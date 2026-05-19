Doanh nghiệp phía Nam tìm lời giải hạ tầng số tại DCCI Summit 2026

Hạ tầng quyết định giới hạn của AI

Trong nhiều năm qua, trọng tâm thảo luận về chuyển đổi số tại doanh nghiệp Việt Nam thường xoay quanh ứng dụng, phần mềm và các nền tảng vận hành thông minh. Tuy nhiên, giới công nghệ ngày càng nhận ra điều mà trước đây ít được đặt lên bàn thảo luận, mọi ứng dụng thông minh đều đứng trên một nền tảng hạ tầng cụ thể, và chính chất lượng của nền tảng đó quyết định giới hạn năng lực AI mà doanh nghiệp có thể khai thác.

Đây là bài toán đặc biệt rõ tại TP. Hồ Chí Minh, thành phố tập trung nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bán lẻ, thương mại điện tử, logistics, bất động sản, sản xuất và dịch vụ. Các lĩnh vực trên đều có khối lượng dữ liệu lớn, tần suất giao dịch cao và yêu cầu phản hồi gần như theo thời gian thực. Với các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường đó, giá trị thực của AI phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng dữ liệu, năng lực tính toán, độ trễ kết nối, khả năng bảo mật và mức độ sẵn sàng của toàn bộ hệ thống hạ tầng vận hành phía sau.

DCCI Summit mang đến những góc nhìn mới cho bài toán hạ tầng phục vụ AI

Trọng tâm của chuyển đổi số vì vậy đang dịch chuyển xuống lớp hạ tầng, khi chính năng lực của nền tảng dữ liệu, điện toán và kết nối mới là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể triển khai AI đến đâu và hiệu quả đến mức nào. Doanh nghiệp nào xây dựng được hạ tầng đủ mạnh, đủ an toàn và đủ linh hoạt để xử lý khối lượng dữ liệu lớn, duy trì vận hành liên tục thì mới thực sự khai thác được tiềm năng AI trong thực tế kinh doanh, còn doanh nghiệp nào bỏ qua lớp nền tảng này, dù đầu tư vào ứng dụng thông minh đến đâu, cũng tự biến hạ tầng của mình thành nút thắt kìm hãm toàn bộ hệ thống.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm từ 30 đến 40% GRDP, song hành với định hướng phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, logistics, y tế, giáo dục và dịch vụ hiện đại. Mục tiêu tham vọng đó đặt ra yêu cầu cụ thể về hạ tầng số bên dưới, bởi không có trung tâm dữ liệu đủ năng lực, không có nền tảng điện toán đám mây đủ linh hoạt thì mọi tham vọng về kinh tế số cũng chỉ dừng lại ở kế hoạch trên giấy.

Các tín hiệu thị trường gần đây cho thấy khu vực phía Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh, đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với các dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn, bao gồm hạ tầng tính toán hiệu năng cao, hệ thống GPU, nguồn điện và các hạng mục kỹ thuật chuyên biệt. Tín hiệu đó xác nhận rằng thị trường hạ tầng số phía Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô và chất lượng yêu cầu cao hơn rõ rệt so với trước.

Một trong những vấn đề trọng tâm tại DCCI Summit 2026 là mối quan hệ giữa nhu cầu mở rộng năng lực tính toán phục vụ AI và áp lực tiêu thụ năng lượng ngày càng lớn. Trung tâm dữ liệu thuộc nhóm hạ tầng tiêu thụ điện năng lớn nhất trong hệ sinh thái công nghệ, và mức tiêu thụ đó càng tăng nhanh hơn khi các tác vụ AI đòi hỏi mật độ tính toán cao hơn, hệ thống GPU mạnh hơn cùng với năng lực làm mát phức tạp hơn nhiều lần.

Câu chuyện hạ tầng cho AI đã vượt ra ngoài bài toán tốc độ hay dung lượng, khi cả doanh nghiệp vận hành hạ tầng lẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đều cần đặt câu hỏi thực tế hơn về việc xây dựng trung tâm dữ liệu thế hệ mới theo hướng vừa đáp ứng tăng trưởng tính toán vừa đạt hiệu quả năng lượng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững. Quan trọng hơn, doanh nghiệp phải tìm ra hướng đi phù hợp ngay từ giai đoạn lập kế hoạch đầu tư, bởi một khi hướng thiết kế ban đầu đi lệch mục tiêu bền vững, chi phí điều chỉnh về sau sẽ lớn hơn nhiều so với việc tính toán đúng ngay từ đầu.

DCCI Summit 2026 bàn chuyện hạ tầng của doanh nghiệp

DCCI Summit 2026 tiếp nối thành công của phiên bản năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh với hơn 1.000 người tham dự. Điểm khác biệt của sự kiện năm nay là nội dung thảo luận được thiết kế hướng vào những vấn đề thực tế mà doanh nghiệp đang đối mặt hàng ngày, thay vì dừng ở cập nhật xu hướng công nghệ chung chung.

Sự kiện DCCI Summit tại TP. Hồ Chí Minh năm 2025 thu hút hơn 1.000 người tham dự

Khi lượng dữ liệu tăng nhanh, mô hình hạ tầng nào phù hợp để doanh nghiệp vừa mở rộng hệ thống vừa duy trì hoạt động liên tục? Khi AI bắt đầu đi vào các quy trình kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị gì về năng lực tính toán, lưu trữ, bảo mật và quản trị dữ liệu? Khi chi phí năng lượng leo thang thành áp lực tài chính thực sự, trung tâm dữ liệu thế hệ mới cần được thiết kế theo hướng nào?

Tại thị trường phía Nam, địa bàn có tốc độ thay đổi nhu cầu khách hàng nhanh và sức ép cạnh tranh luôn duy trì ở mức cao, hạ tầng số ngày càng giữ vai trò như một năng lực kinh doanh cốt lõi mà doanh nghiệp không thể xem nhẹ. Một hệ thống điện toán đám mây linh hoạt giúp doanh nghiệp đưa dịch vụ ra thị trường nhanh hơn, một nền tảng dữ liệu an toàn nâng cao khả năng khai thác AI trong vận hành, còn một trung tâm dữ liệu vận hành hiệu quả giúp kiểm soát chi phí dài hạn và đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.

DCCI Summit 2026 tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 16/6 tới, mang ý nghĩa vượt ra ngoài một diễn đàn công nghệ, đây chính là dịp để doanh nghiệp phía Nam rà soát toàn bộ nền tảng hạ tầng của mình trước một giai đoạn tăng trưởng mà dữ liệu, AI và hiệu quả vận hành sẽ là lợi thế cạnh tranh cụ thể trên thị trường. Doanh nghiệp nào chủ động đầu tư đúng vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và hạ tầng bền vững từ bây giờ sẽ có điểm tựa đủ mạnh để tăng tốc trong kỷ nguyên mới..

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