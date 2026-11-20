Công văn 6020/BGDĐT-KHCNTT triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm học 2026 - 2027, nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh định hướng chuyển từ các giải pháp riêng lẻ sang nền tảng số đồng bộ, lấy giáo viên và học sinh làm trung tâm.

Zalo đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số ngành giáo dục

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, giáo dục luôn là một trong những lĩnh vực đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng nhưng cũng đối mặt với nhiều rào cản thực tế.

Đó là thiết lập một kênh tương tác chính thống giữa nhà trường, học sinh và gia đình, cũng như tối ưu hóa các thủ tục hành chính phức tạp bằng công nghệ.

Để kết nối nhà trường - phụ huynh - học sinh những năm 2019 - 2020, một trong những rào cản lớn nhất của các cơ sở giáo dục là sự phân tán thông tin. Ở thời điểm 2019, Zalo đã có gần 50 triệu người dùng, đóng vai trò là một kênh liên lạc đơn giản, tin cậy và thân thuộc trong cuộc sống người dân Việt Nam.

Kênh Zalo OA của Trường Tiểu học Tây Yên Tử thông báo triển khai Zalo Official Account đến phụ huynh và học sinh.

Trong bối cảnh đó, kênh Zalo OA (Zalo Official Account) trở thành giải pháp công nghệ phù hợp, giúp các nhà trường tháo gỡ bài toán kết nối và nâng cao hiệu quả truyền thông với phụ huynh, học sinh. Nhờ tích hợp ngay trên ứng dụng Zalo quen thuộc, người dùng không cần tải thêm ứng dụng mới hay thao tác trên các website trường phức tạp. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với phụ huynh ở vùng sâu, vùng xa hoặc những người chưa thành thạo công nghệ, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận thông tin giáo dục.

Việc tập trung hoạt động truyền thông và trao đổi thông tin trên một kênh quen thuộc còn giúp giảm bớt các thao tác liên lạc thủ công, tiết kiệm thời gian, công sức cho đội ngũ giáo viên, cán bộ nhà trường. Nhờ đó, thầy cô có thêm điều kiện tập trung vào nhiệm vụ giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sự đón nhận từ các đơn vị giáo dục được thể hiện qua con số tăng trưởng.

Đến tháng 9/2026, đã có 2.325 kênh Zalo OA của ngành giáo dục đang hoạt động trên cả nước, tăng gấp 2,39 lần so với cuối năm 2025 (971 kênh), phủ rộng tại nhiều tỉnh, thành như TP. Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, tỉnh An Giang.

Ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Bắc Ninh.

Được biết, Bắc Ninh hiện là địa phương có nhiều kênh Zalo OA giáo dục nhất cả nước. Bằng việc mở mới hơn 1.100 kênh Zalo OA, phủ đến 90% cơ sở giáo dục trên địa bàn, TP. Bắc Ninh đã thiết lập kênh truyền thông số xuyên suốt từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), nhà trường đến từng phụ huynh.

Chia sẻ về hiệu quả của giải pháp, ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Bắc Ninh nhấn mạnh: “Việc triển khai và sử dụng kênh Zalo OA không chỉ giúp nâng cao hiệu quả truyền thông, mà còn góp phần tăng cường sự kết nối giữa nhà trường - giáo viên - phụ huynh - học sinh nhanh chóng, chính xác và minh bạch.”

Trường Đại học Thủy lợi là một trong những đơn vị giáo dục tiên phong áp dụng mô hình Zalo Mini App để phục vụ sinh viên và cải cách quy trình xử lý thủ tục hành chính.

Sau khi đã có kênh truyền thông chính thống, các cơ sở giáo dục bước vào giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số: tối ưu hóa vận hành và số hóa thủ tục hành chính. Bài toán đặt ra là làm sao giải quyết tình trạng nghẽn mạng ở các cổng thông tin truyền thống vào mùa cao điểm, cắt giảm quy trình thủ công cho cán bộ nhà trường và mang lại trải nghiệm dịch vụ số tiện lợi cho người học.

Giải pháp Zalo Mini App đánh dấu bước chuyển trong hành trình đồng hành chuyển đổi số giáo dục của Zalo: từ một kênh truyền thông trở thành hệ sinh thái dịch vụ số.

Tích hợp ngay trên nền tảng Zalo, Zalo Mini App cho phép các trường đại học, cao đẳng đóng gói toàn bộ tiện ích - từ điểm danh, xem thông tin, đăng ký, dịch vụ hỗ trợ học sinh, sinh viên, đến xét tuyển, thanh toán - mà không cần tải thêm ứng dụng.

Đến tháng 9/2026, toàn hệ sinh thái Zalo đã ghi nhận 556 Zalo Mini App giáo dục đi vào hoạt động, tăng 124 kênh so với cuối năm 2025 (432 kênh). Điều này cho thấy nhu cầu của các cơ sở giáo dục đang mở rộng từ "truyền tải thông tin" sang "cung cấp dịch vụ số toàn diện".

Trường Đại học Thủy lợi là một trong những đơn vị giáo dục sớm đóng gói toàn bộ tiện ích sinh viên lên Zalo Mini App từ năm 2023. Sau một thời gian triển khai, đến tháng 10/2026 giải pháp này đã giúp nhà trường giảm khoảng 50% thời gian xử lý thủ tục hành chính. Theo thống kê trong giai đoạn cao điểm vào tháng 9-10/2026, nhà trường đã tiếp nhận hơn 7.100 hồ sơ thủ tục nộp qua Zalo Mini App.

Đồng hành cùng các Sở GD&ĐT trên cả nước, đội ngũ Chuyển đổi số của Zalo đã tổ chức các buổi hướng dẫn từ trực tiếp đến trực tuyến nhằm giúp cán bộ, giáo viên từng bước làm chủ công cụ trên kênh Zalo OA và Zalo Mini App. Tiêu biểu như tại TP. Bắc Ninh, cuối tháng 3/2026, Sở GD&ĐT thành phố đã phối hợp với Zalo tập huấn vận hành kênh Zalo OA cho toàn bộ các trường qua khoảng 1.600 điểm cầu.

Tương tự Bắc Ninh, tháng 11/2026, Sở GD&ĐT tỉnh An Giang cũng lần đầu phối hợp cùng Zalo tổ chức tập huấn cho khoảng 170 trường trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu hỗ trợ các trường xây dựng kênh thông tin chính thống giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh, đồng thời giúp cải cách các thủ tục hành chính, buổi tập huấn giúp nhà trường hiểu rõ các chức năng của kênh Zalo OA và ứng dụng thực tiễn. Qua đó, các đơn vị có thể cài đặt chức năng và tùy biến kênh theo nhu cầu thực tế của trường.

“Chúng tôi tin rằng, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi trở nên dễ tiếp cận, thiết thực và tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống. Đối với Zalo, việc nhìn thấy những sản phẩm công nghệ đóng góp vào sự phát triển của đất nước, chính là nguồn động lực lớn nhất để chúng tôi kiên trì theo đuổi sứ mệnh ‘Phát triển Internet, thay đổi cuộc sống người Việt Nam’. Đây cũng là định hướng để Zalo tiếp tục đưa các giải pháp số đến gần hơn với nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh, đồng hành cùng ngành giáo dục trên hành trình chuyển đổi số.” Bà Lê Thị Kim Xuyến, Giám đốc Zalo Việt Nam chia sẻ.