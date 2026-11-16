LG tiếp tục chung tay sẻ chia với bà con vùng lũ

Chương trình “LG chung tay sẻ chia, hỗ trợ đồng bào tại vùng lũ” năm 2026 tổ chức hoạt động kiểm tra, bảo hành thiết bị cho người dân vùng lũ lụt

Cụ thể, chương trình được triển khai tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt bão lũ từ tháng 11/2026, bao gồm: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và các tỉnh thành trên cả nước. Danh mục sản phẩm được hỗ trợ bao gồm 14 nhóm thiết bị: TV, màn hình máy tính, máy tính xách tay/để bàn, hệ thống loa, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy lọc không khí, máy hút ẩm, máy hút bụi, máy giặt, máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo thông minh, máy rửa bát và lò vi sóng.

Đối với sản phẩm còn hạn bảo hành, LG miễn phí 100% chi phí nhân công, vệ sinh, vận chuyển và linh kiện thay thế (riêng màn hình giảm 30%). Với sản phẩm hết hạn bảo hành, khách hàng được miễn 100% công sửa chữa và giảm 50% giá linh kiện (màn hình giảm 30%). Trong trường hợp thiết bị hư hại quá nặng, không thể khôi phục hoặc thiếu linh kiện thay thế, LG áp dụng chính sách trợ giá 50% giúp người dân mua sản phẩm mới thay thế.

Nhân viên LG hướng dẫn người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ đăng ký chương trình, sớm ổn định sinh hoạt

Chính sách ưu đãi này được áp dụng rộng rãi cho cả người tiêu dùng cuối cùng và hệ thống đại lý LG đối với các sản phẩm hỏng hóc do bão lũ và chưa qua can thiệp kỹ thuật từ bên thứ ba. Bên cạnh đó, LG cũng phối hợp với các đại lý để kiểm tra, đánh giá tình trạng hàng hóa tồn kho bị ảnh hưởng, từ đó đưa ra giải pháp khắc phục phù hợp nhất.

Chương trình năm nay được tiếp nối chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực mà LG Electronics Việt Nam đã thực hiện suốt những năm qua. Đó là chương trình bảo hành đặc biệt tại 24 tỉnh thành miền Bắc sau cơn bão Yagi năm 2024. Năm 2025, chương trình được mở rộng tới 11 tỉnh thành khu vực miền Trung, hỗ trợ phục hồi hàng nghìn thiết bị hư hại. Những cá nhân được hỗ trợ cũng bày tỏ sự an tâm khi được các chuyên viên từ LG sửa chữa thiết bị ngay tại nhà, qua đó giảm bớt khó khăn trong việc di chuyển, đặc biệt với những hộ gia đình ở khu vực xa trung tâm hoặc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Mỗi sản phẩm đều được các kỹ thuật viên kiểm tra tỉ mỉ theo quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa vào vận hành lại

Mọi công đoạn sửa chữa đều tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn và khả năng vận hành lâu dài. Thiết bị ngấm nước sẽ được các kỹ thuật viên tháo rời hoàn toàn, sấy khô và làm sạch kỹ càng trước khi kiểm tra chuyên sâu các linh kiện cốt lõi.

Năm nay, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp LG Electronics Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Thông qua việc sửa chữa và hỗ trợ thay thế các thiết bị gia dụng thiết yếu, LG góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí và giúp các gia đình sớm ổn định sinh hoạt sau thiên tai.

Đây cũng là cách mà LG đưa tinh thần “Life’s Good” và cam kết “Better Life for All – Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người” vào những hỗ trợ thiết thực dành cho cộng đồng.

Khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng miễn phí 1800-1503, truy cập website www.lg.com/vn/tro-giup hoặc Zalo chính thức LG Electronics Vietnam để được hỗ trợ. Thời gian thực hiện dịch vụ có thể thay đổi tùy theo điều kiện giao thông, điện, nước và Internet tại từng địa phương.