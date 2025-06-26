Sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, Tổng công ty Truyền thông vào Tập đoàn VNPT

Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 245/TTr-BTC ngày 29/5/2025 trong việc áp dụng quy định tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để thực hiện việc sắp xếp lại công ty con của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT) theo hình thức sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT.

Cụ thể, về thẩm quyền: Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT quyết định việc sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ VNPT sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sáp nhập theo đề nghị của Bộ Tài chính (cơ quan đại diện chủ sở hữu của Tập đoàn VNPT).

Trình tự, thủ tục sáp nhập và các nội dung liên quan

Trong vòng 03 ngày kể từ ngày Nghị quyết này được ban hành, trên cơ sở Hồ sơ trình của Tập đoàn VNPT và tiếp nhận từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước đây, Bộ Tài chính hoàn thiện Tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương sáp nhập; chịu trách nhiệm về hồ sơ, Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ; giám sát việc thực hiện sáp nhập nêu trên đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT quyết định sáp nhập VNPT- Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - VNPT bảo đảm theo đúng hồ sơ, đề án đã trình Bộ Tài chính, bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, doanh nghiệp hoạt động liên tục trong suốt quá trình thực hiện sáp nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; chịu trách nhiệm về đề xuất, hiệu quả sắp xếp, sáp nhập.

Việc tổ chức thực hiện các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp bảo đảm theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 25/6/2025).