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HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

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11:14 | 16/11/2026
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HANOISME và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, tập trung kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, liên kết chuỗi giá trị và hỗ trợ doanh nghiệp hai địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh.
Vietnamobile và HANOISME hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Vừa qua, tại Huế, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME) và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra cơ hội tăng cường liên kết và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương phát triển.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Mạc Quốc Anh, đại diện lãnh đạo HANOISME, nhấn mạnh hoạt động hợp tác cần bám sát nhu cầu của hội viên, hướng tới những lợi ích thiết thực. Theo đó, ông đề xuất bốn nhóm nội dung trọng tâm.

HANOISME thúc đẩy liên kết doanh nghiệp Hà Nội và Huế

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác

Trước hết là kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Hai Hiệp hội sẽ phối hợp tìm hiểu nhu cầu hội viên, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối các đơn vị cung ứng và phân phối. Qua đó, doanh nghiệp Hà Nội có thêm cơ hội tiếp cận thị trường Huế, trong khi doanh nghiệp Huế có điều kiện mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thủ đô.

Về hợp tác đầu tư và liên kết chuỗi giá trị, hai bên phối hợp giới thiệu cơ hội trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp và những ngành phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Hoạt động này hướng tới tăng cường khả năng bổ trợ giữa các doanh nghiệp về nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, thị trường và năng lực triển khai dự án.

Nội dung thứ ba tập trung nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nhân lực, hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động được định hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Nhóm nội dung thứ tư là xây dựng cơ chế phối hợp giữa hai Hiệp hội. Theo đó, hai bên cần thống nhất đầu mối, duy trì trao đổi thông tin, tiếp nhận nhu cầu hợp tác và giới thiệu đối tác phù hợp. Những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp sẽ được tổng hợp để phối hợp hỗ trợ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Kết quả từng chương trình cũng cần được theo dõi, đánh giá để kịp thời điều chỉnh.

Về lộ trình triển khai, HANOISME đề nghị hai bên sớm xây dựng danh mục nhu cầu hợp tác của hội viên, lựa chọn các nội dung ưu tiên, đồng thời chủ động kết nối doanh nghiệp và đối tác có tiềm năng.

Dịp này, GS.TS. Mạc Quốc Anh ghi nhận những đóng góp tích cực của Văn Phú, doanh nghiệp hội viên trong các hoạt động của Hiệp hội và công tác an sinh xã hội; đồng thời ghi nhận vai trò của ông Tô Như Toàn, Chủ tịch Văn Phú, Phó Chủ tịch HANOISME trong quá trình tham gia, đồng hành cùng các hoạt động chung.

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HANOISME và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế được kỳ vọng tạo nền tảng thúc đẩy liên kết kinh tế giữa hai địa phương.

Thông qua các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư, những mối quan hệ ban đầu có cơ hội phát triển thành hợp đồng kinh doanh, dự án đầu tư và quan hệ đối tác lâu dài, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội và Huế.

HANOISME Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 16/11/2026 13:00
AJC Giá mua Giá bán
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Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
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Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

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Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hà Nội: Trường THPT Liên Hà đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

AIROC 2026: Học sinh dùng robot giải bài toán ô nhiễm trong đô thị thông minh

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

25 đại học được chọn phát triển phòng thí nghiệm bán dẫn

Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

Đắk Lắk khởi công nhà máy điện gió công suất 15 MW

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Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

Online Friday 2026: Bán lẻ trực tuyến có thể đạt 37,8 tỷ USD

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

EU áp thuế ống đồng Việt Nam cao nhất 14,4%

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

AEON khai trương trung tâm thương mại 130.000 m² tại Quảng Ninh

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

SeABank ra mắt thẻ VISA FlexCard hoàn tiền đến 15%

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Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Sự cố liên lạc khiến hơn 4.700 chuyến bay tại Mỹ bị hủy

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

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Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

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Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game