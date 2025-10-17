Cụ thể, hai bên cũng cùng nhau hợp tác trong công tác truyền thông, tổ chức các sự kiện, hội thảo, đào tạo và nâng cao kiến thức về CNTT cho đội ngũ cán bộ giáo viên. VNPT cũng sẽ tham gia tư vấn và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, Trung tâm điều hành giáo dục thông minh (IOC) đồng bộ với hệ thống của Bộ GD&ĐT và UBND TP.HCM. Song song đó là việc hỗ trợ các trường học đạt chuẩn “Trường học số”, đảm bảo hạ tầng và an toàn thông tin vận hành ổn định, hiệu quả.

VNPT TP.HCM cùng Sở GD&ĐT chung tay thúc đẩy chuyển đổi số ngành giáo dục

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng và nền tảng, VNPT còn cam kết đồng hành cùng ngành Giáo dục TP. HCM thông qua nhiều chương trình hỗ trợ, ưu đãi dành cho các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên. Các dịch vụ nổi bật bao gồm hạ tầng kết nối số như FiberVNN, Internet trực tiếp, Truyền số liệu, dịch vụ di động VinaPhone; các giải pháp chuyển đổi số giáo dục như hệ sinh thái vnEdu, hồ sơ học sinh vnEdu-HSS, học bạ số, thư viện số vnEdu-Digilib, chữ ký số VNPT-CA, SmartCA; cùng các dịch vụ điện toán đám mây và thanh toán số như VNPT Cloud, Private Cloud, VNPT Money.

Đặc biệt, VNPT còn hỗ trợ tư vấn, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh thông tin, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho độ ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của Sở nhằm thúc đẩy nhanh công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục tại TP Hồ Chí Minh.

Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa VNPT và Sở GD&ĐT TP.HCM là bước đi chiến lược trong hành trình chuyển đổi số giáo dục của Thành phố, góp phần tạo nền tảng cho một môi trường học tập thông minh, an toàn và sáng tạo hơn cho thầy cô và học sinh.

Biên bản được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết năm học 2024 - 2025 và triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026 do Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM tổ chức.