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LG tiếp tục chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ

Anh Thái
Anh Thái
14:37 | 16/11/2026
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Theo đó, chương trình sẽ bắt đầu từ nay đến hết ngày 31/12/2026, bao gồm các chính sách bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa đặc biệt cho toàn bộ các thiết bị chính hãng bị hư hỏng do ngập lụt, giúp người dân nhanh chóng ổn định lại sinh hoạt hằng ngày.
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LG triển khai chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ”

Chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ” năm 2026 tổ chức hoạt động kiểm tra, bảo hành thiết bị cho người dân vùng lũ lụt

Cụ thể, chương trình được triển khai tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão lũ từ tháng 11/2026, bao gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh thành trên cả nước. Danh mục sản phẩm được hỗ trợ bao gồm 14 nhóm thiết bị: TV, màn hình máy tính, máy tính xách tay/để bàn, hệ thống loa, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo thông minh, máy rửa bát và lò vi sóng.

Đối với sản phẩm còn hạn bảo hành, LG miễn phí 100% chi phí nhân công, vệ sinh, vận chuyển và linh kiện thay thế (riêng màn hình giảm 30%). Với sản phẩm hết hạn bảo hành, khách hàng được miễn 100% công sửa chữa và giảm 50% giá linh kiện (màn hình giảm 30%). Trong trường hợp thiết bị hư hại quá nặng, không thể khôi phục hoặc thiếu linh kiện thay thế, LG áp dụng chính sách trợ giá 50% giúp người dân mua sản phẩm mới thay thế.

LG triển khai chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ”LG triển khai chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ”
Nhân viên LG hướng dẫn người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ đăng ký chương trình, sớm ổn định sinh hoạt

Chính sách ưu đãi này được áp dụng rộng rãi cho cả người tiêu dùng cuối cùng và hệ thống đại lý LG đối với các sản phẩm hỏng hóc do bão lũ và chưa qua can thiệp kỹ thuật từ bên thứ ba. Bên cạnh đó, LG cũng phối hợp với các đại lý để kiểm tra, đánh giá tình trạng hàng hóa tồn kho bị ảnh hưởng, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp nhất.

Chương trình năm nay được tiếp nối chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực mà LG Electronics Việt Nam đã thực hiện suốt những năm qua. Đó là chương trình bảo hành đặc biệt tại 24 tỉnh thành miền Bắc sau cơn bão Yagi năm 2024. Năm 2025, chương trình được mở rộng tới 11 tỉnh thành khu vực miền Trung, hỗ trợ phục hồi hàng nghìn thiết bị hư hại. Những cá nhân được hỗ trợ cũng bày tỏ sự an tâm khi được các chuyên viên từ LG sửa chữa thiết bị ngay tại nhà, qua đó giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt với những hộ gia đình ở khu vực xa trung tâm hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

LG triển khai chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ”

Mỗi sản phẩm đều được các kỹ thuật viên kiểm tra tỉ mỉ theo quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa vào vận hành lại

Mọi công đoạn sửa chữa đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và khả năng vận hành lâu dài. Thiết bị ngấm nước sẽ được các kỹ thuật viên tháo rời hoàn toàn, sấy khô và làm sạch kỹ càng trước khi kiểm tra chuyên sâu các linh kiện cốt lõi.

Năm nay, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LG Electronics Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Thông qua việc sửa chữa và hỗ trợ thay thế các thiết bị gia dụng thiết yếu, LG góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và giúp các gia đình sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai.

Đây cũng là cách mà LG đưa tinh thần “Life’s Good” và cam kết “Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người” vào những hỗ trợ thiết thực dành cho cộng đồng.

Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng miễn phí 1800-1503, truy cập website www.lg.com/vn/tro-giup hoặc Zalo chính thức LG Electronics Vietnam để được hỗ trợ. Thời gian thực hiện dịch vụ có thể thay đổi tùy theo điều kiện giao thông, điện, nước và Internet tại từng địa phương.

LG LG chung tay sẻ chia LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ chung tay hỗ trợ đồng bào chương trình sửa chữa đặc biệt

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,450 ▼100K
Vàng 99.99 12,600 ▼100K
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 16/11/2026 17:45
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Cập nhật: 16/11/2026 17:45

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