Vietnamobile và HANOISME hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp công nghệ viễn thông và tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp SMEs Thủ đô, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Theo nội dung hợp tác, Vietnamobile và HANOISME sẽ phối hợp triển khai nhiều hoạt động trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận các giải pháp công nghệ và viễn thông phù hợp; tổ chức hội thảo, đào tạo về chuyển đổi số và AI; thúc đẩy kết nối giao thương; xây dựng các chương trình ưu đãi dành riêng cho SMEs; đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

GS.TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ ký kết, GS.TS. Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác giữa HANOISME và Vietnamobile là dấu mốc có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần đồng hành, liên kết và cùng phát triển giữa cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô với các đối tác trong lĩnh vực công nghệ, viễn thông và dịch vụ số.

Theo GS.TS. Mạc Quốc Anh, trong giai đoạn hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể phát triển đơn lẻ mà cần được đặt trong một hệ sinh thái liên kết rộng lớn hơn, nơi có sự tham gia của hiệp hội, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức tài chính, cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo, truyền thông và các đối tác xã hội.

Ông cho rằng, sự hợp tác giữa HANOISME và Vietnamobile không chỉ dừng ở biên bản ghi nhớ mà hướng tới cam kết hành động thực chất, giúp doanh nghiệp hội viên tiếp cận các giải pháp số phù hợp để nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí và tăng năng lực cạnh tranh.

Bà Nguyễn Hiền Phương - Tổng Giám đốc Vietnamobile phát biểu tại sự kiện.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, thông qua chương trình hợp tác này, các doanh nghiệp hội viên HANOISME sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các giải pháp viễn thông, công nghệ và chuyển đổi số phù hợp, qua đó nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí, mở rộng kết nối thị trường và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh”, GS.TS. Mạc Quốc Anh chia sẻ.

Về phía Vietnamobile, bà Nguyễn Hiền Phương – Tổng Giám đốc Vietnamobile cho biết doanh nghiệp đang từng bước chuyển mình từ nhà mạng viễn thông truyền thống sang mô hình Techco – doanh nghiệp công nghệ lấy dữ liệu và AI làm nền tảng tăng trưởng.

Theo bà Nguyễn Hiền Phương, trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh chóng, doanh nghiệp hiện không chỉ cung cấp hạ tầng kết nối mà còn nối, mà còn đồng hành sâu hơn cùng doanh nghiệp trong vận hành, quản trị và tăng trưởng bằng công nghệ.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HANOISME).

Đại diện Vietnamobile cho biết, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp khó khăn trong chuyển đổi số do hạn chế về nguồn lực tài chính, thiếu đội ngũ công nghệ chuyên trách và chưa xác định được lộ trình phù hợp. Do đó, Vietnamobile định hướng hỗ trợ doanh nghiệp bắt đầu chuyển đổi số từ những bài toán vận hành cụ thể, dễ triển khai và tạo ra hiệu quả thực tế thay vì đầu tư dàn trải hoặc chạy theo xu hướng.

Hiện nay, Vietnamobile đang tập trung phát triển ba nhóm giải pháp dành cho SMEs gồm: SME360 – nền tảng quản trị doanh nghiệp toàn diện giúp chuẩn hóa quy trình và tối ưu vận hành; InsightOS – nền tảng dữ liệu và AI hỗ trợ phân tích dữ liệu và nâng cao năng lực ra quyết định theo thời gian thực; CareLink – nền tảng y tế số hỗ trợ phòng khám và cơ sở y tế nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả vận hành.

Thông qua các nền tảng này, Vietnamobile kỳ vọng có thể đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ ở kết nối viễn thông mà còn trong các bài toán thực tiễn về quản trị, vận hành và tăng trưởng trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh chuyển đổi số, Vietnamobile cũng cho biết sẽ phối hợp cùng HANOISME thúc đẩy các hoạt động liên quan đến đổi mới sáng tạo, ESG và phát triển bền vững - những yếu tố ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp hiện đại.