Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh gửi Thư chúc mừng Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh.

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ VHTTDL và với tình cảm cá nhân, tôi thân ái gửi đến các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý KHCN của Bộ VHTTDL những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh, giàu mạnh.

Đối với ngành Văn hoá, Thông tin, Thể thao, Du lịch, phát triển Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo , chuyển đổi số chính là nhằm tạo dựng không gian mới, xung lực mới, động lực bứt phá cho phát triển văn hoá và các lĩnh vực của ngành, đúng như Nghị quyết số 80-NQ/TW, ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam đã khẳng định. Đồng thời phát triển văn hoá cũng chính là nền tảng, là động lực của phát triển bền vững đất nước.

Vì vậy, tập trung phát triển, ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhất quán, trong đó các nhà khoa học là nhân tố then chốt.

Bộ VHTTDL trân trọng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của ngành trong thời gian qua. Bộ sẽ quan tâm, chỉ đạo, tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đội ngũ các nhà khoa học trong toàn ngành, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên các lĩnh vực của ngành.

Tôi tin tưởng rằng, với trí tuệ, tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cao đối với ngành, với đất nước, đội ngũ các nhà khoa học sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, chủ động nghiên cứu, tham mưu và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo , chuyển đổi số, góp phần tạo động lực mới để ngành văn hoá, thông tin, thể thao và du lịch tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Kính chúc các đồng chí và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!