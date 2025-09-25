Doanh nghiệp số
VNPT và LPBank ký kết hợp tác chiến lược

17:00 | 25/09/2025
Hợp tác chiến lược này sẽ mở ra giai đoạn mới trong chiến lược hợp tác giữa một tập đoàn công nghệ chủ lực của nhà nước trong lĩnh vực VT-CNTT, tiên phong trong chuyển đổi số và một ngân hàng thương mại cổ phần giá trị hàng đầu Việt Nam.
Theo thỏa thuận, VNPTLPBank cam kết ưu tiên sử dụng dịch vụ của nhau trên nguyên tắc cạnh tranh về giá cả, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Cụ thể, LPBank sẽ khai thác các giải pháp viễn thông – công nghệ thông tin từ VNPT như: Bộ giải pháp nâng cao trải nghiệm Khách hàng; Bộ giải pháp phục vụ số hóa công tác quản trị nội bộ; các giải pháp đảm bảo An toàn thông tin; eKYC và các dịch vụ viễn thông, kênh truyền hình số, hạ tầng truyền dẫn. Ngược lại, VNPT sẽ mở rộng sử dụng các dịch vụ tài chính do LPBank cung cấp, từ tín dụng, quản lý.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank và ông Huỳnh Quang Liêm, TGĐ VNPT ký kết hợp tác chiến lược giữa hai bên

Không chỉ dừng ở việc sử dụng dịch vụ lẫn nhau, thỏa thuận hợp tác còn hướng tới việc phát triển những sản phẩm tích hợp, đem lại giá trị trực tiếp cho khách hàng như: liên kết ví điện tử VNPT Money với tài khoản tại LPBank; Sản phẩm di động, chữ ký số cho khách hàng cá nhân tích hợp với sản phẩm của Ngân hàng… Sự kết hợp này không chỉ giúp tối đa hóa trải nghiệm cho hàng triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mà còn mang lại giá trị gia tăng cho toàn bộ hệ sinh thái của hai bên, góp phần thúc đẩy tài chính toàn diện, khuyến khích thanh toán không tiền mặt, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện lần này là sự tiếp nối và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác đã được xây dựng và vun đắp nhiều năm qua, khẳng định vai trò đối tác toàn diện, gắn bó lợi ích lâu dài, hướng tới kết quả thiết thực cho cả hai bên.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hồ Nam Tiến - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT LPBank nhấn mạnh, trải qua gần hai thập kỷ xây dựng và phát triển, LPBank đã khẳng định vị thế là một trong những tổ chức tài chính lớn mạnh hàng đầu tại Việt Nam. Với định hướng phát triển mạnh về ngân hàng số, LPBank đang từng bước đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Trong hành trình phát triển đó của LPBank, VNPT luôn là một đối tác quan trọng.

“Trong các năm qua, hai bên đã đồng hành trong nhiều dự án, từ việc triển khai hạ tầng viễn thông ổn định, cung cấp giải pháp công nghệ cho hệ thống giao dịch, đến các dịch vụ thanh toán điện tử và chăm sóc khách hàng. Những kết quả đạt được đã chứng minh sự tương hỗ hiệu quả và là cơ sở vững chắc để hôm nay LPBank và VNPT quyết định nâng tầm quan hệ lên hợp tác toàn diện”, ông Hồ Nam Tiến chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn VNPT, ông Huỳnh Quang Liêm, Tổng Giám đốc VNPT cho biết: “Tôi tin tưởng rằng, với nguồn lực và sự hiểu biết lẫn nhau của VNPT và LPBank, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những sản phẩm khác biệt, mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng của cả hai bên. Tập đoàn VNPT cũng cam kết sẽ huy động đội ngũ chuyên gia tốt nhất, đồng hành cùng LPBank trong công cuộc chuyển đổi số.”

Hợp tác toàn diện giữa VNPT và LPBank không chỉ thể hiện gắn kết của ngân hàng và doanh nghiệp trong việc khai thác tối đa lợi thế của nhau, là sự cộng hưởng sức mạnh để kiến tạo nên hệ sinh thái dịch vụ toàn diện nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia cũng như mở ra một chương trình hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của hai doanh nghiệp.

Lễ vinh danh và trao 20 suất Học bổng cho sinh viên xuất sắc vừa được tổ chức tại Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM). Và Panasonic là một trong những thương hiệu bền bỉ thực hiện chương trình này trong suốt hơn 20 năm qua.
Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

