và ngoài nước, khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ AI của Việt Nam.