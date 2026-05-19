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Doanh nghiệp phía Nam tìm lời giải hạ tầng số tại DCCI Summit 2026

Đào Công

Đào Công

11:18 | 19/05/2026
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DCCI Summit 2026 tại TP. Hồ Chí Minh sẽ diễn ra ngày 16/6, tiếp tục mang đến diễn đàn chuyên sâu về hạ tầng số AI, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây cho cộng đồng doanh nghiệp phía Nam, trong bối cảnh Tp. Hồ Chí Minh đang tăng tốc theo định hướng kinh tế số chiếm từ 30 đến 40% GRDP vào năm 2030.
Kiến nghị giao Bộ KH&CN xây hạ tầng AI quốc gia Trung tâm dữ liệu AI gia tăng tiêu thụ điện, ngành điện Việt Nam chịu sức ép lớn Việt Nam muốn dẫn đầu AI nhưng hạ tầng vẫn là điểm nghẽn

Hạ tầng quyết định giới hạn của AI

Trong nhiều năm qua, trọng tâm thảo luận về chuyển đổi số tại doanh nghiệp Việt Nam thường xoay quanh ứng dụng, phần mềm và các nền tảng vận hành thông minh. Tuy nhiên, giới công nghệ ngày càng nhận ra điều mà trước đây ít được đặt lên bàn thảo luận, mọi ứng dụng thông minh đều đứng trên một nền tảng hạ tầng cụ thể, và chính chất lượng của nền tảng đó quyết định giới hạn năng lực AI mà doanh nghiệp có thể khai thác.

Đây là bài toán đặc biệt rõ tại TP. Hồ Chí Minh, thành phố tập trung nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ, thương mại điện tử, logistics, bất động sản, sản xuất và dịch vụ. Các lĩnh vực trên đều có khối lượng dữ liệu lớn, tần suất giao dịch cao và yêu cầu phản hồi gần như theo thời gian thực. Với các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường đó, giá trị thực của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu, năng lực tính toán, độ trễ kết nối, khả năng bảo mật và mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống hạ tầng vận hành phía sau.

DCCI Summit mang đến những góc nhìn mới mẻ cho bài toán hạ tầng phục vụ AI
DCCI Summit mang đến những góc nhìn mới cho bài toán hạ tầng phục vụ AI

Trọng tâm của chuyển đổi số vì vậy đang dịch chuyển xuống lớp hạ tầng, khi chính năng lực của nền tảng dữ liệu, điện toán và kết nối mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể triển khai AI đến đâu và hiệu quả đến mức nào. Doanh nghiệp nào xây dựng được hạ tầng đủ mạnh, đủ an toàn và đủ linh hoạt để xử lý khối lượng dữ liệu lớn, duy trì vận hành liên tục thì mới thực sự khai thác được tiềm năng AI trong thực tế kinh doanh, còn doanh nghiệp nào bỏ qua lớp nền tảng này, dù đầu tư vào ứng dụng thông minh đến đâu, cũng tự biến hạ tầng của mình thành nút thắt kìm hãm toàn bộ hệ thống.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm từ 30 đến 40% GRDP, song hành với định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ hiện đại. Mục tiêu tham vọng đó đặt ra yêu cầu cụ thể về hạ tầng số bên dưới, bởi không có trung tâm dữ liệu đủ năng lực, không có nền tảng điện toán đám mây đủ linh hoạt thì mọi tham vọng về kinh tế số cũng chỉ dừng lại ở kế hoạch trên giấy.

Các tín hiệu thị trường gần đây cho thấy khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bao gồm hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hệ thống GPU, nguồn điện và các hạng mục kỹ thuật chuyên biệt. Tín hiệu đó xác nhận rằng thị trường hạ tầng số phía Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô và chất lượng yêu cầu cao hơn rõ rệt so với trước.

Viettel phát triển trung tâm dữ liệu
Viettel phát triển trung tâm dữ liệu 'khủng', tích hợp hạ tầng riêng cho AI

Một trong những vấn đề trọng tâm tại DCCI Summit 2026 là mối quan hệ giữa nhu cầu mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI và áp lực tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Trung tâm dữ liệu thuộc nhóm hạ tầng tiêu thụ điện năng lớn nhất trong hệ sinh thái công nghệ, và mức tiêu thụ đó càng tăng nhanh hơn khi các tác vụ AI đòi hỏi mật độ tính toán cao hơn, hệ thống GPU mạnh hơn cùng với năng lực làm mát phức tạp hơn nhiều lần.

Câu chuyện hạ tầng cho AI đã vượt ra ngoài bài toán tốc độ hay dung lượng, khi cả doanh nghiệp vận hành hạ tầng lẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đều cần đặt câu hỏi thực tế hơn về việc xây dựng trung tâm dữ liệu thế hệ mới theo hướng vừa đáp ứng tăng trưởng tính toán vừa đạt hiệu quả năng lượng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải tìm ra hướng đi phù hợp ngay từ giai đoạn lập kế hoạch đầu tư, bởi một khi hướng thiết kế ban đầu đi lệch mục tiêu bền vững, chi phí điều chỉnh về sau sẽ lớn hơn nhiều so với việc tính toán đúng ngay từ đầu.

DCCI Summit 2026 bàn chuyện hạ tầng của doanh nghiệp

DCCI Summit 2026 tiếp nối thành công của phiên bản năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh với hơn 1.000 người tham dự. Điểm khác biệt của sự kiện năm nay là nội dung thảo luận được thiết kế hướng vào những vấn đề thực tế mà doanh nghiệp đang đối mặt hàng ngày, thay vì dừng ở cập nhật xu hướng công nghệ chung chung.

Sự kiện DCCI Summit tại TP. Hồ Chí Minh năm 2025 thu hút hơn 1.000 người tham dự
Sự kiện DCCI Summit tại TP. Hồ Chí Minh năm 2025 thu hút hơn 1.000 người tham dự

Khi lượng dữ liệu tăng nhanh, mô hình hạ tầng nào phù hợp để doanh nghiệp vừa mở rộng hệ thống vừa duy trì hoạt động liên tục? Khi AI bắt đầu đi vào các quy trình kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì về năng lực tính toán, lưu trữ, bảo mật và quản trị dữ liệu? Khi chi phí năng lượng leo thang thành áp lực tài chính thực sự, trung tâm dữ liệu thế hệ mới cần được thiết kế theo hướng nào?

Việt Nam đứng thứ 5 trong nhóm 6 quốc gia AI hàng đầu Đông Nam Á
Việt Nam đứng thứ 5 trong nhóm 6 quốc gia AI hàng đầu Đông Nam Á

Tại thị trường phía Nam, địa bàn có tốc độ thay đổi nhu cầu khách hàng nhanh và sức ép cạnh tranh luôn duy trì ở mức cao, hạ tầng số ngày càng giữ vai trò như một năng lực kinh doanh cốt lõi mà doanh nghiệp không thể xem nhẹ. Một hệ thống điện toán đám mây linh hoạt giúp doanh nghiệp đưa dịch vụ ra thị trường nhanh hơn, một nền tảng dữ liệu an toàn nâng cao khả năng khai thác AI trong vận hành, còn một trung tâm dữ liệu vận hành hiệu quả giúp kiểm soát chi phí dài hạn và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.

DCCI Summit 2026 tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/6 tới, mang ý nghĩa vượt ra ngoài một diễn đàn công nghệ, đây chính là dịp để doanh nghiệp phía Nam rà soát toàn bộ nền tảng hạ tầng của mình trước một giai đoạn tăng trưởng mà dữ liệu, AI và hiệu quả vận hành sẽ là lợi thế cạnh tranh cụ thể trên thị trường. Doanh nghiệp nào chủ động đầu tư đúng vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng bền vững từ bây giờ sẽ có điểm tựa đủ mạnh để tăng tốc trong kỷ nguyên mới..

Độc giả quan tâm đăng ký tham dự tại đây.

DCCI Summit 2026 tại Hà Nội: Những con số đáng chú ý

Sự kiện Data Center & Cloud Infrastructure Summit 2026 do Viettel IDC tổ chức tại Hà Nội quy tụ gần 2.000 khách mời cùng hơn 30 đối tác công nghệ trong và ngoài nước, trở thành diễn đàn hạ tầng số lớn nhất miền Bắc trong năm nay. Thị trường trung tâm dữ liệu toàn cầu dự báo đạt 627,4 tỷ USD vào năm 2030, riêng khu vực châu Á - Thái Bình Dương chiếm 174,8 tỷ USD, trong khi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 14,2%, xếp vào nhóm thị trường tăng nhanh nhất khu vực.

Các chuyên gia tại hội nghị chỉ ra rằng dù trung tâm dữ liệu phục vụ AI hiện chiếm chưa đến 1% về số lượng trên toàn cầu, nhóm hạ tầng này đã tiêu thụ tới 25% tổng điện năng của toàn hệ thống, phản ánh mức độ thay đổi cấu trúc vật lý mà AI đang tạo ra.

Về xu hướng Cloud, 69% doanh nghiệp đang cân nhắc chuyển một phần khối lượng công việc từ public cloud sang private cloud, trong khi thị trường đám mây chủ quyền dạng hạ tầng dịch vụ dự báo đạt 80 tỷ USD trong năm 2026.

Việt Nam xếp thứ 45 toàn cầu trong AI Readiness Index nhưng đứng thứ 6 thế giới về mức độ tin tưởng và chấp nhận AI theo WIN World AI Index 2025. Theo đánh giá của EY Việt Nam tại hội nghị, hạn chế lớn nhất vẫn là năng lực thực thi.
DCCI Summit 2026 hạ tầng số Việt Nam Viettel IDC hạ tầng AI Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,870 14,200
Miếng SJC Nghệ An 13,870 14,200
Miếng SJC Thái Bình 13,870 14,200
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 14,100
Trang sức 99.9 13,380 13,980
Trang sức 99.99 13,390 13,990
Vàng 99.9 12,900
Vàng 99.99 13,060
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 139 14,202
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 139 14,203
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 139
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 1,391
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 133 138
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 136,634
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 10,366
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 93,999
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 84,338
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 80,612
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 57,702
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 139 142
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POCO X8s, thành viên mới của gia đình POCO X Series có gì?

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Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

Lockheed Martin hé lộ 7 công nghệ định hình quốc phòng tương lai

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

7 phát bắn tỉa xa nhất thế giới từng được ghi nhận

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

ATC 2026 đưa công nghệ truyền thông tiên tiến thế giới về Quy Nhơn

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Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay chiến đấu không người lái U740 Valkyrie

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GRECO 2026: Kết nối công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi xanh tại TP.HCM

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

EVN ký hợp đồng thiết bị hơn 4.462 tỷ đồng cho thủy điện tích năng Bác Ái

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Lưới điện khu vực Mỹ Tho xuất hiện cảnh báo tải trước dự án 923 tỷ đồng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

Mỹ dự kiến tài trợ 389 triệu USD cho nghiên cứu bán dẫn năng lượng

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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

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MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

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