Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không còn chỉ là lĩnh vực hỗ trợ phát triển mà đã trở thành nền tảng, động lực và đột phá chiến lược hàng đầu để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, công nghệ lượng tử và sản xuất thông minh đang làm thay đổi sâu sắc mô hình phát triển kinh tế toàn cầu. Quốc gia nào làm chủ công nghệ sẽ có lợi thế cạnh tranh, nâng cao năng lực tự chủ và phát triển bền vững.

Thủ tướng cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW, xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, nhiều tham luận tập trung vào định hướng làm chủ công nghệ lõi, phát triển nền tảng số và thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam trong các lĩnh vực điện toán đám mây, an ninh mạng, bán dẫn, AI và công nghệ lượng tử.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, địa phương đóng vai trò hạt nhân trong phát triển khoa học công nghệ và triển khai công nghệ chiến lược. Theo đó, các sản phẩm công nghệ chiến lược phải có giá trị gia tăng cao, khả năng thương mại hóa, tỷ lệ nội địa hóa lớn và đóng góp trực tiếp cho tăng năng suất lao động.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học phải trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Các bộ, ngành cần nhanh chóng xây dựng cơ chế đặt hàng doanh nghiệp, viện, trường phát triển công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Thủ tướng cũng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” về cơ chế tài chính cho khoa học công nghệ, ưu tiên nguồn lực cho công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và doanh nghiệp công nghệ; đồng thời thúc đẩy phát triển quỹ đầu tư mạo hiểm và thị trường vốn cho đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển mạnh từ tư duy “làm cho có” sang tư duy tạo ra sản phẩm thực chất, giá trị thực chất và hiệu quả thực chất. Mọi nhiệm vụ khoa học công nghệ phải hướng tới giải quyết các bài toán lớn của đất nước, lấy hiệu quả ứng dụng và khả năng thương mại hóa làm thước đo đánh giá.

Khẳng định phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số, Thủ tướng Lê Minh Hưng kêu gọi đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ và toàn xã hội tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến để từng bước làm chủ các công nghệ chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ quốc gia và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.